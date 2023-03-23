Сирия и Саудовская Аравия договорились о возобновлении работы посольств

Власти Сирии и Саудовской Аравии решили возобновить работу своих посольств через десять лет после разрыва дипотношений, пишет агентство Reuters.

О сроках начала работы посольств в Эр-Рияде и Дамаске не сообщалось, а стороны пока официально это сообщение не комментировали, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд планирует отправиться с визитом в Сирию на праздник Ид аль-Фитр, который отмечают 22 апреля.

Напомним, Саудовская Аравия отозвала своего посла из Дамаска в 2011 году. С 2018 года дипломаты Саудовской Аравии подключились к усилиям по политическому урегулированию сирийского кризиса.

Ранее Саудовская Аравия по неофициальным каналам передала Дамаску список требований для нормализации отношений. Среди них ужесточение пограничного контроля, отказ от долгосрочного сотрудничества с Ираном, возвращение беженцев в специальные зоны.