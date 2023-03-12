США начали общаться с Зеленским в другом тоне

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12 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:46  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как российский полковник победил Литву

Юрий Мель прошел через мясорубку литовского судилища кадр из видео
В Россию вернулся Юрий Мель, который девять лет отсидел в литовской тюрьме по надуманным обвинениям за участие в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Он должен был освободиться в 2021 году, но получил дополнительный срок по тому же сфабрикованному делу. Как отмечают наблюдатели, дело Меля показало всю абсурдность литовского законодательства, благодаря которому за решетку попадают неугодные власти люди.  Подробности...
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Зеленский развязал пиар-войну с Россией

Владимир Зеленский нашел возможность отвлечь внимание украинцев от происходящего в Артемовске James McGill/Keystone
Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны проработать возможность переименования России в «Московию». Так он ответил на соответствующую петицию, которая набрала необходимое число подписей. Ранее на Украине неоднократно выступали с подобными предложениями депутаты и прочие официальные лица, но всякий раз Зеленский эти инициативы игнорировал, почему он передумал именно сейчас? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Лозунг «нет войне» используют против тех, кто за мир

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Зеленский понимает только страх

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь. Подробности...
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«Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Трендом сезона станет «половинчатость танков» для ВСУ – в лучшем случае их будет вполовину меньше, половина оборудования с них будет снята, укомплектованы полуподготовленными танкистами и заправлены они тоже будут наполовину. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Зеленскому стали отказывать в США

Покушение СБУ на Приднестровье

Что происходит в Грузии

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    США начали общаться с Зеленским в другом тоне

    «Я ни на какие нужды не стану выдавать незаполненный чек», - отрезал Маккарти
    		  
    12 марта 2023, 10:20
    Фото: Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Украины все чаще слышит от властей США «нет», когда делится с ними своими планами на будущее. Победа республиканцев на выборах в Конгресс заставила Вашингтон скорректировать свою политику помощи Украине. Насколько критичны эти перемены для Киева? И чего не хватает, чтобы они стали по-настоящему критичными?

    Владимир Зеленский успел отвыкнуть от того, что американцы отказывают ему в простых просьбах. Нельзя сказать, что вообще ни в чем не отказывают – истребители он, например, просил, но не получил, но в чем-то подешевле давно не отказывали. Хочешь выступить в толстовке с трибуны Конгресса – пожалуйста. Миллиардный гонорар («на нужды ВСУ») гарантирован.

    Но теперь все как будто бы изменилось. Во-первых, отклонена его просьба выступить с видео-стендапом на церемонии вручения премии «Оскар»  (причем отклонена вторично). Мелочь, конечно, баловство. Но, может быть, звезда серии фильмов «Любовь в большом городе» десятилетиями только об этом и мечтал – выступить на «Оскаре», но в итоге не прошел по таланту ни как актер, ни как политик.

    Второй отказ, поступивший парой дней ранее, выглядит гораздо серьезнее. Как признался сам Зеленский на канале CNN, новый спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти отклонил его личное приглашение посетить Киев. Причина – некоторые однопартийцы Маккарти открыто сомневаются, что Киев вообще достоин помощи. Другими словами, спикер должен балансировать между мнением республиканцев-ястребов и республиканцев изоляционистов.

    По мысли Зеленского, Маккарти «стоило самому посмотреть, что происходит на Украине», чтобы «определиться со своей позицией». Как заявил сам Маккарти, «информации из брифингов и других источников» для него вполне достаточно. Но самое интересное в его позиции – тон.

    «Моя точка зрения состоит в том, что я ни на какие нужды не стану выдавать незаполненный чек», – отрезал спикер.

    Выходит, новая метла все-таки по-новому метет. Маккарти стал спикером только в конце января и путем многочисленных компромиссов с критиками официального Киева. Он обещал контролировать расходы на Украину и пресечь любые бессмысленные траты. И он достаточно опытный политик, чтобы не вписываться в шоу-программы Зеленского с «потемкинскими деревнями».

    Действительно, факты коррупции и прочих махинаций на сотни миллионов выявляются не путем экскурсий по древней русской столице и очных встреч с профессиональными очковтирателями из команды Зеленского.

    Тем не менее, перемены в отношении к украинским властям и их «хотелкам», пускай и довольно неприятные для Украины, – совсем не те, какие отвечали бы интересам России и мира во всем мире (сколь бы пафосно это ни звучало). Пока еще не те. 

    У Маккарти нет личных причин брать Украину на содержание, как, например, у президента Джо Байдена (по крайней мере, его дети не засветились в украинских коррупционных схемах). Но Маккарти абсолютно системный политик, тертый аппаратчик и гармоничный член американской элиты, а не бунтарь вроде Дональда Трампа.

    Маккарти прекрасно осознает, зачем и против кого на самом деле борются Соединенные Штаты. Его в полной мере устраивает стратегический курс на сдерживание России и закабаление Евросоюза. Он проинформирован, что связанный со всем этим кризис отвечает долгосрочным интересам США, куда теперь перебегают европейские предприятия, а также интересам американских военно-промышленных и энергетических компаний (последние уже замучились считать сверхприбыль, образовавшуюся от поставок СПГ в Европу).

    Как своего рода аудитор, прилипший к программе «ленд-лиза для Украины», он гораздо лучше многих осведомлен и о том, что с начала года Киев получил от США чеков и военных грузов больше, чем за весь предыдущий год. Это – размер ставки, которую сделал Запад на т.н. «весеннее контрнаступление ВСУ». И Маккарти совсем не тот, кто хочет или может сбросить ее со стола. Его максимум – минимизировать «нецелевое расходование» выделенных средств, прежде всего, со стороны Украины, руководству которой он не собирается верить на слово.

     

    Кстати, примерно тем же в годы Второй мировой занимался будущий президент и закоперщик первой «холодной войны» Гарри Труман и тоже – по мандату Конгресса. Благодаря ему, воровство предназначенных для СССР средств и грузов удалось существенно сократить, а сам Труман вышел в топы американской политики.

    Зеленскому перемены наверняка не нравятся. Для таких деятелей, как он, финансовая прозрачность просто губительна, кроме того, процедуры Конгресса наверняка крадут время. Но главное – это все-таки тон, с которым обращается с ним Маккарти. Этот тон дает понять, что Зеленский не главная «звезда» программы и не «жертва», помогать которой для США вопрос чести, а наемный менеджер, которому поручили проект и теперь требуют товарные чеки для отчетности.

    Такой подход рачительным и турбопатриотичным республиканцам гораздо ближе, чем инсинуации Байдена о борьбе за свободу и демократию на Украине. Но суть та же – вооружение киевского режима с расчетом на то, что он сможет нанести военное поражение России, и ставка Запада сыграет, как нужно.

    Только в том случае, если эта ставка уйдет в доход Москвы, и скепсис насчет дальнейшей помощи ВСУ в рядах республиканцев увеличится, Маккарти сделает еще один шаг в сторону от того, что Украина считает «союзническими отношениями». Но не раньше.

    Раньше, строго говоря, нет смысла. Колоссальные ресурсы, выделенные Киеву «на контрнаступление», уже согласованы с Конгрессом. А большинство населения США такую поддержку поддерживает. После того, как первые последствия экономической бури разгребли, и инфляция в стране «устаканилась», исчезли и многие претензии К Байдену.

    Сейчас его рейтинг вырос и составляет порядка 42%. Для президента США –это мало. Но это много для Байдена, особенно для Байдена годовой давности, когда он, как казалось тогда многим, вел страну на русские рифы.

    То, что русские рифы никуда не делись, и расчет Вашингтона не оправдается, способна доказать только одна группа сил – ВС Российской Федерации. Сейчас их победы могут влиять на внешнюю и даже внутреннюю политику США в большей степени, чем за всю историю РФ (но не России).

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