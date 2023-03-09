Зеленскому вновь отказали в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар»

Variety: Зеленскому второй год подряд отказано в видеообращении на церемонии вручения премии «Оскар»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказано в возможности выступить с видеообращением на церемонии вручения премии «Оскар», сообщил источник журнала Variety.

Отмечается, что с запросом о предоставлении эфирного времени «комедийному актеру, ставшему политиком», к руководству американской киноакадемии обратился представитель американского агентства по работе с актерами WME Майк Симпсон, передает ТАСС.

Журнал пишет, что Зеленскому отказано в связи со «снижением поддержки американцами выделения помощи Украине». В прошлом году Зеленский получил отказ из-за того, что по мнению продюсера церемонии Уильяма Пэкера, внимание Украине уделяется лишь из-за того, что конфликт «затрагивает белых людей».

Ранее Зеленский обратился к участникам церемонии вручения наград голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» с обещанием, что «третьей мировой войны не будет».

95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта.