В элите США созрел раскол по отношению к Украине

В Белом доме впервые признали очевидный факт: среди ведущих американских политиков немало тех, кто против дальнейшей поддержки киевского режима. Конечно, они руководствуются вовсе не симпатиями к России, а собственной логикой. Кто эти политики, почему они не рады финансированию Украины и когда их деятельность даст практический, нужный для нашей страны результат?

В последние недели февраля Соединенные Штаты много раз демонстрировали готовность поддерживать киевский режим в его противостоянии с Россией. Сначала на Мюнхенской конференции по безопасности американские гости – конгрессмены и политики – рассказывали о том, что США будут защищать украинскую свободу. Затем о том же рассказывал Джозеф Байден во время визита в Киев, а также последующего выступления в Польше.

Под конец месяца в украинскую столицу прибыла министр финансов США Джанет Йеллен. Пообещала «поддерживать Украину столько, сколько потребуется» – и объявила о выделении первых 1,25 млрд долларов из очередного почти что десятимиллиардного транша, предназначенного для экономической и бюджетной поддержки киевского режима.

Ряд сенаторов, конгрессменов и политиков США считают, что эти траты оправданны. «Если бы Путину дали зеленый свет на дестабилизацию Европы, позволили вторгаться и убивать по своему усмотрению, долгосрочные затраты для Соединенных Штатов как в долларах, так и в рисках в области безопасности были бы астрономически выше, чем мизерная доля нашего ВВП, которую мы инвестировали в защиту Украины сегодня», – говорит лидер республиканцев в Палате представителей Митч Макконнелл.

Эти заявления имеют не только риторическое, но и практическое значение, ведь решимость воевать до конца имеет колоссальное значение для победы в войне на истощение, которая сейчас и идет на Украине.

«Для скорейшего завершения боевых действий мы должны четко дать понять президенту России Владимиру Путину, что мы будем четко придерживаться курса на поддержку Украины. Делать все, что потребуется, и столько, сколько потребуется, чтобы он увидел бессмысленность дальнейшей отправки молодых россиян в мясорубку украинского фронта», – говорит вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Свобода...

Однако среди ведущих политиков США есть и те, кто эту демонстрацию решимости решительно подрывает. Замгоссекретаря Виктория Нуланд, тоже рассказывающая о «поддержке до конца», нехотя упомянула неких «лиц, находящихся на краях политических партий», выступающих против этой поддержки. Это первое признание подобного рода, прозвучавшее от представителей администрации Белого дома.

Казалось бы, ничего страшного – маргиналы есть всегда и везде. Однако проблема (для Киева) в том, что речь идет не о маргиналах, а о весьма влиятельных крыльях обеих партий.

«На сегодняшний день против наращивания и продолжения помощи Украине выступает как правое крыло Республиканской партии, так и левое крыло Демократической. При всей полярности их взглядов, диаметральной противоположности их подходов к ряду вопросов (особенно во внутренней политике) уменьшение помощи Украине является одним из немногих пунктов, где они сходятся», – говорит газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Более того, они не просто сходятся, а в какой-то степени дополняют друг друга за счет того, что смотрят на необходимость отказа от поддержки Киева под разными углами.

Так, республиканцы смотрят под экономическим углом. «Правые республиканцы – это так называемый Кокус свободы (кокус – группа членов Конгресса, объединенных какой-то единой целью – прим. ВЗГЛЯД), представленный несколькими десятками конгрессменов. Они ориентируются на Трампа, выступают за уменьшение дефицита бюджета, резкое снижение налогов и масштабов правительства. Фактически за конфедеративное государственное устройство. И в рамках сокращения расходной части бюджета эта группа призывает к отказу от интервенционалистской внешней политики – то есть к неоизоляционизму», – поясняет Дмитрий Суслов.

Среди этих конгрессменов, например, Пол Госар (призывавший «не посылать ни цента Украине»), а также Марджори Тейлор Грин (поинтересовавшаяся на предмет того, является ли Украина 51-м штатом США).

Да, сегодня их доля от общего количества конгрессменов в республиканской фракции в Палате представителей (а всего республиканских конгрессменов 222 человека) невелика, однако их влияние непропорционально высоко. И не только потому, что это очень громкий, медийно активный кокус. Но и потому, что преимущество республиканцев над демократами в Палате представителей составляет лишь десять мандатов. В этой ситуации любой крупный кокус обладает «золотой акцией» на голосовании – и «Кокус Свободы» уже показал, что у него есть сила воли эту акцию использовать.

Именно из-за отказа «Кокуса Свободы» голосовать за избрание спикером палаты Кевина Маккарти республиканцам пришлось проводить аж полтора десятка голосований. Маккарти был избран лишь после того, как пошел на компромисс со «свободовцами».

«Он заключил с ними сделку – по слухам, пообещал сократить бюджет на следующий финансовый год. В том числе и те его статьи, которые касаются помощи Украине, – поясняет Дмитрий Суслов. – Эти обязательства надо выполнять – а значит, когда США израсходуют бюджет на Украину, одобренный еще прошлым составом Конгресса, то «Кокус Свободы» сыграет свою роль. И уже в конце лета – начале осени Кевин Маккарти будет выступать против того, чтобы не только увеличить, но и сохранить расходы на Украину на текущем уровне. Причем расходы как военные, так и экономические».

Аргументация «свободовцев» против поддержки Украины находит понимание в среде республиканского электората. За 2022 год США потратили на поддержку киевского режима в целом более 70 млрд долларов (по другим оценкам, 100 миллиардов). «И у нас нет никакого понимания относительно того, как эти деньги были потрачены», – возмущается республиканский конгрессмен Байрон Дональдс.

Неудивительно, что доля республиканцев, выступающая за более активную поддержку Киева, сократилась с 49% в марте 2022 года до 17% в январе 2023 года. И это учитывают ключевые кандидаты в президенты США от Республиканской партии. Оба главных кандидата (Дональд Трамп и Рон Десантис) резко раскритиковали заявления Байдена о безмерной помощи Украине.

И если Трамп эту позицию занимал всегда, то Десантис, похоже, переобулся. «Будучи некогда сторонником жесткого и ястребиного подхода к России через поддержку Украины, губернатор Флориды на этой неделе изменил курс в преддверии потенциального участия в президентских выборах от изменившейся, более изоляционистской Республиканской партии», – возмущается CNN. А значит, по сути, идеология «свободовцев» будет чуть ли не главенствующей в партии в ходе предвыборной кампании, которая начнется летом (то есть в тот самый момент, когда израсходуется выделенный на Украину бюджет).

...И прогресс

Если правые республиканцы критикуют помощь Украине через призму экономики, то левые республиканцы (которых иногда еще называют прогрессистами) – через безопасность. «Левые демократы агитируют за пацифистскую внешнюю политику. Они критикуют помощь Украине за то, что опасаются эскалации и прямого втягивания США в войну с Россией. В том числе ядерную. Поэтому они против военной интервенционалистской политики США, против увеличения военного бюджета – и выступают не за накачку Украины вооружениями, а за скорейшее политико-дипломатическое урегулирование конфликта», – говорит Дмитрий Суслов. Самыми известными представителями этой группы являются сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

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Еще в 2022 году группа таких демократов из Палаты представителей написала коллективное письмо Байдену, призывая его «изменить подход к Украине». Да, после того, как письмо в октябре было опубликовано и ряд демократических СМИ подвергли конгрессменов остракизму, они пасанули и сказали, что, мол, свою точку зрения поменяли. Однако на самом деле все не так просто: ведь если на стороне проукраинского мейнстрима партии находится пресса, то на стороне левых пацифистов – электорат.

«Левая фракция Демократической партии усиливается за счет полевения электората. Это связано с демографическими, расовыми и возрастными тенденциями (увеличивается доля молодых небелых демократов социалистической направленности). Элита же Демократической партии представлена центристами наподобие Байдена или Хиллари Клинтон, но они пользуются все меньшей поддержкой демократического электората в народе», – говорит Суслов. Так, количество демократов, выступающих за увеличение поддержки Украины, сократилось с 38% в марте 2022 года до 23% в январе 2023-го.

А именно демократические избиратели решают, кто из партийных кандидатов будет избран – неважно, в Конгресс Штата или в Белый дом. Ведь прежде чем выходить на любые выборы, кандидат должен пройти партийные праймериз, то есть его должен выбрать демократический электорат. И если электорат левый, то он выбирает левого кандидата.

У внутриполитического момента в США есть еще один аспект. Республиканцы уже отыгрывают в свою пользу ту же поездку Байдена в Киев. По словам Марджори Тейлор Грин, тот факт, что Байден выбрал вояж в украинскую столицу, а не в пострадавший от экологической катастрофы штат Огайо, является форменным «оскорблением» в адрес американцев. Ну и, конечно, оскорблением для жителей штата Огайо – одного из крупнейших колеблющихся штатов, от решения которого отчасти зависит победа того или иного кандидата в президенты Соединенных Штатов.

Поэтому возможно, что антиукраинская идеология левых демократов тоже (как и в случае правых республиканцев) станет важным фактором на американских выборах. А значит, «некие лица, находящиеся на краях партий», вполне могут добиться если не прекращения, то как минимум серьезного сокращения участия Соединенных Штатов в войне киевского режима против России.

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