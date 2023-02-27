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США потратили на Украину за год более 77 млрд долларов
Hill оценила расходы США на помощь Украине за год в 77,5 млрд долларов
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Совокупные расходы США на помощь Украине с января 2022 года по январь 2023 года составили 77,5 млрд долларов, сообщают американские СМИ.
Из указанной суммы 29,3 млрд – прямая военная помощь, оказанная в период специальной военной операции России на Украине. Еще 45 млрд США потратили как экстренные средства, направленные на укрепление «общей безопасности» Украины, восстановление ее экономики, на энергетическую безопасность и «возможность бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом». 1,9 млрд указаны в качестве средств на гуманитарную поддержку беженцев на территории самой Украины, а также за ее пределами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.
Напомним, американский ведущий Такер Карлсон подсчитал, что Киеву власти США обещали свыше 200 млрд долларов. На днях США объявили, что выделили Украине новый пакет военной помощи на 2 млрд долларов. В Конгрессе США потребовали от Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию данные по расходам на помощь Украине.
Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России
Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
На Западе ВСУ предупредили о жестком испытании от России
Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских вооруженных сил, считает американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли, об этом он написал в статье для 19Fortyfive.
Он отметил, что оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.
В Берлине вандалы уничтожили цветы у подбитого российского танка
В Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала, сообщают СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», проукраинские активисты сбросили с выставленного в Берлине российского танка все цветы, которые туда принесли люди, чтобы почтить погибших в нем танкистов и в знак стремления к миру.
Правоохранители отвели в сторону некоторых самых агрессивных активистов, но не мешали другим уничтожать цветы.
Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.
Белый дом: Киев с учетом поддержки США решит вопрос Крыма
Киеву при поддержке США предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения «побед на поле боя» в «дипломатические преимущества», сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он заявил, что «то, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией
Чешский политолог Крейчи заявил, что Украине придется отдать России территории
Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант – уступить территории, заявил чешский политолог Оскар Крейчи.
Крейчи в интервью для Parlamentni listy отметил, что наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. «И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я», – подчеркнул политолог, передает РИА «Новости».
По его словам, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также понадеялся, чтобы конфликт закончился в этом году.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
Пушилин указал на единственную дорогу для вывода ВСУ из Артемовска
Пушилин сообщил об оказавшейся под российским огневым воздействием единственной дороге для вывода ВСУ из Артемовска
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У вооруженных сил Украины осталась одна дорога для выхода из Артемовска, она под российским огневым воздействием, но признаков того, что Киев выводит войска, нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, пока нет признаков «того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрепанные подразделения». Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что удерживать Артемовск Киев собирается, пока это будет «разумно». Пушилин сказал: «Разумно» у противника может значить что угодно, в том числе и воевать «до последнего украинца», – передает ТАСС.
Он пояснил, что для ВСУ «складывается неблагополучная ситуация». Сейчас российские добровольческие подразделения продвигаются на северо-запад города, ожидаются «позитивные новости». Отмечается, что «на ряде участков бои перешли в стадию зачистки». ВСУ пытаются «удержать фронт к северу от трассы Часов Яр - Артемовск», сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем России придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию. По его словам, Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
В офисе Зеленского прокомментировали слова Маска о госперевороте на Украине
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что на Украине никогда не было госпереворотов
На Украине никогда не было государственных переворотов, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя заявление американского предпринимателя Илона Маска.
Подоляк в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что свободные общества влияют на государства путем диалога или выборов. По его словам, порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. «Это база Свободы, Илон Маск. На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», – добавил он, передает РИА «Новости».
Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот.
Российские войска значительно продвинулись на марьинском направлении
Продвижение российских войск создало угрозу для обороны ВСУ в Марьинке
Российские войска создают угрозу для обороны вооруженных сил Украины на юго-западной окраине Марьинки, сообщают информационные агентства.
Российские подразделения значительно продвинулись на марьинском направлении, передает РИА «Новости».
Опубликована видеозапись штурма одного из украинских опорных пунктов. Из четырех защитников сопротивление оказал только наемник из Грузии – трое остальных украинских военных сдались, как только он получил смертельное ранение. Помочь ему украинские военные не пытались.
На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска усилили свои позиции в Марьинке. По его словам, в городе очень серьезные укрепления, которые возводились не один год, но Марьинка будет освобождена в обозримом будущем.
Посольство поблагодарило жителей Германии за цветы у российского танка
Российское посольство выразило благодарность жителям Берлина за цветы у подбитого танка рядом с дипмиссией
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Провокация с установкой у посольства России подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия у граждан Германии, заявили в дипмиссии.
Посольство указало в Telegram, что жители немецкой столицы выступили за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок Киеву немецких вооружений, усиления санкций. Российские дипломаты поблагодарили «всех, включая наших соотечественников в ФРГ, кто принес цветы к российскому танку, ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram, что «англосаксы и режим Зеленского» потратили «миллионы» на проведение акций по всему миру в годовщину специальной военной операции на Украине. По ее словам, эти средства в основном «разворовали», а на оставшиеся деньги «слепили инсталляции». Однако, у Кива и его сторонников «получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же».
Политик партии «Левые» Сара Вагенкнехт, одна из организаторов акции протеста против поставок оружия на Украину, заявила: «Мы не хотим, чтобы немецкие танки стреляли по правнукам тех, кого вермахт убивал миллионами самым жестоким образом», – передает РИА «Новости».
Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.
Маск признал украинский евромайдан госпереворотом
Маск заявил о том, что считает события 2014 года на Украине государственным переворотом
В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Маск прокомментировал сообщение в Twitter (соцсеть заблокирована в России), в котором приводилась выдержка из статьи американского политолога Джона Миршаймера. Миршаймер считает, что незаконное свержение демократически избранного президента Украины оказалось «последней каплей» для главы российского государства Владимира Путина. Маск заявил, что «выборы, возможно, были сомнительными, но нет сомнений в том, что действительно произошел переворот», передает РИА «Новости».
Напомним, советник офиса президент Украины Михаил Подоляк утверждает, что Маск намеренно снижает популярность официальных страниц представителей украинских властей в соцсети.
Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Die Welt.
В субботу во время визита в Индию Шольц пояснил, что в плане, по его мнению, нет «четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Зеленский показал свое жилище в офисе президента Украины
Зеленский продемонстрировал комнату, в которой он якобы живет с начала российской спецоперации
Глава украинского государства Владимир Зеленский показал расположенное в здании офиса президента Украины помещение, в котором, по словам самого президента, он живет уже год.
«Тут я живу уже год...это мой дом», – приводит слова Зеленского «Звезда» со ссылкой на украинские СМИ. Указывается, что окна закрыты плотными шторами, в комнате установлены телевизор, зеркало с подсветкой, умывальник, небольшая одноместная кровать, парикмахерская мойка, шкаф, сундук с вещами.
«В числе первых зритель обращает внимание на белые кроссовки американской спортивной фирмы», – передает РЕН ТВ.
В феврале журналист британского издания Times выпустил материал, в котором рассказал о порядках и обстановке в бункере Зеленского и в его офисе на Банковой.
Полянский рассказал о «ковбойских» методах Запада в ГА ООН
Полянский рассказал о «выкручивании рук» Западом странам ГА ООН при голосовании по антироссийской резолюции
Представители развивающихся стран попросили Россию не обижаться на голосование по антироссийской резолюции ГА ООН, так как Запад «выкручивал им руки», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский указал в Telegram, что для принятия резолюции документ пришлось «скруглить и выхолостить до размытых банальностей», из него даже «выпала пресловутая мирная инициатива Зеленского».
При этом для достижения целей союзники Украины использовали «ковбойские» методы – «коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались на западников «за глаза», просили войти в положение», сообщил он.
Так, для «ушатывания» тех, кто оказывал наибольшее сопротивление, заседание прервали почти за 40 минут до обеденного перерыва, оно возобновилось через два часа, рассказал Полянский. По его словам, «за это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук». «Осадочек неприятный остался у всех… поэтому данный продукт тоже особо не попиаришь!» – говорится в сообщении.
Кроме того, Полянский заявил, что страны третьего мира разозлило «беспардонное решение мальтийского председательства о том, чтобы Кулеба безо всяких на то оснований говорил перед членами СБ». По его словам, Запад таким образом продемонстрировал, что «в лучших колонизаторских традициях ни в грош не ставит» страны третьего мира.
Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла к годовщине специальной военной операции антироссийскую резолюцию по Украине. Как указывал постпред России при ООН Василий Небензя, Западу стало сложнее мобилизовывать страны в поддержку «крестового похода против России» и пришлось выхолостить документ.
Стало известно о нехватке у ВСУ техники для эвакуации раненых
Марочко: ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых
В ВСУ отмечается нехватка спецтехники для эвакуации раненых, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, «натовская» техника не предназначена для эвакуации, поэтому ВСУ вынуждены переоборудовать под эти цели гражданские машины с низкой проходимостью и отсутствием санитарных условий, что, соответственно ведет к увеличению потерь среди украинских военных, передает РИА «Новости».
Ранее Марочко сообщил, что ВС России уничтожили часть колонны техники украинских бойцов, переброска которой проводилась близ Кременной.
Полянский указал на провал идеи Киева с «саммитом мира» в ООН
Полянский отметил неудачу Украины в попытке провести анонсированный Кулебой «саммит мира»
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Анонсированный украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой «саммит по Украине» так и не состоялся, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Подводя итоги «завершившейся очень непростой» для российской команды в ООН недели, Полянский указал в Telegram, что «саммит» не прошел «ни отдельно, ни по «совокупности». По словам дипломата, вряд ли стоит считать «саммитом» мероприятие «на полях», организованное Киевом «скорее в виде ток-шоу». Это мероприятие посетил «всего пяток европейских министров», руководство ООН его «полностью проигнорировало». В связи с этим Полянский предположил, что «тему «саммита» в Киеве вряд ли будут пиарить».
Напомним, Кулеба заявлял, что Киев хотел бы провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем. Позднее в МИД Украине заявили, что под «саммитом мира» подразумевается заседанием Генассамблеи. Как отметил Полянский, для принятия антироссийской резолюции ГА ООН документ пришлось «выхолостить», из него даже «выпала пресловутая мирная инициатива Зеленского».