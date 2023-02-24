США объявили о новой помощи Киеву на 2 млрд долларов

США выделили Украине беспилотники и боеприпасы в рамках пакета помощи на 2 млрд долларов

США выделили Украине пакет военной помощи на 2 миллиарда долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники, при этом они будут заказаны у производителей, а не поставлены со складов Пентагона, сообщило Минобороны США.

В этот пакет также войдут боеприпасы для ракетных систем лазерного наведения, снаряды для 155-мм артиллерийских установок, беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, оборудование для разминирования, обнаружения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, а также коммуникационное оборудование, передает РИА «Новости».

Также в эту сумму включены затраты на тренировку, техническое обслуживание и поддержку.

В Пентагоне добавили, что выделение помощи предполагает «закупку возможностей, а не их доставку» со складов военного ведомства.

Таким образом, начался процесс по заключению контрактов для обеспечения ВСУ дополнительными возможностями, заявили в США. При этом Вашингтон намерен продолжать обеспечивать Украину вооружением «сколько потребуется».

Между тем глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что за год США передали Украине военной помощи на 32 млрд долларов.

За это время Киеву было поставлено 1,6 тыс. систем Stinger, более 8,5 тыс. Javelin, 232 гаубиц и более 2 млн боеприпасов, 38 систем HIMARS, 8 систем NASAMS, 31 танк Abrams, батарея ПВО Patriot, 109 БМП Bradley и 90 БМП Stryker.

Еще более 20 млрд долларов Украине выделили союзники и партнеры США.

Ранее в МИД России сообщили, что послу США сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне Киева.