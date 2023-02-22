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В Конгрессе США потребовали данные по расходам на помощь Украине
Глава комитета Палаты представителей США Комер потребовал предоставить законодателям данные по расходам на помощь Киеву
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Пентагону, Госдепу и Агентству США по международному развитию следует предоставить конгрессменам документы, которые позволят проверить, как расходуется выделяемая Украине помощь, заявил глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер.
Конгрессмены призвали предоставить документы, которые позволят подтвердить, что деньги «не будут подлежать растратам, мошенничеству и злоупотреблениям». Речь идет о более чем 113 млрд долларов на помощь Киеву, «которая была профинансирована американскими налогоплательщиками».
Подчеркивается, что при оказании такой помощи всегда есть угроза «мошенничества, растрат и злоупотреблений», необходимо «выявить эти риски» и создать механизмы контроля, передает ТАСС.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовится запросить у Конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024-й финансовый год.
Российские силы предотвратили создание ВСУ «огненного мешка» под Красным Лиманом
Марочко: ВС РФ пресекли попытки ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении
Российские силы пресекли попытку украинских военных контратаковать на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил РИА «Новости», что украинские боевики предприняли действия наступательного характера из районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить российские позиции. Попытки ВСУ наступать были сорваны упреждающими ударами российских сил, сказал Марочко.
По его словам, ВСУ пытались создать так называемый огневой мешок, однако благодаря работе Вооруженных сил России, им этого не удалось.
По данным Минобороны, за сутки подразделениями группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, две американские гаубицы М101.
Кремль решил не публиковать переговоры Путина с Меркель, Олландом и Порошенко
Песков сообщил о решении России не публиковать стенограмму переговоров «нормандской четверки» по подготовке «Минска-2»
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Кремль не собирается обнародовать стенограмму переговоров лидеров стран «нормандской четверки», которые велись за закрытыми дверями при подготовке минских договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пескова спросили, не стоит ли опубликовать стенограмму после откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко. Песков отметил, что российская сторона «практически никогда этого не делает и не будет делать и сейчас», передает ТАСС.
Как заявил пресс-секретарь, никто из лидеров «не раскрывал никакие детали». По словам Пескова, «просто и Меркель, и Олланд, и Порошенко», как выяснилось, «серьезно не относились к этим документам». Договоренности оказались «ширмой для того, чтобы хорошенько Украину подготовить к войне».
Песков подчеркнул, что глава российского государства «приложил много усилий» для реализации соглашения. «К сожалению, сейчас мы уже понимаем, что это было невозможно на тот момент», – сказал Песков.
Напомним, Меркель открыто подтвердила, что подписание минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Порошенко также признал, что Украина согласилась на минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
Российские силы продвинулись к центру Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: Российские войска бьются с ВСУ уже почти в центре Артемовска
Российские силы продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) почти до центра города, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, инициатива сейчас в руках российских бойцов, которые уже давно вошли в Артемовск с северной стороны и бьются уже практически в центре города, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Гагин добавил, что сдача украинцами Артемовска – вопрос времени, причем он считает, что произойдет это достаточно скоро.
20 февраля сообщалось, что российские военные постепенно окружают Артемовск и готовятся начать наносить удары по точкам в западной части города.
В Кишиневе назвали вероятную цель вторжения ВСУ в Приднестровье
Политолог Андриевский: ВСУ заинтересовано в находящихся на складах в Приднестровье боеприпасах
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Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил молдавский политолог Виталий Андриевский. Ранее стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией.
«Местные СМИ действительно активно тиражируют новости о том, что ВСУ собирают войска на границе с Приднестровьем. Многие писали , что целью Украины могут быть склады с боеприпасами, расположенные в районе населенного пункта Колбасна. Однако к вечеру пока все спокойно», – считает молдавский политолог Виталий Андриевский.
«С чем мы имели дело – не совсем понятно. Я не исключаю и целенаправленную информационную атаку со стороны заинтересованных акторов. Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что он не планирует давать указание армии по захвату каких-либо регионов нашего государства», – отмечает эксперт.
«Украина может зайти в Молдавию (Кишинев считает Приднестровье территорией республики – прим. газеты ВЗГЛЯД) только в том случае, если санкцию на это даст правительство страны. Вопрос лишь в том, готов ли Кишинев пригласить ВСУ «в гости». Если встанет вопрос о передаче складов в Колбасне украинцам, то сперва надо определиться, стоит ли овчинка выделки. Состояние этих складов нам неизвестно», – подчеркивает собеседник.
«Сейчас Россия движется вперед. Если мы увидим удачное наступление Москвы, Кишинев может всерьез обеспокоиться возможной утратой Приднестровья и дать ВСУ «зеленый свет» на пересечение границы», – уточняет эксперт.
«Другое дело, что сейчас Молдавия в большей степени занята внутренними проблемами. Существует риск начала государственного переворота. Общество требует, чтобы государство оплатило все их зимние счета за ЖКХ. Было собрано около 400 тыс. подписей за подобные действия, и оппозиция активно использует эту тему для раскачки ситуации в государстве», – пояснил политолог.
Ранее в Сети появилась информация о скоплении украинских войск на границе между Одесской областью и Приднестровьем. Как сообщает экс-депутат Одесского горсовета, историк и политолог Александр Васильев, «мой источник, непосредственно наблюдающий за ситуацией, уже несколько дней сообщает о резком увеличении перемещений ВСУ в районе границы». «А источники из Кишинева советуют ждать оттуда громких новостей», – добавил Васильев.
Предположительно, целью атаки ВСУ могут стать гигантские военные склады в населенном пункте Колбасна, которые охраняются силами приднестровской милиции и российскими миротворцами. Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорина Речан заявлял, что планирует добиться «демилитаризации Приднестровья» и выхода военных России с территории непризнанной ПМР.
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Американский подполковник раскрыл обман Байдена в Киеве
Подполковник армии США Дэвис назвал визит Байдена в Киев «большой постановкой»
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Визит президента США Джо Байдена в Киев во время воздушной тревоги является большой постановкой, не принесшей Украине никакой реальной пользы, заявил подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
Дэвис в эфире Fox News заявил, что необъявленный визит Байдена в украинскую столицу под звуки сирены выглядел «большой постановкой», особенно «когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими». По его словам, американские власти знали, что никакой атаки не планируется. Он также обратил внимание, что никто «даже не вздрогнул», когда зазвучали сирены, «так что почти все знали, что это произойдет», передает РИА «Новости».
Визит Байдена в Киев, считает Дэвис, ничего не изменил, ведь американские власти готовы дать украинским властям все, что те захотят. «Похоже, это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины», – заключил подполковник.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что США уведомили Россию о визите Байдена в Киев, однако ФСБ РФ не давала американскому президенту гарантий безопасности.
Байден в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Бывший американский разведчик заявил о проигрыше Украины
Экс-офицер американской разведки заявил, что для Украины «все кончено»
Украина уже проиграла в противостоянии с Россией, несмотря на то, что Запад говорит обратное, заявил изданию Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер.
Он заявил, что «все уже знают, что Украина побеждена», передает РИА «Новости».
Риттер отметил, что Киев, полагается на поле боя в основном на артиллерию, но запасы будут истощены к лету, при этом НАТО не сможет их восполнить.
По мнению бывшего разведчика, Польша, которая сейчас призывает к наращиванию поставок оружия Киеву, только начинает осознавать, что победы не будет.
Риттер добавил, что Россия скоро будет «стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль».
Ранее пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Польша в ближайшие несколько недель передаст Украине 14 танков Leopard 2.
На Украине потребовали запретить российскую видеоигру об альтернативном СССР
Украинский замминистра Борняков потребовал запретить российскую видеоигру Atomic Heart об альтернативном СССР
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Замглавы министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что украинские власти намерены просить компании Sony, Microsoft и Valve о запрете продаж компьютерной игры Atomic Heart российской студии Mundfish.
Борняков заявил, что разработка игры происходила «на деньги, имеющие происхождение из попавших под санкции российских предприятий и банков», сообщает DTF.
Кроме того, украинское ведомство требует запретить продажи игры и в других странах из-за якобы ее «токсичности», будто бы имеющейся угрозы «сбора данных» пользователей, а также «потенциального использования денег, привлеченных из покупок игры, на ведение боевых действий» против Украины.
Борняков также указал, что разработчики Atomic Heart из студии Mundfish не выступили с публичным осуждением политики России.
Кроме того, Борняков призвал самих пользователей игнорировать игру, передает ТАСС.
Atomic Heart – это приключенческий шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Действие разворачивается в альтернативном Советском Союзе, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население страны. Главным героем игры является майор Сергей Нечаев – агент советской разведки.
Игровая студия Mundfish, в которую входят российские разработчики, была основана в 2017 году на Кипре. Игра разработана с участием партнеров с Кипра и из Китая, а графическим партнером проекта является американская компания Nvidia.
Релиз Atomic Heart состоялся в ночь на 21 февраля 2023 года. За первые сутки после старта продаж видеоигру Atomic Heart купили более 38 тыс. пользователей в магазине Steam.
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Зеленский забыл о том, что Берлускони пережил бомбардировки
Зеленский упрекнул Берлускони в том, что тот якобы никогда не переживал бомбардировки
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший премьер Италии Сильвио Берлускони никогда не переживал бомбардировки, хотя тот находился в Милане, когда город во Вторую мировую войну атаковала авиация союзников.
Зеленский встретился в Киеве с премьером Италии Джорджей Мелони. На пресс-конференции его попросили прокомментировать критику со стороны Берлускони, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.
Зеленский заявил, что у политиков есть право на мнение, если они обладают мандатом от избирателей, Киев же «видит поддержку итальянского общества». Зеленский сказал, что, по его мнению, «Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников». Президент Украины также заявил, что «Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России».
Однако Берлускони родился в 1936 году в Милане. В 1943 году, когда Италия воевала на стороне гитлеровской коалиции, Милан подвергся тяжелым бомбардировкам со стороны авиации союзников, в основном британских ВВС. Берлускони рассказывал, что «никогда не забудет, как союзники бомбили Милан». «Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана», – рассказывал он.
Напомним, Берлускони раскритиковал действия Зеленского, которому, как считает итальянский политик, «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса». Поведение Зеленского Берлускони оценил негативно, отметив, что с ним не поехал бы разговаривать.
Глава военной разведки Украины назвал «неслучайными» многие пожары в России
Глава украинской военной разведки Буданов заявил, что пожары в России якобы не являются совпадением
Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что многие пожары в России якобы не случайны.
У него спросили, являются ли крупные пожары в России случайностью или следствием боевых действий, на что он заявил, что «во многом это не совпадение», так как оно якобы «не просто так горит», передает РИА «Новости».
Вместе с тем Буданов считает, что решающие бои на Украине будут весной – с середины и до конца. При этом он полагает, что Россия уже начала масштабное наступление.
Ранее сообщалось, что в Красноярске загорелся склад на площади 7 тыс. кв. метров.
Взрывы прогремели в городах Украины
В украинских городах и в контролируемом ВСУ Херсоне прозвучали взрывы
В Днепропетровской и Сумской областях, а также в Херсоне, который сейчас тоже контролируется вооруженными силами Украины, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Украинская пресса сообщала о взрывах в пригороде Херсона. Затем поступила информация о взрывах в самом городе, передает РИА «Новости».
Позднее взрывы также прогремели в Днепропетровске (Днепре) и Сумах, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден предрек Украине «тяжелые годы».
ЕС не смог преодолеть разногласия по новым санкциям против России
Источник в Брюсселе сообщил о сохраняющихся разногласиях между странами ЕС по новым санкциям против России
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Между странами Евросоюза все еще остаются разногласия по десятому пакету санкций против России, который, по плану ЕС, должен вступить в силу 24 февраля, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
При этом источник ТАСС выразил уверенность, что до указанной даты странам удастся договориться по спорным вопросам. После заседания постоянных представителей государств ЕС он сказал, что «остаются определенные затруднения», но «еще есть среда и четверг, чтобы их снять». По словам источника, все в ЕС согласны с тем, что новый пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля и стать «важным сигналом в годовщину» начала Россией спецоперации на Украине.
Напомним, страны ЕС, в частности, не смогли согласовать санкции в отношении синтетического каучука. Кроме того, споры велись из-за предложения ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в черный список внесут сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения.
Венгрия назвала главу МИД Словакии провокатором за мат в адрес Орбана
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер назвал главу МИД Словакии Качера провокатором за оскорбление Орбана
Министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер, который обматерил в соцсетях венгерского премьера Виктора Орбана, является провокатором, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
Качер в соцсетях упрекнул Венгрию за то, что она не оказывает военную помощь Украине. Он осудил Орбана за якобы пророссийскую политику. В конце сообщения Качер написал нецензурное ругательство на русском языке, пишет «Московский комсомолец».
Менцер отметил, что глава венгерского парламентского комитета по иностранным делам Жолт Немет «на днях сделал заявление относительно Растислава Качера». «Мы полностью согласны с его мнением. Мы не поддадимся на провокацию», – приводит слова Менцера ТАСС со ссылкой на PestiSracok.
Немет советовал Качеру «обратиться к психиатру».
Напомним, в ноябре Украина и Румыния возмутились тем, что Орбан появился на матче венгерской сборной по футболу в шарфе с изображением границ «Великой Венгрии» – страны в границах до 1920 года. Тогда в состав венгерского государства входили территории, ныне принадлежащие Словакии, Австрии, Хорватии, Румынии и Украине.
На днях Орбан заявил, что Венгрия не допустит, чтобы ее втянули в конфликт на Украине, несмотря на то, что НАТО и Евросоюз за продолжение военных действий, Будапешт будет поддерживать экономические отношения с Москвой.
Российские войска за сутки уничтожили до 490 украинских военных
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Огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Масютовки Харьковской области. В результате ликвидированы более 40 военнослужащих и два пикапа, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Невским, Стельмаховкой ЛНР и Ямполовкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены более 135 военнослужащих, машина пехоты, четыре бронемашины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, Южной группировки войск на Донецком направлении. Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин и гаубица Д-20.
В районе Катериновки ДНР уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ, сообщил Конашенков.
Артиллерией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника недалеко от Угледара и Пречистовки ДНР. В результате уничтожены до 65 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были уничтожены две гаубицы Д-30. В районах населенных пунктов Чернобаевка и Антоновка Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад терробороны.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки поражены 84 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 113 районах, отчитались в Минобороны.
Под Добровольем ДНР поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ. А в районе пункта Мемрик поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.
Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе Сум поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ.
Средствами ПВО за сутки сбиты девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены десять украинских беспилотников рядом с пунктами Антоновка Херсонской области, Рубежное, Краснореченское, Кременная, Пшеничное, Червонопоповка, Залиман ЛНР, Владимировка, Никольское ДНР, Токаревка Харьковской области, подытожили в оборонном ведомстве.
СБУ задержала в монастыре обвиняемого в госизмене киевского блогера Дмитрия Скворцова
Служба безопасности Украины задержала скрывающегося в монастыре киевского блогера Дмитрия Скворцова
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СБУ задержала обвиняемого в госизмене блогера Дмитрия Скворцова, который скрывался от ареста в Свято-Благовещенском мужском монастыре УПЦ в Киеве, сообщили в спецслужбе.
Уточняется, что киевский блогер был основателем «Русского клуба», который занимался подготовкой публикаций для информагентств «Русская народная линия» и «Одна родина». В своих материалах автор называл закономерным вхождение Крыма в состав России, а также популяризировал вопрос с ситуацией в Донецкой и Луганской народных республиках, передает ТАСС.
СБУ подтвердила задержание Дмитрия Скворцова, находившегося в розыске с августа 2022 года. По данным украинского издания «Информнавигатор», суд оставил Скворцова под стражей на 53 дня, его отвезли в Лукьяновское СИЗО.
По информации спецслужб, блогеру заочно предъявили обвинение в августе 2022 года, вменив статью по факту госизмены. После этого обвиняемый обратился в бегство и предпринял попытку скрыться от СБУ на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ.
В начале февраля спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ.
Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины
Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине
Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины.
Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина.
Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин.