Почему на Западе заговорили о завершении конфликта на Украине

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28 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 21:29  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Чем российских подростков зацепила японская «паучья» эстетика

В Москве за выходные задержали более трехсот несовершеннолетних участников движения «Редан» кадр из видео
В России под стражу угодили сотни подростков – как сторонников, так и противников «Редана», неформального движения поклонников аниме. «Пауки», как называют еще активистов движения, оказались замешаны в серии массовых драк, прокатившихся по торговым центрам в крупнейших городах. На первый взгляд, «пауки» оказывались в этих драках чаще в роли жертвы. Однако почему тогда драки в разных мегаполисах случились синхронно? Подробности...
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«Государственная сеть» Китая опутает из космоса всю планету

У Китая масштабные планы в космосе Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Китай начинает создание гигантской спутниковой группировки – планируется, что она будет состоять из тысяч космических аппаратов. Предназначение объявлено вполне себе мирное – широкополосный интернет и связь для всего мира. Однако несомненно, что аппараты будут иметь и военное назначение. Эти аппараты, возможно, смогут помочь и России. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Знаете, почему немцы нормальные?

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад. Подробности...

Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Саддам Хусейн поверил Америке – и проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Кто еще введет войска на Украину

Запад шантажирует Зеленского

Пора готовиться к боям за Приднестровье

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Почему на Западе заговорили о завершении конфликта на Украине

    Западные политики все больше склоняются к варианту завершения украинского кризиса путем переговоров. Но не говорят об этом вслух
    		   28 февраля 2023, 21:00
    Фото: Steffen Hebestreit/DPA/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков,
    Олеся Отрокова

    Впервые за долгое время западные СМИ начали рассуждать о способах завершения конфликта на Украине. Причем это касается как европейской прессы, так и американской. Что послужило отправной точкой для подобных изменений и как России относиться к этому тренду?

    Американский политический аналитик Фарид Закария убежден, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры. Компромисс возможен в случае согласия Украины на натовские гарантии безопасности, которые не будут распространяться на подконтрольные России территории, передает CNN. По мнению эксперта, конфликт зашел в тупик: последние три месяца ни одна из сторон не может организовать масштабные наступательные действия.

    «Этот компромисс – оставление Крыма и части Донбасса в обмен на де-факто членство в НАТО и ЕС – можно преподнести украинцам в качестве победы. Подобное решение может быть приемлемым и для России, поскольку Москва заявляет, что борьба идет лишь за некоторые русскоязычные части Украины», – пишет Закария, предлагая провести референдумы на «спорных территориях» под контролем международных наблюдателей. 

    По его словам, России удалось достигнуть существенных успехов в вопросе удержания территорий. Москва в рекордные сроки стабилизировала экономику, сохранив партнерство с такими странами, как Индия и Китай. По прогнозам МВФ, в текущем году экономика России будет чувствовать себя лучше, чем экономики Германии и Британии. В результате санкции Запада оказались бессмысленными: Россия до сих пор имеет доступ к санкционным товарам за счет импорта из государств-союзников.

    Подчеркивается, что идея разгрома России на поле боя не оправдала себя. В краткосрочной перспективе США и страны НАТО могут только регулярно наращивать поставки военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тем не менее трудности с передачей техники наблюдаются уже не первый месяц, что делает невозможной победу ВСУ в стиле «Второй мировой войны».

    Автор указывает, что «истинная цель населения Украины – почувствовать себя частью коллективного Запада», соответственно, акцент должен строиться на включении Украины в «демократическую семью», а не на возвращении Крыма или Донбасса. «Если война затянется на годы, можем ли мы позволить уничтожить Украину, чтобы ее спасти?» – резюмирует автор.  

    В конце прошлой недели с предложениями по мирному урегулированию украинского конфликта выступал и Китай. Однако Вашингтон не готов перейти к переговорам и не может допустить участия КНР в качестве посредника в рамках преодоления кризиса. О целесообразности именно сейчас положить конец конфликту также заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, в противном случае «Украина может погибнуть».

    Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.

    О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.

    По мнению российского экспертного сообщества, предпосылки к тому, что Запад заставит Зеленского пойти на переговоры, уже есть. «Такие выводы можно сделать из публикаций и интервью западных политиков, которые все чаще задаются вопросом: чем должен закончиться конфликт на Украине?» – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Собеседник напомнил, что офис президента Украины «год назад умолял о переговорах». Но ситуация изменилась после того, как «Запад запретил Зеленскому вести диалог с Москвой и принудил его продолжать войну с Россией». «Если США и Британия решат, что они больше ничего не получат от этой бессмысленной войны с Россией, Украина тут же вернется к диалогу», – убежден Корнилов.

    «Обсуждение в западной прессе вариантов завершения украинского кризиса вызвано тем, что их политикам все сложнее работать с мнением избирателей, которые устали от Украины и винят в происходящем власти своих стран. В реальности же, я думаю, никто из политиков пока не хочет идти на мирные переговоры», – предполагает политолог-американист Малек Дудаков. 

    «Сейчас коллективный Запад пытается помочь ВСУ, поставив обещанное вооружение, улучшить ситуацию на фронте, остановить наше продвижение в Донбассе и перерезать наш сухопутный коридор в Крым», – считает эксперт.

    «По их замыслу, эти события должны произойти весной-летом, и лишь затем – осенью – можно переходить к переговорам. Но если этот план не будет реализован – тогда речь также может идти о переговорах, но уже на выгодных для России условиях. А пока что все перечисленные варианты для нас совершенно неприемлемы», – отметил Дудаков.

    «Поскольку война с Россией не может длиться бесконечно, на Западе пытаются нащупать варианты завершения кризиса, учитывая тенденции внутри США.

    Конфликт используется администрацией Джо Байдена как трамплин для его избирательной кампании. Это понимают и демократы, и республиканцы, поэтому в последнее время они оживились в своих рассуждениях», – отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

    Он уточнил, что многие республиканцы в Конгрессе США настаивают на смене приоритетов во внешней политике, поскольку они считают главным врагом Вашингтона Пекин, а не Москву. Однако невнятная политика Джо Байдена привела к опасной для США конфронтации с Россией и Китаем одновременно.

    «Китай, в случае продолжения однобокой политики Байдена, может изменить свое нейтральное отношение к украинскому конфликту. Поэтому мирное урегулирование кризиса, по мнению некоторых республиканцев и демократов, может замедлить сближение России и Китая. Как минимум – в военной сфере. И в этом они видят выгоду для США», – заключил Васильев.

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