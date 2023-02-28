Почему на Западе заговорили о завершении конфликта на Украине

Впервые за долгое время западные СМИ начали рассуждать о способах завершения конфликта на Украине. Причем это касается как европейской прессы, так и американской. Что послужило отправной точкой для подобных изменений и как России относиться к этому тренду?

Американский политический аналитик Фарид Закария убежден, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры. Компромисс возможен в случае согласия Украины на натовские гарантии безопасности, которые не будут распространяться на подконтрольные России территории, передает CNN. По мнению эксперта, конфликт зашел в тупик: последние три месяца ни одна из сторон не может организовать масштабные наступательные действия.

«Этот компромисс – оставление Крыма и части Донбасса в обмен на де-факто членство в НАТО и ЕС – можно преподнести украинцам в качестве победы. Подобное решение может быть приемлемым и для России, поскольку Москва заявляет, что борьба идет лишь за некоторые русскоязычные части Украины», – пишет Закария, предлагая провести референдумы на «спорных территориях» под контролем международных наблюдателей.

По его словам, России удалось достигнуть существенных успехов в вопросе удержания территорий. Москва в рекордные сроки стабилизировала экономику, сохранив партнерство с такими странами, как Индия и Китай. По прогнозам МВФ, в текущем году экономика России будет чувствовать себя лучше, чем экономики Германии и Британии. В результате санкции Запада оказались бессмысленными: Россия до сих пор имеет доступ к санкционным товарам за счет импорта из государств-союзников.

Подчеркивается, что идея разгрома России на поле боя не оправдала себя. В краткосрочной перспективе США и страны НАТО могут только регулярно наращивать поставки военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тем не менее трудности с передачей техники наблюдаются уже не первый месяц, что делает невозможной победу ВСУ в стиле «Второй мировой войны».

Автор указывает, что «истинная цель населения Украины – почувствовать себя частью коллективного Запада», соответственно, акцент должен строиться на включении Украины в «демократическую семью», а не на возвращении Крыма или Донбасса. «Если война затянется на годы, можем ли мы позволить уничтожить Украину, чтобы ее спасти?» – резюмирует автор.

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В конце прошлой недели с предложениями по мирному урегулированию украинского конфликта выступал и Китай. Однако Вашингтон не готов перейти к переговорам и не может допустить участия КНР в качестве посредника в рамках преодоления кризиса. О целесообразности именно сейчас положить конец конфликту также заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, в противном случае «Украина может погибнуть».

Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.

О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.

По мнению российского экспертного сообщества, предпосылки к тому, что Запад заставит Зеленского пойти на переговоры, уже есть. «Такие выводы можно сделать из публикаций и интервью западных политиков, которые все чаще задаются вопросом: чем должен закончиться конфликт на Украине?» – говорит политолог Владимир Корнилов.

Собеседник напомнил, что офис президента Украины «год назад умолял о переговорах». Но ситуация изменилась после того, как «Запад запретил Зеленскому вести диалог с Москвой и принудил его продолжать войну с Россией». «Если США и Британия решат, что они больше ничего не получат от этой бессмысленной войны с Россией, Украина тут же вернется к диалогу», – убежден Корнилов.

«Обсуждение в западной прессе вариантов завершения украинского кризиса вызвано тем, что их политикам все сложнее работать с мнением избирателей, которые устали от Украины и винят в происходящем власти своих стран. В реальности же, я думаю, никто из политиков пока не хочет идти на мирные переговоры», – предполагает политолог-американист Малек Дудаков.

«Сейчас коллективный Запад пытается помочь ВСУ, поставив обещанное вооружение, улучшить ситуацию на фронте, остановить наше продвижение в Донбассе и перерезать наш сухопутный коридор в Крым», – считает эксперт.

«По их замыслу, эти события должны произойти весной-летом, и лишь затем – осенью – можно переходить к переговорам. Но если этот план не будет реализован – тогда речь также может идти о переговорах, но уже на выгодных для России условиях. А пока что все перечисленные варианты для нас совершенно неприемлемы», – отметил Дудаков.

«Поскольку война с Россией не может длиться бесконечно, на Западе пытаются нащупать варианты завершения кризиса, учитывая тенденции внутри США.

Конфликт используется администрацией Джо Байдена как трамплин для его избирательной кампании. Это понимают и демократы, и республиканцы, поэтому в последнее время они оживились в своих рассуждениях», – отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Он уточнил, что многие республиканцы в Конгрессе США настаивают на смене приоритетов во внешней политике, поскольку они считают главным врагом Вашингтона Пекин, а не Москву. Однако невнятная политика Джо Байдена привела к опасной для США конфронтации с Россией и Китаем одновременно.

«Китай, в случае продолжения однобокой политики Байдена, может изменить свое нейтральное отношение к украинскому конфликту. Поэтому мирное урегулирование кризиса, по мнению некоторых республиканцев и демократов, может замедлить сближение России и Китая. Как минимум – в военной сфере. И в этом они видят выгоду для США», – заключил Васильев.

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