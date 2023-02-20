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20 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:22  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потому что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Франция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе даже сложнее, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Байден приехал в Киев в погоне за пиаром

Байдену пришлось прокатиться на поезде из Польши в Киев REUTERS/Gleb Garanich
Президент США внезапно посетил Киев. Для Джо Байдена это не первый визит в город на берегах Днепра. Например, в 2014 году он не только активно участвовал в организации Евромайдана, но и проводил совещание, сидя в кресле президента Украины в Верховной раде. Что на этот раз заставило Байдена приехать в Киев и почему его визит вообще стал возможен?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Украина начала войну

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го? Подробности...

Переживет ли мир лихие 2020-е

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Впереди самое опасное для человечества десятилетие. А все потому, что между великими державами более нет правил, воли и доверия. Большим игрокам просто необходимо сесть и договориться о новых правилах – чтобы пройти это десятилетие без большой войны. Подробности...
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Прекрасны русские закаты на севере Западенщины

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце XVIII века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

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    Байден приехал в Киев в погоне за пиаром

    Байдену пришлось прокатиться на поезде из Польши в Киев
    		   20 февраля 2023, 15:02
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Президент США внезапно посетил Киев. Для Джо Байдена это не первый визит в город на берегах Днепра. Например, в 2014 году он не только активно участвовал в организации Евромайдана, но и проводил совещание, сидя в кресле президента Украины в Верховной раде. Что на этот раз заставило Байдена приехать в Киев и почему его визит вообще стал возможен?

    В понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским по Михайловской площади. В ходе переговоров он пообещал Украине «миллиарды помощи» и «столько поддержки, сколько потребуется».

    Утром 20 февраля в центре города было перекрыто несколько улиц. СМИ предполагали, что это могло быть связано с годовщиной расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года. В то же время депутат Верховной рады Александр Дубнинский связывал происходящее с возможным приездом директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

    Президент Байден планировал отправиться в Польшу, где должна была состояться встреча с Анджеем Дудой, сообщает издание Politico. Отмечается, что лидеры надеялись обсудить «предстоящее крупномасштабное наступление» России на Украину. При этом газета подчеркивает, что посещение Байденом Киева также прорабатывалось разведслужбами обеих стран. Расчет делался на тайный визит президента, однако поездка была «исключена» в последний момент, в связи с «высокой степенью опасности» подобных действий.

    Сообщается, что перед прибытием в Европу Байден потребовал от Зеленского активизации военных столкновений. Отмечается, что США крайне обеспокоены ходом конфликта и намерены не допустить поражения ВСУ на юге и востоке страны. Напомним, до 20 февраля правительство Штатов опровергало возможность приезда президента страны в Киев в ходе визита в Польшу. В частности, об этом сообщал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

    Тем не менее Байден все же прибыл в Киев, причем до города он добирался поездом из Польши, пишет The New York Times. Отмечается, что поездка была многочасовой. Речь может идти о маршруте из польского Перемышля до Киева. На преодоление пути необходимо потратить от семи до девяти часов.

    Михайловский собор для встречи с Байденом был выбран неслучайно. Во времена польского владычества над Киевом собор был полностью отдан униатам. Позже, когда древняя столица вернулась под контроль русских, собор был реконструирован в стиле барокко, после чего он стал одной из визитных карточек Киева. В советский период Михайловский златоверхий был снесен. Его фрески и другие драгоценности, составлявшие наследие собора, «разъехались» по музеям Киева, Москвы и Петербурга.

    Со временем собор был восстановлен, но передан под контроль раскольников из «Киевского патриархата». Сейчас территория собора вместе с центральным комплексом зданий находится под контролем «Православной церкви Украины» – раскольничьей организации, созданной усилиями США и Константинопольского патриархата.  

    Также Байден посетил мемориал вблизи Майдана и Мариинской дворец – это еще одна визитная карточка Киева. Дворец построен при императрице Елизавете Петровне в 1744 году. Автором проекта выступил легендарный архитектор Бартоломео Растрелли. Позже Мариинский дворец считался резиденцией для посещающих Киев членов императорской семьи до 1917 года.

    «В визите Байдена в Киев нет ничего удивительного. Он – архитектор Евромайдана и создатель той Украины, которую мы сегодня знаем. В этой связи вспоминается визит Байдена в Киев в 2014 году, когда политик приехал в Раду и уселся там в кресло президента страны для проведения совещаний. Сторонники Евромайдана тогда не увидели в этом проблемы», – вспоминает киевский политолог Алексей Нечаев.

    «Спустя время Байден с помощью телефонных звонков начал увольнять и назначать чиновников в Киеве. Это тоже мало кого смущало. Байден даже не постеснялся признать достоверность этой информации. Поэтому визит в Киев – это закономерное продолжение того дела, которое он начал на стыке 2013-2014 годов, совпадающее с подготовкой Белого дома к избирательной кампании. На Руси всегда говорили: «Язык до Киева доведет». А Байдена, судя по всему, до Киева довела жажда рейтингов», – добавил Нечаев.

    «С другой стороны, первый с начала конфликта визит Байдена в Киев свидетельствует о том, что его все-таки дожало украинское лобби. Стоит отметить, что он последний из западных политиков, кто до сегодняшнего дня не посетил этот город», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Скорее всего, у главы США будет выступление в Киеве, которое ранее предполагалось сделать в Польше. Очевидно, что таким образом Байден начинает свою предвыборную кампанию и хочет сделать украинский вопрос основной ее частью», – отметил собеседник. «Я думаю, в своем киевском выступлении он затронет вопросы сохранения евроатлантического единства, поддержки Украины, а также обратится к России. Вполне возможно, Байден попытается чисто декларативно снизить риторический накал конфронтации, который мы слышали в Мюнхене», – полагает эксперт.

    «Вместе с тем не стоит ждать, что американский президент предложит какие-то реальные шаги к мирному урегулированию. Ему просто нужно показывать для стран за пределами Запада определенную готовность к мирному процессу. Хотя на самом деле США к этому абсолютно не готовы», – прогнозирует политолог.

    «Отмечу, что посещение Киева, очевидно, приурочено к годовщине начала нашей СВО, и американский лидер обязательно укажет на это в своей речи. Может быть, даже скажет что-то о том, что его усилиями ВСУ смогли отстоять Киев и не дали России воплотить свои планы. В общем, будет какая-то типичная американская политическая демагогия», – заключил Дудаков.

    «Байден отчаянно нуждается в перевыборном пиаре.

    Чтобы решить какой-либо украинский вопрос – ему достаточно взять в руки телефон и сделать несколько звонков. Но он поехал в Киев, потому что ему это остро необходимо. Мы видим погоню за рейтингом, и никаких других сигналов, в том числе для Москвы, тут нет», – считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    «Что касается его прибытия в Киев на поезде, могу сказать только одно: в России живут цивилизованные люди, которые не стали бы обстреливать вагон с президентом США. Конечно, американцы осознавали возможные последствия визита. Не думаю, что они стали бы рисковать жизнью президента без должных договоренностей. Кроме того, Москва не воюет с клоунами. По этой же причине, например, Владимир Зеленский до сих пор имеет возможность передвигаться по Киеву и другим городам», – подчеркивает сенатор.

    На этом фоне западная пресса пытается сравнивать визит Байдена в Киев с визитами Джорджа Буша в Ирак (в 2003 году) и Барака Обамы в Афганистан (в 2010 году). Но в России проводят параллель с другим историческим событием – пятичасовым визитом Ричарда Никсона во Вьетнам в 1969 году. «Вьетнам – Вьетнамом, а Уотергейт – Уотергейтом», – иронизирует журналист Юрий Васильев, намекая на скандальные расследования в отношении Байдена и его сына в США.

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