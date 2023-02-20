Зеленский готовит новый обман русских жителей Украины

«Украинцы – это настоящие русские», – такой новостью огорошил Алексей Арестович слушателей по обе стороны российско-украинской границы. Впрочем, особенно очаровываться не стоит. Когда Арестович говорит: «Мы тут русские» – это вовсе не значит, что он внезапно осознал единство людей, проживающих в Киеве и Москве. Зачем это сказано именно сейчас и в чем уловка киевского режима?

Для начала – краткое уточнение. Суть тезиса Арестовича в том, что Украина – настоящая Русь, а Россия – поддельная. Мол, Московское царство назвалось Российской империей лишь для того, чтобы заграбастать земли «настоящей Руси», и веками таким образом обманывает весь мир.

Арестович говорит об этом далеко не впервые. Более того, он даже не первым запустил эту байку. Так тезис о «Руси-Украине» активно продвигали ересиарх Даниленко-Филарет и экс-президент Виктор Ющенко еще 15 лет назад. Ближайший аналог в РФ – «исторические изыскания» Носовского и Фоменко об этрусках/русских. Однако пользу можно извлечь даже из откровенного бреда. Поэтому имеет смысл переключиться со «что сказал» на «кто сказал и зачем».

Что это за диджей?

Кто такой Арестович? После первого украинского Майдана он снимается в ТВ-шоу и сериалах. Пытается пролезть в политику через организацию «Братство» Дмитрия Корчинского, затем их пути расходятся. Однако он успел застать момент, когда «Братство» пыталось оседлать антимайданные настроения и даже участвовало в «Евразийском движении» Александра Дугина. Сегодня об этом наверняка неловко вспоминать всем троим.

Тогда политика из Арестовича не вышло, но вышел блогер. И уже к началу второго Майдана у него было более 100 тыс. подписчиков. Евромайдан сделал его героем мемов* и помог набить подписоту до 0,5 млн, дал возможность конвертировать популярность в платные курсы успешного успеха (то, что получило название инфоцыганства). Но не дал особых дивидендов.

Взлетел он только при Зеленском, в команде которого отработал на посту внештатного советника более двух лет.

Однако путевку в жизнь ему дал скорее даже не он, а экс-президент Украины Леонид Кравчук, назначивший его советником по информационной политике и спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу (октябрь 2020-го). И только спустя пару месяцев на аналогичную должность (внештатный советник) его к себе взял глава ОП Андрей Ермак.

Итак, кто такой Арестович? Успешный медиаавантюрист, поймавший свою волну точно так же, как поймал ее и сам Зеленский – еще один такой же медиаавантюрист, только большего масштаба. В этом смысле они близнецы.

Переходим к «зачем?».

Защита русского языка с перерывами на русофобию

«Мы не колония, не анклав, не протекторат, не губерния... а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет... Она единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого».

Знакомо, не так ли? Это слова Зеленского, сказанные по случаю годовщины крещения Руси. Но написаны они ему наверняка с подачи Арестовича, а возможно и им самим.

В январе 2023 года Арестович пафосно уволился с поста советника, хотя позиция внештатного советника такой процедуры в общем-то и не предполагает. Фальшивость этого действия лучше всего подтверждается тем, что после так называемого увольнения Арестович занимается ровно тем же самым, чем занимался и до него. Записывает эфиры, раздает комментарии, занимается информационными вбросами.

Арестович старается держать в информационном поле тему русского языка на Украине (тем более, что это один из его «коньков» еще с 2010-х). Вот лишь несколько примеров за последнее время.

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В середине декабря он критикует законопроект, запрещающий использовать в науке и образовании учебники и литературу на русском языке.

В середине января он прямо говорит о том, что его родной язык – русский. Спустя пару недель он вписался за русский язык и русскоязычных украинцев в конфликте, спровоцированном в Киево-Могилянской академии (там попытались санкционировать тотальный запрет на русский язык, в том числе во внеучебное время и в частном общении).

В середине февраля он вновь набрасывается на борцов с русским языком как «языком агрессора». А теперь вот еще и «все мы тут русские».

Метод Кучмы и технический кандидат для Юго-Востока

До очередных выборов президента на Украине остается примерно 14 месяцев. В них будет принимать участие действующий президент Зеленский – и очевидно, что провести их по сценарию 2019 года его команде не удастся.

В 2019 году факторами победы для Зеленского были не только протестное голосование и ставка на молодежь, но и опора прежде всего на Левобережную Украину – более заселенную, в сравнении с Правобережной. Сегодня голосовавшие за Зеленского регионы заселены куда менее: кто-то переехал в Россию, кто-то стал внутренним переселенцем. Электоральная география сильно изменилась.

Однако в 2024-м Зеленский будет делать ставку на Западную Украину и центр не только потому, что сюда переехали избиратели. Это известный на Украине прием, которым пользовались еще Леонид Кравчук и Леонид Кучма.

Его суть в том, что на первый срок ты въезжаешь на горбу избирателей Юго-Востока. Для чего обещаешь им партнерские отношения с Россией, неприкосновенность русского языка и его особый статус, русские школы и т. п. На второй срок ты идешь как президент-государственник и патриот, за счет голосов Западной и Центральной Украины. А окучивать легковерных жителей Юго-Востока отправляешь коммуниста Петра Симоненко.

Сработало раз – значит, сработает снова. Только вместо Кучмы теперь Зеленский, а вместо Симоненко – Арестович, который всю кампанию будет дуть в уши избирателям восточных областей о праве жителей Украины на русский язык. О том, что не нужно бояться быть русскими, так как мы и есть настоящие русские, не то что всякие россияне. Основная задача: воспрепятствовать даже гипотетической возможности появления условного «кандидата от Юго-Востока», который был бы в реальной оппозиции Зеленскому и не контролировался Банковой.

Правда, верится в такую возможность слабо. В условиях военного положения и вседозволенности СБУ такого кандидата упакуют уже после первого манифеста.

Но есть и менее слабые угрозы. Например, Юго-Восток может массово не прийти на выборы, выглядеть будет кисло. Или Порошенко попробует провернуть с Зеленским тот же фокус с протестным голосованием, что устроил ему сам Зеленский в 2019-м. Тоже маловероятно, но все же риск есть.

А так Зеленский усаживает Арестовича на это поле условно пророссийского избирателя (или вернее сказать – избирателя, не очень лояльного существующему на Украине режиму). На поле, на которое теперь никто не претендует: Медведчука обменяли и выгнали из страны, деятельность ОПЗЖ запретили еще в 2022-м. И он не просто займет это поле, но и будет подавать четкий сигнал любому претенденту: не надо. Если жизнь дорога.

Арестович – плоть от плоти команды, которая несет полную ответственность за то, что вялотекущий конфликт в Донбассе перерос в полномасштабную бойню. И главные пострадавшие в этой бойне – жители Юго-Востока. Команды, которая не отменила ничего из русофобских свершений Петра Порошенко. Зато приумножила их.

Используя русский язык и сюжет про «настоящих русских» как морковку, Арестович и Зеленский намерены в очередной раз обмануть русских жителей Украины. Только и всего.