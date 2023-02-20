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20 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потому что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Франция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе даже сложнее, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Зеленский готовит новый обман русских жителей Украины

Алексей Арестович – лжец и манипулятор кадр из видео
«Украинцы – это настоящие русские», – такой новостью огорошил Алексей Арестович слушателей по обе стороны российско-украинской границы. Впрочем, особенно очаровываться не стоит. Когда Арестович говорит: «Мы тут русские» – это вовсе не значит, что он внезапно осознал единство людей, проживающих в Киеве и Москве. Зачем это сказано именно сейчас и в чем уловка киевского режима?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Прекрасны русские закаты на севере Западенщины

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце XVIII века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны. Подробности...
Обсуждение: 2084 комментария

Макрон хочет загнать русского медведя в берлогу

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По мнению Макрона, с Россией нужно и неизбежно придется иметь дело, менять в ней режим не нужно, нужно просто нанести ей максимально травматичное поражение. Причем на всех фронтах. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 5 комментариев

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Зеленский готовит новый обман русских жителей Украины

    Алексей Арестович – лжец и манипулятор
    		   20 февраля 2023, 08:40
    Фото: кадр из видео
    Текст: Николай Стороженко

    «Украинцы – это настоящие русские», – такой новостью огорошил Алексей Арестович слушателей по обе стороны российско-украинской границы. Впрочем, особенно очаровываться не стоит. Когда Арестович говорит: «Мы тут русские» – это вовсе не значит, что он внезапно осознал единство людей, проживающих в Киеве и Москве. Зачем это сказано именно сейчас и в чем уловка киевского режима?

    Для начала – краткое уточнение. Суть тезиса Арестовича в том, что Украина – настоящая Русь, а Россия – поддельная. Мол, Московское царство назвалось Российской империей лишь для того, чтобы заграбастать земли «настоящей Руси», и веками таким образом обманывает весь мир.

    Арестович говорит об этом далеко не впервые. Более того, он даже не первым запустил эту байку. Так тезис о «Руси-Украине» активно продвигали ересиарх Даниленко-Филарет и экс-президент Виктор Ющенко еще 15 лет назад. Ближайший аналог в РФ – «исторические изыскания» Носовского и Фоменко об этрусках/русских. Однако пользу можно извлечь даже из откровенного бреда. Поэтому имеет смысл переключиться со «что сказал» на «кто сказал и зачем». 

    Что это за диджей?

    Кто такой Арестович? После первого украинского Майдана он снимается в ТВ-шоу и сериалах. Пытается пролезть в политику через организацию «Братство» Дмитрия Корчинского, затем их пути расходятся. Однако он успел застать момент, когда «Братство» пыталось оседлать антимайданные настроения и даже участвовало в «Евразийском движении» Александра Дугина. Сегодня об этом наверняка неловко вспоминать всем троим. 

    Тогда политика из Арестовича не вышло, но вышел блогер. И уже к началу второго Майдана у него было более 100 тыс. подписчиков. Евромайдан сделал его героем мемов* и помог набить подписоту до 0,5 млн, дал возможность конвертировать популярность в платные курсы успешного успеха (то, что получило название инфоцыганства). Но не дал особых дивидендов. 

    Взлетел он только при Зеленском, в команде которого отработал на посту внештатного советника более двух лет.

    Однако путевку в жизнь ему дал скорее даже не он, а экс-президент Украины Леонид Кравчук, назначивший его советником по информационной политике и спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу (октябрь 2020-го). И только спустя пару месяцев на аналогичную должность (внештатный советник) его к себе взял глава ОП Андрей Ермак. 

    Итак, кто такой Арестович? Успешный медиаавантюрист, поймавший свою волну точно так же, как поймал ее и сам Зеленский – еще один такой же медиаавантюрист, только большего масштаба. В этом смысле они близнецы. 

    Переходим к «зачем?».

    Защита русского языка с перерывами на русофобию

    «Мы не колония, не анклав, не протекторат, не губерния... а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет... Она единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого».

    Знакомо, не так ли? Это слова Зеленского, сказанные по случаю годовщины крещения Руси. Но написаны они ему наверняка с подачи Арестовича, а возможно и им самим. 

    В январе 2023 года Арестович пафосно уволился с поста советника, хотя позиция внештатного советника такой процедуры в общем-то и не предполагает. Фальшивость этого действия лучше всего подтверждается тем, что после так называемого увольнения Арестович занимается ровно тем же самым, чем занимался и до него. Записывает эфиры, раздает комментарии, занимается информационными вбросами. 

    Арестович старается держать в информационном поле тему русского языка на Украине (тем более, что это один из его «коньков» еще с 2010-х). Вот лишь несколько примеров за последнее время.

    В середине декабря он критикует законопроект, запрещающий использовать в науке и образовании учебники и литературу на русском языке.  

    В середине января он прямо говорит о том, что его родной язык – русский. Спустя пару недель он вписался за русский язык и русскоязычных украинцев в конфликте, спровоцированном в Киево-Могилянской академии (там попытались санкционировать тотальный запрет на русский язык, в том числе во внеучебное время и в частном общении). 

    В середине февраля он вновь набрасывается на борцов с русским языком как «языком агрессора». А теперь вот еще и «все мы тут русские». 

    Метод Кучмы и технический кандидат для Юго-Востока

    До очередных выборов президента на Украине остается примерно 14 месяцев. В них будет принимать участие действующий президент Зеленский – и очевидно, что провести их по сценарию 2019 года его команде не удастся.

    В 2019 году факторами победы для Зеленского были не только протестное голосование и ставка на молодежь, но и опора прежде всего на Левобережную Украину – более заселенную, в сравнении с Правобережной.  Сегодня голосовавшие за Зеленского регионы заселены куда менее: кто-то переехал в Россию, кто-то стал внутренним переселенцем. Электоральная география сильно изменилась.

    Однако в 2024-м Зеленский будет делать ставку на Западную Украину и центр не только потому, что сюда переехали избиратели. Это известный на Украине прием, которым пользовались еще Леонид Кравчук и Леонид Кучма.

    Его суть в том, что на первый срок ты въезжаешь на горбу избирателей Юго-Востока. Для чего обещаешь им партнерские отношения с Россией, неприкосновенность русского языка и его особый статус, русские школы и т. п. На второй срок ты идешь как президент-государственник и патриот, за счет голосов Западной и Центральной Украины. А окучивать легковерных жителей Юго-Востока отправляешь коммуниста Петра Симоненко.  

    Сработало раз – значит, сработает снова. Только вместо Кучмы теперь Зеленский, а вместо Симоненко – Арестович, который всю кампанию будет дуть в уши избирателям восточных областей о праве жителей Украины на русский язык. О том, что не нужно бояться быть русскими, так как мы и есть настоящие русские, не то что всякие россияне. Основная задача: воспрепятствовать даже гипотетической возможности появления условного «кандидата от Юго-Востока», который был бы в реальной оппозиции Зеленскому и не контролировался Банковой. 

    Правда, верится в такую возможность слабо. В условиях военного положения и вседозволенности СБУ такого кандидата упакуют уже после первого манифеста.

    Но есть и менее слабые угрозы. Например, Юго-Восток может массово не прийти на выборы, выглядеть будет кисло. Или Порошенко попробует провернуть с Зеленским тот же фокус с протестным голосованием, что устроил ему сам Зеленский в 2019-м. Тоже маловероятно, но все же риск есть. 

    А так Зеленский усаживает Арестовича на это поле условно пророссийского избирателя (или вернее сказать – избирателя, не очень лояльного существующему на Украине режиму). На поле, на которое теперь никто не претендует: Медведчука обменяли и выгнали из страны, деятельность ОПЗЖ запретили еще в 2022-м. И он не просто займет это поле, но и будет подавать четкий сигнал любому претенденту: не надо. Если жизнь дорога

    Арестович – плоть от плоти команды, которая несет полную ответственность за то, что вялотекущий конфликт в Донбассе перерос в полномасштабную бойню. И главные пострадавшие в этой бойне – жители Юго-Востока. Команды, которая не отменила ничего из русофобских свершений Петра Порошенко. Зато приумножила их. 

    Используя русский язык и сюжет про «настоящих русских» как морковку, Арестович и Зеленский намерены в очередной раз обмануть русских жителей Украины. Только и всего. 

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
     
     
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