Прекрасны русские закаты на севере западенщины

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19 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:50  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потому что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Франция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе даже сложнее, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Почему Запад решил оставить Украину без истребителей

Вопрос с поставками современных истребителей на Украину стал элементом информационной войны Xinhua/Global Look Press
На Западе решили не передавать Украине современные истребители. Как заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, Киев сможет получить самолеты только после завершения российской спецоперации. На Украине уже были уверены, что истребители «на столе», осталось определиться: будет ли это американский F-16 или шведский Gripen. Можно ли доверять заявлениям Уоллеса или это очередная дезинформация Запада? И как все это отразится на ходе конфликта? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Прекрасны русские закаты на севере западенщины

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце 18 века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны. Подробности...

Макрон хочет загнать русского медведя в берлогу

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По мнению Макрона, с Россией нужно и неизбежно придется иметь дело, менять в ней режим не нужно, нужно просто нанести ей максимально травматичное поражение. Причем на всех фронтах. Подробности...
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Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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    Андрей Полонский

    Прекрасны русские закаты на севере западенщины

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		19 февраля 2023, 14:50

    Есть на севере западенщины, где-то между белорусской и польской границами, прекрасный древнерусский город Владимир Волынский. С точки зрения исторической памяти домонгольской Руси это примерно как Суздаль у нас на северо-востоке. Маленький провинциальный городок с великим прошлым. Разве что не обуюченный и не омузеенный.

    В советское время экскурсии туда возили, но известность Владимира на Волыни всегда уступала Владимиру на Клязьме. Да и далеко из России-то, и из Киева далеко, а на западенщине мало интересовались древней Русью. То ли дело пан Петлюра или пан Бендера. Тем более Волынская резня – вот она, их настоящая история…

    В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце 18 века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся – и по населению, и по жизненному укладу – после Второй мировой войны.

    Сейчас здесь твердыня радикального украинского национализма, местные жители почти поголовно считают себя наследниками ОУН* и клятыми врагами москалей, и трудно представить себе, что ещё сто двадцать лет тому назад эти области представлялись главной опорой Руси в Царстве Польском.

    Как же такое могло произойти? Неужели за столетие настолько изменились настроения местного населения, его самоидентификация на геополитическом пространстве?

    Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости

    Оказывается – нет, изменился его состав.

    Казалось бы, можно всё свалить на советскую власть и на её не слишком ласковые повадки, но в том-то и дело, что ставшее привычным за последние 30 лет объяснение здесь не работает. Напротив, применительно к местным реалиям коммунисты просто не сумели переломить процесс превращения многонациональной когда-то области в зону с полным доминированием украинско-националистически ориентированного населения. Притом, именно той его части, чьи предки, родственники и симпатизанты служили в фашистских вспомогательных отрядах, уходили в леса к бандеровцам, были повержены окончательно только к началу 50-х годов, а потом милостиво отпущены Хрущевым из лагерей и возвращены домой – воспитывать детей и внуков.  

    Такая во Владимире Волынском и окрестностях нынче политическая субкультура. Казалось бы, почти полстолетия советской власти не предвещали подобного развития событий, однако это непреложный факт. Бандера тут герой, о нём сказки и легенды детям рассказывают, Гитлер немного ошибался, но в чем-то был прав, русский царь и Сталин – главные злодеи, ими детей пугают, а кацап, русский то есть – клятый враг. То есть здесь живут те самые хохлы, которые нам точно не братья. А земля-то наша, русская земля, и в этом весь парадокс.

    Очень забавная и в чём-то даже очаровательная регионалистика в мирное время, особенно для человека, ценящего разнообразие, но в данный момент именно с ней мы и воюем.

    Между тем история Владимира Волынского начиналась совсем иначе, исключительно по-русски начиналась.

    Владимир значится среди древнейших городов Руси, перечисленных в Повести Временных Лет. Первое упоминание о нём – ровесник Крещения Руси. В 988 году Владимир Святой посадил туда княжить сына своего Всеволода.

    В домонгольский период Владимир Волынский – вместе с Киевом, Владимиром на Клязьме, Новгородом, Черниговом, Ростовом, Суздалем, Смоленском и Ярославлем – один из крупнейших городов Руси. В период начальной раздробленности он становится столицей Волынского княжества, а потом – одной из двух столиц Галицко-Волынского княжества.

    В 1241 году пришли монголы. Батый взял город штурмом и разграбил. Владимир опустел. Но довольно быстро восстановился. По крайней мере известно, что именно здесь в первой половине 14 века провёл несколько лет Киевский митрополит Феогност, прежде чем окончательно переселиться в Москву (переселение митрополита стало завершающим знаком смещения центра Руси с юго-запада на северо-восток). Очевидно, что это была наша общая большая история.

    В середине 14 века на Волынь пришли поляки. Однако местные жители не покорились. Несмотря на сильнейшее католическое и униатское давление, большинство сохранило православную веру, из поколения в поколение участвовало в антипольских восстаниях, кульминацией которых стала освободительная война Богдана Хмельницкого. Однако в состав России Владимир вернулся только с разделом Польши. К этому времени город давно уже потерял своё былое значение и стал маленьким провинциальным местечком на западных окраинах империи.

    Но вот что интересно. На протяжении всей новой истории Владимир оставался многонациональным городом с большой долей еврейского населения.

    Взглянем на цифры. В 1897 году около половины жителей называли своим родным языком идиш, около четверти – русский. Остальные польский и малоросский.

    В 1911 году 45% населения было евреями, 42% – православными, около 12% – католиками.

    Первые перемены пришли вместе с мировой войной. Неудачи 1915 года привели к австрийской оккупации. Австрияки, всегда использовавшие против «русского влияния» украинский вопрос, разместили во Владимире подразделения Украинских сечевых стрельцов и открыли первую украинскую школу. Разумеется, главным лозунгом этого «национального возрождения» под вражескими знаменами стала ненависть к русским и к России.

    Дальше – больше.

    Оказавшись после Гражданской в составе Польши и вернувшись в состав СССР в 1939 году, Волынь подпала под фашистскую оккупацию на второй день Великой Отечественной войны. Нацисты навсегда покончили с еврейским населением Владимира, уничтожив до 18000 человек. В расправах особенно отличились местные националисты из 103-го украинского шуцманшафт-батальона, которые своим «усердием» изумляли даже немецких начальников.

    Поучаствовав в решении «еврейского вопроса», украинские нацики взялись за поляков. Во время Волынской резни оуновцы дважды захватывали город и учиняли польские погромы. Немцы старались не вмешиваться.

    Ужасы нацистской оккупации и разгула повстанцев-националистов длились три года. 20 июля 1944 года Владимир Волынский был освобождён советскими войсками. Однако борьба с бандеровским подпольем продолжалась ещё почти 10 лет.

    Так пришла мирная жизнь. Но многонациональный Владимир Волынский умер. Современные переписи показывают больше 95% украинского населения. Евреев нет, русских и поляков – единицы.

    …Почему эта история, эти цифры для нас принципиально важны?

    Если говорить о Западной Украине, особенно о её северо-западе, входившем в состав России в 18–20 веках, надо видеть, что её нынешнее население – это не столько естественные жители этих мест, чьи родовые корни уходят в глубину веков, сколько  возникшая по итогам ХХ века особая общность, скреплённая памятью о карательных акциях против евреев, об оуновских преступлениях и польских погромах. В советское время мы надеялись на пролетарских интернационализм и коммунистическое воспитание, но эти надежды оказались тщетны.

    Такую реальность трудно принять, но с ней неминуемо приходится иметь дело. А тут сама земля вопиет к местным: где брат твой русский? где брат твой поляк? где брат твой еврей? И не находит ответа. Находит только новое ожесточение и новую злобу.

    …Однако неминуемо настанет день, когда мы сможем с полным основанием сказать, перефразируя Николая Гумилёва:

    «Прекрасны русские закаты в старинном городе Владимире Волынском. И по всей Галицкой и Волынской земле прекрасны русские закаты».

     

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