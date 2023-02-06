Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

Президент Польши в последнее время всё чаще поднимает тему Речи Посполитой, в состав которой входили земли не только современной Польши, но и Литвы, Украины, Белоруссии и даже Латвии.

Выступая на торжествах по случаю 160-летия начала «Январского восстания» поляков в Российской империи, Анджей Дуда заявил, что в ходе восстания «поляки, литовцы, украинцы и белорусы боролись за то, чтобы сбросить российские оковы и царский гнет, за свободу и возвращение независимого государства, нашей общей Речи Посполитой, которую мы потеряли из-за вмешательства оккупантов». Кстати, выступавший там же президент Литвы Гитанас Науседа об общем с поляками государстве ничего не сказал.

А на встрече с польской общиной Латвии глава польского государства заявил: «Я глубоко верю, что благодаря нашей совместной поддержке, а также благодаря решимости наших соседей и народов бывшей Речи Посполитой, Украина победит, украинцы победят ненавистного врага». Он также вспомнил о своем недавнем разговоре с Владимиром Зеленским, в котором рекомендовал президенту Украины символически оформить разрыв с Россией, фактически переписав историю распада Речи Посполитой.

«Владимир, глядя на нашу историю, на то, как когда-то разошлись наши пути, я вас умоляю – когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, то затяните их в Переяслав. Пусть они там с вами подпишут мир, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этой неволи со времен царизма до недавнего времени, от которой вы сейчас опять обороняетесь» – заявил Анджей Дуда.

Как отметила влиятельная польская газета Rzeczpospolita, «говоря о Переяславе, президент, вероятно, имел в виду Переяславский договор 1654 года, заключенный казацким гетманом Богданом Хмельницким с полномочным представителем русского царя Алексея I». Издание напомнило, что тогда казаки присягнули на верность царю, а представители Хмельницкого подписали в Москве согашения, определяющие отношения между Украиной и Россией. «Казацкая Украина сохраняла некоторую самостоятельность во внутренних делах, ее внешняя политика почти полностью подчинялась России. Переяславский договор стал причиной польско-русской войны», – отметила газета.

Еще одно польское издание – портал naTemat – напомнило, что Владимир Путин в своей программной статье «Об историческом единстве русских и украинцев» привел цитату из письма Богдана Хмельницкого в Москву, написанного в 1654 году. В нем гетман благодарил царя Алексея Михайловича за то, что он «всё Войско Запорожское и весь мир православный российский под крепкую и высокую руку свою царскую принять изволил».

Собственно, этот исторический документ – очередное доказательство того, что субъекта под названием «Украина» или «Казацкая Украина» в XVI веке не существовало. Присягу русскому царю приносило Войско Запорожское, которое на тот момент контролировало часть Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областей нынешней Украины. Вот только в 1654-м это были территории Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств Речи Посполитой. А Богдан Хмельницкий был для Варшавы не кем иным, как сепаратистом – примерно как глава ДНР Денис Пушилин с точки зрения Киева ныне.

Более того, польские историки считают именно восстание Хмельницкого, закончившееся переходом части подвластных Варшаве земель под скипетр Москвы, началом распада Речи Посполитой, который завершился тремя ее разделами в XVIII веке. А отдельные историки называют Переяславский договор и последовавшую за ним польско-русскую войну самым первым разделом Речи Посполитой, которая тогда потеряла не только Левобережье Днепра, но и Киев (последний, правда, поляки России продали).

И вот почти через 370 лет после событий в Переяславе из Варшавы звучит призыв к Киеву пересмотреть результаты Переяславской рады. Для начала, говоря словами Анджея Дуды, «перечеркнуть годы российского и советского влияния», то есть символически отменить переход окружающих Киев земель под власть Москвы. Ну а потом можно будет уже вполне реально вернуться во времена «нашей общей Речи Посполитой, которую мы потеряли из-за вмешательства оккупантов». Главное, не использовать при этом слова «в родную гавань» – ведь это цитата главы другого государства и по другому поводу.

Стоит напомнить, что сам Богдан Хмельницкий считал себя освободителем части русского народа от польской оккупации. «От Владимирова святаго крещенья одна наша благочестивая вера с Московским государством и имели едину власть. А отлучили нас неправдой своей и насилием лукавые ляхи», – писал гетман царю Алексею Михайловичу.

Сложно сказать, понимают ли нынешние киевские власти возможные последствия предложения польского президента, или в русофобском раже будут готовы пойти на объявление Богдана Хмельницкого «сепаратистом и агентом Кремля». В принципе, это вполне согласуется с последними действиями Киева. Ведь как раз в день выступления Анджея Дуды в Риге вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила о планах масштабного внедрения польского языка в украинских школах, объяснив это необходимостью… объединения с поляками.

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«Объединение с поляками – залог устойчивого развития и безопасности. Образование и язык – главные инструменты, с которых начинается такое объединение. Мы должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг – изучение языков стран-соседей. Этот шаг должен быть обоюдным, и поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, нужно начинать этот процесс уже сегодня», – приводит слова Верещук портал правительства Украины.

При этом критики нынешней польской власти из патриотического лагеря уверены, что в Варшаве не решатся потребовать пересмотра решений Хмельницкого о выходе ныне украинских земель из состава Речи Посполитой.

«Польский шляхтич Хмельницкий отдал – польский президент Дуда заберет? Давайте будем серьезными. Украина под опереточным руководством хунты Зеленского ближе к Полтаве, чем к Переяславу, а сам Зеленский – не Хмельницкий и даже не Мазепа. Это актер, играющий роль гетмана Орлика перед его окончательным поражением, и с той же перспективой: побег и вечное попрошайничество денег в столицах Запада – на проживание и очередное вторжение на собственную землю», – иронизирует польский политический аналитик Конрад Рэнкас.

Но в том-то и дело, что люди, оказавшиеся в чужой роли, вполне способны отдать то, что им не принадлежит. Достаточно вспомнить управдома Буншу из легендарной комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», который готов был подарить шведам Кемскую волость. Для него она просто ничего не значила – как для Зеленского «наследие Богдана» (тем более – об этом наследии еще и «вражеский поэт» Пушкин писал).

А что с победой над русскими пока не складывается – так это для театрализованной акции в Переяславе не помеха. Можно символически отменить решения Богдана Хмельницкого, которые стали предпосылкой для Переяславской рады – об отделении части территории Речи Посполитой. Для такого дела Владимир Зеленский даже сможет надеть специальный жупан цвета хаки, ведь футболка уже примелькалась.