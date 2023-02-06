Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

Взгляд
6 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
Разделы

Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
Перейти в раздел…

Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

Вызволение нескольких десятков россиян из украинского плена было непростой задачей Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории». Кто именно относится к указанной категории освобожденных из плена? Подробности...
Перейти в раздел…

Шольц предвидит поражение Украины

Внешне Шольц и Зеленский идут рука об руку, но на самом деле их интересы различны Kay Nietfeld/Global Look Press
Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал ряд заявлений, призванных разъяснить странности позиции ФРГ касательно военной помощи Украине. На словах Берлин всячески поддерживает милитаризацию киевского режима, в реальности же решился на поставку танков только под колоссальным давлением Вашингтона. Если внимательно изучить и слова немецкого лидера, и немецкую прессу, станет ясно – Германия предлагает Зеленскому сдаться. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польский шляхтич Хмельницкий отдал – польский президент Дуда заберет? Давайте будем серьезными. Украина под опереточным руководством хунты Зеленского ближе к Полтаве, чем к Переяславу, а сам Зеленский – не Хмельницкий и даже не Мазепа. Подробности...

Где готовили этот креативный класс

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
На наших глазах значительное количество того самого креативного сословия, состоящего из художников, дизайнеров и прочих творцов, людей, выпестованных в государственных учебных заведениях, совершило акт государственного предательства. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Запад стер из своей памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Перейти в раздел…

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

Перейти в раздел…

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
Подробности...

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Число погибших в Сирии в результате землетрясения достигло 99 человек
    Пригожин: Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом Залужный раскрыл США потери Украины в конфликте с Россией Зеленский ввел санкции против российских атомных компаний В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата
    Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных Стало известно о продаже дома Скрипалей в Солсбери Беннет рассказал, как пил водку в личных покоях Путина в Бочаровом Ручье Румынская баржа с пшеницей затонула в украинском порту
    Экс-премьер Израиля Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского Глава Минобороны Украины Резников заявил о готовности к возможной отставке ЕС пригрозил Грузии санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией Федор Емельяненко проиграл последний бой в своей карьере бойца ММА

    Главная тема


    Шольц предвидит поражение Украины

    украинский конфликт


    Израильский эксперт назвал причину откровений Беннета о Путине, Украине и Западе

    поставки вооружений


    Шольц заявил о «консенсусе» с Зеленским по отказу от ударов по России

    конкурс красоты


    Россиянка впервые удостоилась титула «Миссис Вселенная»

    Видео

    наступательная операция


    Освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс

    «Коридор без выхода»


    Зачем Украина создает восемь новых штурмовых бригад

    акции протеста


    Украинские продукты разоряют европейских фермеров

    объединенная группировка


    Зачем Германия поглощает армию Нидерландов

    Несбиваемый аэростат


    США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром

    уроки прошлого


    Ирина Алкснис: Запад стер из памяти важные знания о России

    нефтяной фактор


    Глеб Простаков: Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

    никаких иллюзий


    Вадим Трухачёв: О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

    на ваш взгляд


    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
    Олег Хавич

    Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		6 февраля 2023, 08:42

    Президент Польши в последнее время всё чаще поднимает тему Речи Посполитой, в состав которой входили земли не только современной Польши, но и Литвы, Украины, Белоруссии и даже Латвии.

    Выступая на торжествах по случаю 160-летия начала «Январского восстания» поляков в Российской империи, Анджей Дуда заявил, что в ходе восстания «поляки, литовцы, украинцы и белорусы боролись за то, чтобы сбросить российские оковы и царский гнет, за свободу и возвращение независимого государства, нашей общей Речи Посполитой, которую мы потеряли из-за вмешательства оккупантов». Кстати, выступавший там же президент Литвы Гитанас Науседа об общем с поляками государстве ничего не сказал.

    А на встрече с польской общиной Латвии глава польского государства заявил: «Я глубоко верю, что благодаря нашей совместной поддержке, а также благодаря решимости наших соседей и народов бывшей Речи Посполитой, Украина победит, украинцы победят ненавистного врага». Он также вспомнил о своем недавнем разговоре с Владимиром Зеленским, в котором рекомендовал президенту Украины символически оформить разрыв с Россией, фактически переписав историю распада Речи Посполитой.

    «Владимир, глядя на нашу историю, на то, как когда-то разошлись наши пути, я вас умоляю – когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, то затяните их в Переяслав. Пусть они там с вами подпишут мир, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этой неволи со времен царизма до недавнего времени, от которой вы сейчас опять обороняетесь» – заявил Анджей Дуда.

    Как отметила влиятельная польская газета Rzeczpospolita, «говоря о Переяславе, президент, вероятно, имел в виду Переяславский договор 1654 года, заключенный казацким гетманом Богданом Хмельницким с полномочным представителем русского царя Алексея I». Издание напомнило, что тогда казаки присягнули на верность царю, а представители Хмельницкого подписали в Москве согашения, определяющие отношения между Украиной и Россией. «Казацкая Украина сохраняла некоторую самостоятельность во внутренних делах, ее внешняя политика почти полностью подчинялась России. Переяславский договор стал причиной польско-русской войны», – отметила газета.

    Фото: Russian Look/Global Look Press

    Еще одно польское издание – портал naTemat – напомнило, что Владимир Путин в своей программной статье «Об историческом единстве русских и украинцев» привел цитату из письма Богдана Хмельницкого в Москву, написанного в 1654 году. В нем гетман благодарил царя Алексея Михайловича за то, что он «всё Войско Запорожское и весь мир православный российский под крепкую и высокую руку свою царскую принять изволил».

    Собственно, этот исторический документ – очередное доказательство того, что субъекта под названием «Украина» или «Казацкая Украина» в XVI веке не существовало. Присягу русскому царю приносило Войско Запорожское, которое на тот момент контролировало часть Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областей нынешней Украины. Вот только в 1654-м это были территории Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств Речи Посполитой. А Богдан Хмельницкий был для Варшавы не кем иным, как сепаратистом – примерно как глава ДНР Денис Пушилин с точки зрения Киева ныне.

    Более того, польские историки считают именно восстание Хмельницкого, закончившееся переходом части подвластных Варшаве земель под скипетр Москвы, началом распада Речи Посполитой, который завершился тремя ее разделами в XVIII веке. А отдельные историки называют Переяславский договор и последовавшую за ним польско-русскую войну самым первым разделом Речи Посполитой, которая тогда потеряла не только Левобережье Днепра, но и Киев (последний, правда, поляки России продали).

    И вот почти через 370 лет после событий в Переяславе из Варшавы звучит призыв к Киеву пересмотреть результаты Переяславской рады. Для начала, говоря словами Анджея Дуды, «перечеркнуть годы российского и советского влияния», то есть символически отменить переход окружающих Киев земель под власть Москвы. Ну а потом можно будет уже вполне реально вернуться во времена «нашей общей Речи Посполитой, которую мы потеряли из-за вмешательства оккупантов». Главное, не использовать при этом слова «в родную гавань» – ведь это цитата главы другого государства и по другому поводу.

    Стоит напомнить, что сам Богдан Хмельницкий считал себя освободителем части русского народа от польской оккупации. «От Владимирова святаго крещенья одна наша благочестивая вера с Московским государством и имели едину власть. А отлучили нас неправдой своей и насилием лукавые ляхи», – писал гетман царю Алексею Михайловичу.

    Сложно сказать, понимают ли нынешние киевские власти возможные последствия предложения польского президента, или в русофобском раже будут готовы пойти на объявление Богдана Хмельницкого «сепаратистом и агентом Кремля». В принципе, это вполне согласуется с последними действиями Киева. Ведь как раз в день выступления Анджея Дуды в Риге вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила о планах масштабного  внедрения польского языка в украинских школах, объяснив это необходимостью… объединения с поляками.

    «Объединение с поляками – залог устойчивого развития и безопасности. Образование и язык – главные инструменты, с которых начинается такое объединение. Мы должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг – изучение языков стран-соседей. Этот шаг должен быть обоюдным, и поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, нужно начинать этот процесс уже сегодня», – приводит слова Верещук портал правительства Украины.

    При этом критики нынешней польской власти из патриотического лагеря уверены, что в Варшаве не решатся потребовать пересмотра решений Хмельницкого о выходе ныне украинских земель из состава Речи Посполитой.

    «Польский шляхтич Хмельницкий отдал – польский президент Дуда заберет? Давайте будем серьезными. Украина под опереточным руководством хунты Зеленского ближе к Полтаве, чем к Переяславу, а сам Зеленский – не Хмельницкий и даже не Мазепа. Это актер, играющий роль гетмана Орлика перед его окончательным поражением, и с той же перспективой: побег и вечное попрошайничество денег в столицах Запада – на проживание и очередное вторжение на собственную землю», – иронизирует польский политический аналитик Конрад Рэнкас.

    Но в том-то и дело, что люди, оказавшиеся в чужой роли, вполне способны отдать то, что им не принадлежит. Достаточно вспомнить управдома Буншу из легендарной комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», который готов был подарить шведам Кемскую волость. Для него она просто ничего не значила – как для Зеленского «наследие Богдана» (тем более – об этом наследии еще и «вражеский поэт» Пушкин писал).

    А что с победой над русскими пока не складывается – так это для театрализованной акции в Переяславе не помеха. Можно символически отменить решения Богдана Хмельницкого, которые стали предпосылкой для Переяславской рады – об отделении части территории Речи Посполитой. Для такого дела Владимир Зеленский даже сможет надеть специальный жупан цвета хаки, ведь футболка уже примелькалась.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •