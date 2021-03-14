В родной гавани есть место не только Крыму

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НОВОСТЬ ЧАСА

Евросоюзу предрекли раскол из-за коронавируса

14 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:01  |  vz.ru
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Почему растут цены на продукты

Продовольственная инфляция в последнее время существенно усилилась Сергей Бобылев/ТАСС
Россия оказалась далеко не единственной страной в мире, где в последнее время существенно выросли цены на продукты питания. Цены на какие продовольственные товары будут расти сильнее всего, как происходящее связано с ситуацией на мировом и российском рынках – и какими способами можно было бы замедлить этот процесс? Подробности...
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На войне вакцин Запад готовит удар по России

«Спутник V» пока на втором месте в мире по популярности среди вакцин от COVID Sandor Ujvari/АР/ТАСС
Против вакцины «Спутник V» готовится провокация, сообщают информагентства. Чтобы показать опасность российского препарата, ведущие мировые СМИ прибегнут даже к инсценировке гибели людей – якобы после инъекции. Удивительно, но провокация планируется в тот момент, когда «Спутник V» на фоне проблем у своих западных конкурентов может стать самой распространенной в мире вакциной от COVID. Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Французы увидели Марин Ле Пен своим президентом

Французы считают, что Ле Пен лучше Макрона справится с проблемами безопасности и миграции Aurelien Morissard/Keystone Press Agency
Global Look Press
Президентская гонка во Франции обещает стать жаркой. Скорее всего, мы опять увидим схватку Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, но это будут как будто другие люди. Совсем другой Макрон, ставший главным националистом Европы, и новая Ле Пен. Она по-прежнему относится к России с симпатией, но отличается от «старой» тем, что действительно может победить. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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В родной гавани есть место не только Крыму

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Крым – самый яркий прецедент в нынешней практике «собирания русских земель». А она ведь есть. Называется «евразийская интеграция» и провозглашена приоритетом политики Путина еще в 2012-м. Поскольку с тех пор команды «отставить» не было – приоритетом и остается. Подробности...

Россия как единственная оставшаяся еще Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Российскую позицию можно понять так: мы готовы говорить и сотрудничать с европейскими странами, как субъектами, но не с Евросоюзом, который является сегодня де-факто инструментом уничтожения Европы. И потому не может являться легитимным голосом Европы. Подробности...
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Москва не предназначена для жизни

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мегаполис питается теми, кто приехал в него за возможностями. Он циничен и бесстрастен. Тут нет места ни ностальгии, ни романтике. Все, что мешает улучшить его функционирование, будет уничтожено. Он оптимизирует сам себя. Подробности...
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Националисты против Манижи

Обсуждение: 47 комментариев

Чем закончится новое сражение за Донбасс

Россия осваивает Арктику с помощью космоса

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Евросоюзу предрекли раскол из-за коронавируса
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    Андрей Сорокин

    В родной гавани есть место не только Крыму

    Андрей Сорокин
    Публицист
    		14 марта 2021, 12:40

    Семь лет назад в российском календаре завелась добрая традиция: торжественно отмечать в марте годовщину воссоединения с Крымом. За 30 лет после распада Союза это первый случай, когда в родной гавани не убыло, а прибыло. И до сих пор случай единственный. Формально.

    По факту же Крым – действительно самый яркий, но одновременно исключительный, из ряда вон выходящий прецедент в нынешней практике «собирания русских земель». А она ведь есть. Называется «евразийская интеграция» и провозглашена приоритетом политики Путина еще в кампанию президентских выборов 2012 года. Поскольку с тех пор команды «отставить» не было – приоритетом и остается.

    Казалось бы, с Евразийским союзом, который был буднично учрежден в 2015 году, тоже не всё гладко. Братские Казахстан и Белоруссия хронически путаются в многовекторностях, а братские Армения и Киргизия пульсируют от майдана до майдана, принося Москве больше головной боли, чем союзнического долга. Остальное ближнее зарубежье к нам вообще не сильно дружественно, а в особо клинических случаях даже враждебно.

    Если считать, что реинтеграция – это восстановление российского государства в границах СССР, то да: как-то неудачно всё складывается, и в родную гавань вернулся один только Крым. Кроме него зависли в непризнаваемости Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Донбасс, да теперь еще и Карабах, по факту контролируемый российской армией. А все остальные так и плавают себе самостийно вдали от наших причалов.

    На самом деле это ловушка незыблемой аксиомы, что Российская империя/СССР = историческая Россия. Так оно, конечно, и есть. Но это, вопреки правилам арифметики, не значит, что Российская Федерация = СССР. РФ сегодня – такое же суверенное государство, как и все признанные им суверенные государства по периметру постсоветских границ.

    Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

    Однако вот вам следующий парадокс: в нынешней политике «собирания русских земель» Российская Федерация руководствуется ровно той же логикой, что и историческая Россия. Просто эта логика не догматична, а диалектична. Она была именно такой тысячу лет, и странно от неё теперь отказываться.

    Россия ведь никогда не была империей в классическом западном понимании: Пётр Великий так самоопределился ради красного словца и форсу державного, по европейской моде. Россия с самой своей ладожско-днепровской колыбели – государство именно союзное, интегрирующее разнородные земли и народы в единую цивилизационную сущность. Даже то, что завоёвывали или отвоёвывали у внешних конкурентов, не порабощали, а вливали в себя.

    При этом практически все участники многовекового союзного строительства имеют исторический опыт собственной государственности: либо до присоединения, либо наработали его уже под российской крышей. Начиная... с самой России. Наша суверенная государственность появилась (точнее, возобновилась) в результате национально-освободительной борьбы глухой северо-западной провинции Орды. Борьба настолько задалась, что добившаяся независимости национальная окраина резво присоединила к себе остальную Орду и переименовала в Россию.

    Показательно, что самую славную историю «внероссийской» государственности имеет Белоруссия, то есть Великое Княжество Литовское (не путать с нынешним лимитрофом – прибалтийской провинцией Западной Руси эпохи расцвета). До самых первых Романовых между Великой и Белой Русью продолжалась геополитическая конкуренция – кто из них будет Россией, то есть евразийской сверхдержавой. В конце концов обе вместе и стали.

    Удивительная и даже уникальная суть союзного строительства на пространстве исторической России в том, что самобытная национально-культурная государственность здесь не запрещена. Хотя бы потому, что это объективная данность, и глупо её ломать. Более того: в исторической России всегда поощрялось развитие культуры государственности даже у тех народов, которые оказались союзными соотечественниками русских без собственного предыдущего опыта или перешли к России из состава других империй.

    В этом нет какой-то мистической «православной толерантности». Скорее, именно эта «всеприимчивость» стала качеством русской государственной культуры ввиду объективных исторических данностей. Слишком неоднородные народы собрались на этом общем пространстве, не разделённом внутри естественными границами, чтобы их унифицировать. Даже осознанный единый знаменатель общих интересов – тоже сложносоставной, для каждого и в разные времена по-своему поворачивается. Вот он и есть забота союзного ядра, а «на местах» сподручнее, чтобы каждый народ по-своему управлялся. Так рациональнее.

    Таким образом, под крышей русской культуры государственности складывались (обогащались, трансформировались) культуры государственности народов в составе России. И, повторяю, этому развитию «федеральный центр» не только, как правило, не препятствовал, но и по факту способствовал.

    Это сложная саморазвивающаяся система. Она чревата естественными (а подчас и трагическими – вплоть до распада) кризисами, которые объективно требуют обновления механизмов союзного строительства. Знаменитый спор Ленина и Сталина столетней давности о модели СССР как раз об этом: сохранить интеграционную сущность, но при этом учесть в ней новое качество национально-государственных самоосознаний, естественным образом сложившееся к началу ХХ века под влиянием... русской же государственной культуры.

    В этом отношении ленинский план СССР, хоть и оказался не без изъянов, – естественное продолжение и развитие сложившейся веками практики Российской империи. И эта «атомная бомба» до сих пор остаётся на вооружении, верой и правдой служа делу нового воссоединения.

    Нынешняя евразийская интеграция после кризиса уже конца ХХ века – прямой наследник именно ленинской идеологии «союза суверенных». И эволюционный шаг уже в её развитии: нынче «право на самоопределение» возведено в степень требования государственной дееспособности. Других не берут в Союз.

    Заметьте: запевалами евразийской интеграции наряду с РФ стали Казахстан и Белоруссия – те единственные постсоветские государства, которые оказались состоявшимися, не обнищавшими, способными на самостоятельную политику (не говоря о том, всю эту историю с интеграцией вообще Назарбаев придумал).

    Такой прагматичный подход упрощает общий знаменатель. Он сводится к очевидной экономической выгоде от общего рынка, не перегороженного таможнями, от попытки восстановить элементы и цепочки производственных коопераций советского проекта, от единой системы военной безопасности. Разность же политических векторов как бы выводится за скобки. Теоретически.

    А административное включение новых/старых территорий в состав РФ вовсе концепций не предусмотрено. Хотя допускается как исключение в очевидно вынужденных обстоятельствах – отсюда и Крым в родной гавани.

    Практически же у стран союзного ядра – ни у России, ни у Белоруссии, ни у Казахстана как у суверенных национальных государств – нет проверенной историческим опытом идеологии такой «купеческой» интеграции. Сборка происходит на ходу. Впрочем, как обычно: строить не ломать. 30 лет – это же только для личной биографии огромный срок, а для истории – мимолётный миг. Наша гавань где-то внутри него.

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