Сборная России по футболу – это аномалия

Через 100 дней, 11 июня 2021 года, с годовым запозданием, может быть, уже наконец-то стартует многострадальный футбольный чемпионат Европы – 2020. К слову, не рядовой – посвященный 60-летию себя самого.

Отчего он отменился в положенные сроки – понятно. Эта отмена смазывает юбилейную торжественность мероприятия и сверстанную специально по праздничному случаю необычную географию турнира: он впервые проводится не в одной-двух странах, а сразу в дюжине городов в дюжине стран – от Дублина до Баку, от Копенгагена до Рима, в том числе и в нашем Санкт-Петербурге.

Из-за этой необычности получилась и другая: впервые в футбольной истории одна и та же страна принимает (пусть и частично) второй подряд топовый международный турнир – Евро-2020 сразу после чемпионата мира – 2018.

А могло случиться еще необычнее. Ведь прошлогодняя катастрофа с локдауном в Европе никуда не делась, даже с тех пор усугубилась, и к июню ой как вряд ли рассосется. В этой связи УЕФА даже втихомолку прикидывал, а не стоит ли отказаться от такого континентального размаха и собрать всех в одном месте, раз уж так нехорошо вышло.

Логика рассуждений привела к тому, что в Европе есть только одно государство, обладающее достаточным набором цивилизационных компетенций, чтобы с пол-оборота такое обеспечить. Которое не просто всё гарантированно организует, но заодно еще всех прибывших и вылечит. В общем, идея уперлась в стены древнего Кремля и исчерпалась сама собой как политически возмутительная.

Достаточно того, что исключительный юбилейный формат – и так, по сути, в нашу честь: в честь годовщины самого первого Кубка Европы – 1960, который выиграла сборная СССР.

Странно, кстати, что в Париже, где первый финал состоялся, игр не будет, – так почести первопроходцев хотя бы на двоих разделили.

Европейское первенство – это то единственное в мировом футболе место, где мы не чувствуем себя бедными родственниками и хроническими неудачниками. Практически все свои достижения, не считая Олимпиад, наша главная национальная сборная собрала именно там: кроме титула-1960, были еще три серебра. И даже неказистый постсоветский футбол исхитрился свою единственную международную медаль именно на Евро отхватить в 2008 году. По сумме титулов за 60 лет СССР/Россия уступает здесь только Германии, Испании и Франции, вот ведь какая приятная аномалия.

Дополнительный бонус престижности связан с более печальным сиюминутным обстоятельством. Евро-2020 – единственное топовое спортивное событие и вообще последнее таковое аж до конца 2022 года, где официально будет представлена именно страна Россия, а не группа граждан без флага, гимна и любых других национальных опознавательных знаков.

Просто потому, что формально этот турнир – не всемирный, и на него не распространяется «допинговый» приговор. Хотя по рейтингу в мировом спортивном шоу-бизнесе, футбольный чемпионат Европы неизмеримо выше, к примеру, местечкового чемпионата мира по хоккею, да и Олимпиада его превосходит чисто номинально. Редкий случай, когда бюрократическая несуразность в определениях оборачивается в нашу пользу.

На этом месте заканчиваются предметы национальной гордости великороссов применительно к Евро-2020. Они обеспечены славными свершениями далеких предков и общей дееспособностью современной российской государственности. Сама же по себе футбольная отрасль тут вовсе ни при чем, а то и как бы не наоборот.

Нет, дело даже не в самой сборной. То, что она вообще в финальную часть пробилась – само по себе редкий праздник на нашей улице и достойно похвалы. А если еще и из группы выскочит – так парни вообще национальные дважды герои.

Но сборная России – это тоже аномалия. Это единственная наша команда, которая (по крайней мере, в нынешней своей итерации и с нынешним тренером) исправно решает поставленные перед ней задачи. Да, задачи простенькие – но соразмерные амуниции и даже пробивающие потолок реальных возможностей отечественного футбольного хозяйства.

В целом же наш футбол – просто образцовый показатель того, что и сам российский Большой Спорт, и наши, государства и рядовых болельщиков, представления о его пользе для общества зависли в какой-то фантомной раскоряке. Об этом были недавно рассуждения в контексте допинговых гонений. А с футболом вообще всё стерильно: никакие злыдни извне нас санкциям не подвергают, все беды – своею собственной рукой.

Чисто футбольные достижения на международной арене никак не могут служить признаком державного престижа – в силу отсутствия таковых. В общем, не беда: в советской ностальгии футбол нас тоже этим не баловал. Беда в том, что современная футбольная отрасль ни на какой результат вообще не настроена: ни на спортивный, ни на экономический, ни на социально-культурный.

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Вот исчерпывающая картинка. Буквально только что «Краснодар» последним из лучших российских команд бесславно и безнадежно вылетел из еврокубков. Причем на его счету вообще единственный выигранный матч на всех. Остальные топ-клубы слились еще по осени. И как раз это не аномалия: так из года в год. И это при том, что «попасть в зону еврокубков» – чуть ли не единственная спортивная мотивация топ-участников чемпионата России. Ну вот, попали – и зачем приходили, спрашивается?

Первый вывод, к которому пришло корпоративное сообщество по итогам очередной конфузии: надо разрешить приглашать больше гастарбайтеров и, соответственно, дать на это больше денег. Опыт прежних лет показывает: это всё для того, чтобы международных побед было столько же (то есть ноль), но дороже.

На самом деле, иностранные легионеры и споры об их количестве – это ложная повестка. Но в ней отражается вся имитационная суть футбольной отрасли. Это не шоу-бизнес: это заповедник бизнеса в понимании «паразитирование на казенном коште» – этим, собственно, экономика и исчерпывается.

Легионеры в этой схеме не являются ни «ущербом патриотизму», ни рациональным решением производственной задачи. Это просто легальный источник отжима частного сословного дохода. И одновременно – ширма профессиональной несостоятельности.

Нет в отрасли никакого стимула возиться с воспитанием квалифицированного кадрового резерва (то есть, собственно, российских футболистов, да и тренеров с управленцами тоже): эту дырку проще заткнуть дорогостоящими трудовыми мигрантами и декорировать пустословием про «конкуренцию». А без «парней с нашего двора» футбол теряет социально-культурную составляющую, которая на самом деле и есть единственная причина всенародной беззаветной болельщицкой любви к нему.

Беда эта системная. Сама отрасль изнутри ее не решит – потому что для нее самой, как видите, никакой беды нет вообще. Нет задач – нет решения. Есть бюджетные потоки – нет проблем. Вот бюджеты и выуживаем. На имитацию футбола или на имитацию кино – какая разница?

С задачей может справиться только генеральный и практически единственный инвестор отрасли – государство. Ведь за его счет весь банкет: не считать же Газпром частной лавочкой, а его «Зенит» – эффективным частным предприятием шоу-бизнеса.

Штучные прецеденты спартаковского «Лукойла» и краснодарского Галицкого погоды не делают, да и они тоже участники той же ярмарки тщеславия. Вот как инвестор определится с суверенным проектом развития своего футбольного хозяйства и зачем оно ему вообще нужно, тогда и будет предметный разговор.

Но есть и хорошая новость.

Россия – сама по себе уникальная страна, где любят футбол так массово, горячо, но... беспричинно и безответно.

Поэтому мы можем себе позволить просто принимать гостей на наших замечательных стадионах, болеть за нашу героическую сборную на Евро-2020, беззаботно радоваться вместе с ней шальным успехам и не расчесывать гондурас национальной ущербности в дни поражений.