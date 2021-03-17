30 лет назад прошел референдум обреченных

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МИД отреагировал на доклад разведки США о «вмешательстве» России в выборы

17 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Экономисты рассказали, кто в пандемию затянул пояса потуже Гавриил Григоров/ТАСС
Состоятельные россияне, оказывается, потеряли в год пандемии больше, чем люди с меньшими доходами. Такой вывод делают экономисты. Чем же объясняет такой парадокс и когда доходы россиян восстановятся до докризисных уровней?  Подробности...
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Жители Донбасса хотят повлиять на состав Госдумы

Россияне, живущие в ДНР, хотят принять участие в выборах в Госдуму Михаил Почуев/ТАСС
Число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на полмиллиона. Свои голоса после получения российских паспортов смогут отдать жители республик Донбасса. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов? Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Зачем Британия объявила своим главным врагом Россию

Британская русофобия имеет давние корни общественное достояние
«Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу нашей безопасности». Такие слова содержатся в новой внешнеполитической доктрине Великобритании. Каковы реальные, а не декларативные причины столь серьезной оценки Лондона и почему Соединенные Штаты не считают Россию столь же масштабной угрозой? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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30 лет назад прошел референдум обреченных

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
В несуразицах с союзным референдумом 1991 года мы видим не политическую волю и не план преодоления кризиса, а расписку в беспомощности. Это была заявка на самоликвидацию советско-союзной формы государственности – то есть сразу двух её составляющих одновременно. Подробности...

На Украине появился стадион имени гауптмана СС

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украина – это страна сплошных метаморфоз. И оказалось, что нацификации государства и чествованию нацистских преступников, причастных к Холокосту, вовсе не мешает то, что высшее должностное лицо державы – еврей. Подробности...
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На бродячих собак тратятся огромные деньги из бюджета

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Это не милые домашние животные, а самый настоящий подвид диких животных. Вредительский подвид! Что нужно делать? Я уже даже не прошу, как в Ирландии, разрешить фермерам отстреливать диких собак. Но нам действительно проблему надо решить. Подробности...
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Националисты против Манижи

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Чем закончится новое сражение за Донбасс

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

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    Андрей Сорокин

    30 лет назад прошел референдум обреченных

    Андрей Сорокин
    Публицист
    		17 марта 2021, 12:00

    17 марта 1991 года состоялся единственный в истории СССР всенародный референдум – как раз о судьбе этого самого СССР. Принято считать его «упущенным шансом»: мол, народ-то проголосовал «за», но его не послушались, и к концу года вон как нехорошо получилось.

    На самом деле с 30-летней дистанции видится по-другому. И именно от сегодняшней даты как точки невозврата логично отсчитывать грустную годовщину форсированного и неотвратимого краха советско-союзной государственности. Кризис-то и до этого дня прекрасно разрастался и углублялся, его предпосылки и проявления – предмет отдельного рассуждения. Но окончательный приговор был политически запрограммирован и в формулировке вопроса, да и в самом факте объявления референдума.

    Вот о чём Советская власть и её партийный авангард спрашивали граждан: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». Что здесь не так? Всё не так. Начиная собственно с предмета сомнений и обсуждения.

    Этот предмет, вообще-то, был чёрным по белому записан в Конституции СССР: и про Союз, и про суверенность, и про равноправие, и про гарантии прав и свобод. И вот верховное руководство вдруг ставит вопрос о том, уместно ли ему и гражданам исполнять Основной Закон собственного государства или ну его. Есть в этом что-то странное, не находите?

    Может быть, вот где нерв и суть: в «обновлённой федерации»? Но «обновляемость» же заложена в саму тысячелетнюю историческую природу российского союзного государства. Россия по определению – единство множества разнородных земель и народов. Это очень динамичная конструкция, сложенная из общих интересов, противоречий и даже кризисов. Содержать эту конструкцию в гармонии или хотя бы равновесии, то есть постоянно и неустанно обновлять, – и есть повседневная работа государственной власти. А если уж ситуация вдруг вышла из-под контроля и диалектика развития перестала быть томной, – что ж, с кем не случается. Значит и меры нужны чрезвычайные, вплоть до революционных – как раз то самое решительное обновление и есть. Тоже, в общем, трудовые будни государственного управления.

    Чтобы совершать революционные преобразования и при этом увернуться от потрясений, – да, ответственной власти не зазорно лишний раз посоветоваться с народом. Но для этого, как минимум, надо обстоятельно разъяснить, что за обновление такое нам предстоит пережить и зачем. Объяснить очень предметно: с готовым планом решения на руках. Чисто по-инженерному.

    Вот свежий аналог из совсем недавнего прошлого, из российской политической практики 2020 года. Задумано, ни много ни мало – чуточку сменить государственный строй. Дело житейское: всего-то надо подправить Конституцию и получить на это карт-бланш от граждан, потому что народ и есть источник власти. И вот глава государства не стесняется обстоятельно и подробно разъяснить мотивы, суть и задачи задуманных преобразований, предлагает продуманные и подготовленные формулировки. И уже этот конкретный вопрос после подробного обсуждения выносится на референдум. Как дальше власть справится с реализацией предначертанного и всенародно одобренного, – это вопрос исполнения. Но пока что всё по инструкции и по здравому смыслу.

    Горбачёв же со своим лозунгом «обновлённого Союза» на конкретику размениваться не стал, а просто обратился к советскому народу не с продуманным планом, а с философским вопросом «А не спеть ли мне песню?». Но то всё процедурные формальности. По ходу перестроечной борьбы с партийной бюрократией ими не грех и пренебречь. По существу-то что? Вот государство получило от народа мандат на сохранение Союза и его «обновление». Ну так обновляй – чего стоим, кого ждём?

    И ещё один наводящий вопрос: а зачем огород городили с референдумом? Ведь если правильно понимать сущность тогдашнего политического строя, это получается «масло масленое», бутафорское излишество. Советская власть по природе своей – она сама и есть референдум. Это форма прямого народовластия, когда полномочия по чёткой вертикали последовательно передаются снизу вверх: от народных масс открытому сословию политических управленцев. Да-да, именно сословию –коммунистической партии; и именно открытому – можно записаться, взвалить на себя обязательства и осуществлять власть. Теоретически. На самом-то деле мы знаем, что советская сословность эволюционировала в конце концов в то же самое горькое убожество, что и любая другая: в неуклонный отказ от обязательств и неуклонное расширение привилегий придворного боярства с последующим их жадным шкурным переделом. Кто бы мог подумать.

    Так вот. По состоянию на 1991 год нетрудно было догадаться (а задним-то числом это и вовсе очевидно), что советско-союзная форма государственности влетела в чудовищный системный кризис. Да, красный проект государственного строительства в своё время вытащил Россию из Смуты, качественно модернизировал и вознёс на недосягаемые вершины совершенства. Но к описываемому периоду он впал в унылую деградацию и объективно нуждался, в свою очередь, в революционной перезагрузке. Не нужно бояться звонкого слова: это всего лишь подгонка практики государственного строительства под объективные проявления закономерностей исторического развития. В идеале – на опережение.

    Как нам сейчас доподлинно известно, обновление свелось к самоликвидации. И сегодня, через 30 лет, даже нет нужды уличать тогдашние столичные и национально-республиканские партноменклатуры в злоумышлении на предательство и демонтаж государства. Для чистоты выводов мы вообще можем всех горбачёвых, кравчуков, ельциных, яковлевых, шеварднадзе по умолчанию записать в дипломированные спасатели Отечества. От этого итог не изменится.

    Печальный исторический факт в том, что ни к адекватному пониманию, ни к исполнению такой перезагрузки тогдашние советские элиты готовы не были. Как и их предшественники накануне революций 1917 года. Поэтому в перечисленных несуразицах с союзным референдумом 1991 года мы видим не политическую волю и не план преодоления кризиса, а расписку в беспомощности. Это была заявка на самоликвидацию советско-союзной формы государственности – то есть сразу двух её составляющих одновременно.

    Конец, наверное, можно было отменить – почему бы не пофантазировать. Но государственная власть, погрязшая в сословной деградации, не может быть способной на планомерные проектные преобразования, хоть ты её удвоенной легитимностью вооружи. Поэтому решение проблемы неминуемо сводит к майдану и концу.

    И это главный исторический урок референдума обречённости 17 марта 1991 года.

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