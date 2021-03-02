Почему не любят Горбачева

Взгляд
2 марта, вторник  |  Последнее обновление — 10:05  |  vz.ru
Разделы

Китай способен вызвать крах долговой пирамиды США

Похоже, США слишком увлеклись печатанием долларов Karol Serewis /SOPA Images/Sipa USA/Reuters
Уже в ближайшие годы у США могут возникнуть очень серьезные финансовые проблемы. По крайней мере, такие выводы делают аналитики, исходя из состояния гигантского государственного долга США. При каких условиях другие страны откажутся давать Америке в долг – и к каким фатальным для США последствиям это с большой вероятностью приведет? Подробности...
Перейти в раздел…

Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
Перейти в раздел…

«Великий лакский переезд». За что близнецы-росгвардейцы расстреляли соседа

Дагестанское село Новокули пережило не одну трагедию Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В феврале в одном из РОВД Махачкалы был убит экс-глава одного из сел. Подозреваемые – его односельчане, братья-близнецы, сотрудники Росгвардии. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД выяснил причины трагедии – они связаны с масштабным переселением лакского населения Дагестана, которое длится несколько десятков лет.  Подробности...
Перейти в раздел…

Ссора саудитов с Америкой открывает России новый рынок оружия

Теоретически Эр-Рияд может купить у России самолеты, ракеты С-400, автоматы Калашникова Осама аль-Сабахи/РИА «Новости»
Близкие союзники – США и Саудовская Аравия – вступили в острую дипломатическую схватку. Вашингтон объявил Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Хашогджи, дав понять, что отношения больше не будут прежними. Полностью зависящие в военной сфере от Америки саудиты ощутили свою уязвимость и наверняка займутся поисками новых партнеров. Чем эта ситуация выгодна для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему не любят Горбачева

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Живите долго, Михаил Сергеевич. И попробуйте хоть поздно, да выдавить из себя те простые слова, которые народ наш испокон произносит в Прощенное воскресенье; которые нашел в себе силы сказать в новогоднюю ночь-2000 даже ваш «наследник» Борис Ельцин. Подробности...

Как понять язык глобального начальства

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Советологи разработали особый словарь, чтобы интерпретировать сказанное генсеками и напечатанное в «Правде». Современные страны Запада в плане «кодирования» пошли куда дальше. Их «особый код» – инструмент контроля и средство манипуляции. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

На Украине наступил 1937 год

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Спустя семь лет мы видим – в стране победившего достоинства построили местечковый тоталитаризм, с абсурдными запретами, ковровыми блокировками и цензурой – чтобы держать в узде ограбленных и обманутых украинцев. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
Перейти в раздел…

Пашинян извинился за "Искандеры"

У Украины нет сердца

Обсуждение: 15 комментариев

Как Красная армия выиграла «битву с велосипедами»

Перейти в раздел…

Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...

Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось стабильно хорошим

  • Осталось стабильно плохим
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России оценили вероятность украинского сценария в энергетике
    Назван возможный срок снятия ограничений из-за COVID-19 в России Конгрессмены США пожаловались в Госдеп на Эрдогана В России оценили вероятность украинского сценария в энергетике Британцев рассмешила слежка за российской подлодкой в Ла-Манше
    Матвиенко оценила возможность отказа России от доллара Новый постпред США при ООН захотела взаимодействия с Небензей Госдума призвала Украину прекратить шантаж Крыма водой Разработчик определился с обликом российской лунной ракеты
    Арестованы подозреваемые в нападении на трубача группы «Машина времени» Эксперт: Приговор Саркози ослабил позиции умеренных правых в борьбе с Ле Пен Порошенко сравнил вакцину от COVID-19 для Украины с фекалиями Американцы признали Су-35 одним из красивейших истребителей в мире

    Главная тема


    Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

    сидение на трубе


    Глава Нафтогаза поделился планами на случай «вторжения» России

    «вакцинный национализм»


    США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами

    Спортивный комментатор


    Губерниев обозвал отца финского лыжника за слова о «скальпе русских»

    Видео

    «Великий лакский переезд»


    За что близнецы-росгвардейцы расстреляли соседа

    мэр Вентспилса


    Латвия избавилась от главного сторонника диалога с Россией

    конференция республиканцев


    Кто займет место Дональда Трампа

    гендерная ориентация


    Как США воспитывают миллионы новых гомосексуалистов

    местечковый тоталитаризм


    Андрей Манчук: На Украине наступил 1937 год

    страна без будущего


    Петр Акопов: Америку уже лишили будущих поколений

    особый словарь


    Дмитрий Дробницкий: Как понять язык глобального начальства

    антибольшевистское восстание


    Как мятеж Кронштадта изменил ход советской истории

    на ваш взгляд


    Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
    Андрей Самохин

    Почему не любят Горбачева

    Андрей Самохин
    журналист
    		2 марта 2021, 09:36

    Сегодня первому президенту СССР и последнему генсеку ЦК КПСС – 90 лет. Политику к этому времени уже пора собрать лавровые венки от благодарных соотечественников за добрые дела на благо Родины.

    «Он дал нам свободу, он спас мир от войны», – говорят почитатели Горбачева. Немногочисленные. Народ эти дифирамбы не подхватывает. Абсолютное большинство граждан СССР, переживших перестройку в сознательном возрасте, испытывает к ее автору вполне сознательное отвращение. Наверное, даже большее, чем к его оппоненту, а на самом деле продолжателю – Борису Ельцину. Последний подписанием позорного вердикта в Беловежье – лишь закрепил развал огромной страны. Но именно первый – довел до него. На Западе Gorbi любят. Как-никак сдал без боя такую страну.

    Ракеты 36М («Сатана»), напрягавшие американцев, на иголки порезал, свернул военный космос, закрыл лазерные и плазменные разработки. За это ему и Нобелевскую премию выписали. А в Германии – назвали «лучшим немцем». Тоже заслуженно: дал сломать Берлинскую стену, а войска Западной группы войск забесплатно выгнал в Россию, практически в чистое поле. Как им после этого не отчеканить в золоте слова «perestroyka», «glasnost», «novoe mishlenie», как не поместить эти неологизмы во все свои словари. Какое им дело, что русских от них до сих пор мутит. Вот и сам Михаил Сергеевич до сих пор, кажется, искренне удивляется: почему его не любит большинство соотечественников? Ведь любили же поначалу?

    Ну, «любили», может, и слишком сильное слово, но симпатии и надежды он сперва у многих действительно вызывал. После позднебрежневского маразма, черненковского безвременья, андроповского закручивания гаек – во главе партии и страны вдруг оказался молодой, не по бумажке говорящий, энергичный, желающий перемен товарищ. «Ускорение» – да, все только за! «Гласность», «демократизация» – кто ж против? Михаилу Сергеевичу аплодируют рабочие и интеллигенция.

    Даже эксцессы антиалкогольной кампании поначалу прощаются: женщины рожают, мужики трезвые домой приходят, книжки запрещенные ранее продаются, общественная жизнь бьет ключом. Но «процесс пошел», как любил говаривать сам Михаил Сергеевич. Немногие тогда сразу заметили пустопорожнюю цветастость речей генсека, болезненную тягу к признанию на Западе. А тревожные звонки тем временем нарастали, переходя в набатный звон: бунт в Алма-Ате, резня в Сумгаите, бойня в Оше, «народные фронты» в Прибалтике, «Рух» на Украине.

    Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    В экономике – легализация подпольных «цеховиков», разрушение госмонополии на внешнюю торговлю, нарастающий бардак в управлении. При этом сам Горбачев во все более стильных пальто и шляпах разъезжает с Раисой Максимовной по заграницам, подписывает все более странные договоры.

    И наконец сдает с потрохами страну и всю соцсистему Западу, договорившись с Бушем-старшим на теплоходе «Максим Горький» у берегов Мальты. Остальное было уже делом времени и техники: слом хребта самого государства – руководящей роли партии, межрегиональная диверсионная группа, разыгранная как по нотам трагикомедия ГКЧП, быстрая финальная рокировка с Ельциным и – всё.

    Понимал ли Горбачев, когда именно он стал не игроком, а фигурой в этой игре, которую двигали по доске? Понял ли он это вообще? На этот счет есть разные ответы, варьирующие роль первого президента СССР от сознательного ренегата и предателя до безвольного, самодовольного и недалекого партаппаратчика, которого судьба занесла на высоты власти. Обольстили, напугали, да и кинули как лоха. Я думаю – и то, и другое. Пожалеть бы незадачливого правителя, чисто по-человечески пожалеть, да что-то не выходит – больно уж тяжкими оказались последствия его незадач, многим поколениям не расхлебать.

    Нет, не укладывается, уж извините Михаил Сергеевич, ваше поведение в моей, простого русского человека, голове. После всего что случилось – эти вальяжные вояжи с лекциями по западным университетам. Словно вы победитель какой или мудрый учитель. Этот милый домик в Баварии, который вы уже, правда, продали; эта реклама пиццы Pizza Hut за миллион долларов. Да, это истинный ваш масштаб, только он оскорбителен для правителя России – даже бывшего. Но вы этого, похоже, даже не чувствуете.

    Чем вы занимались последние тридцать лет? Конструирование каких-то жалких партий, в которые никто не пошел, автобиографические книги, которые по доброй воле никто не читал. Ваш Горбачев-фонд, который разваливается на глазах, после того, как пришлось отказаться от зарубежных грантов, чтобы выйти из статуса иноагента. Ей-богу, вас пожалели бы, если бы вы, подпоясавшись вервием, пошли бы с покаянием по земле, начав, к примеру, с родного Ставрополья. Если бы ушли в монастырь, даже, если бы, простите, спились, слетели с катушек от осознания содеянного. Но нет – это не про вас.

    Конечно, остаются еще люди, которые лично вас любят, безмерно счастливые тем, что вы «выпустили всех из казармы», «открыли двери на Запад», наконец «обрушили коммунизм». Для них формула Зиновьева «целились в коммунизм, а попали в Россию» ничего не значит, а распад Советского Союза – мелкая неприятность на фоне обретения личных имений и состояний. Готов допустить, что есть люди, которые симпатизируют вам даже вне меркантильных мотивов – как «свободоносцу». Но сколь мал этот островок «свободолюбцев» в огромном угрюмом народном море, которое при одном упоминании вашей фамилии вскипает матерно! С каждым годом, правда, все менее выраженно: всему свой срок – чем дальше, тем меньше эмоций вызывает фамилия Горбачев – вас искренне хотели бы забыть.

    И все же Господь дал вам долголетие, очевидно не просто так. Живите долго, Михаил Сергеевич. И попробуйте хоть поздно, да выдавить из себя те простые слова, которые народ наш испокон произносит в Прощенное воскресенье; которые нашел в себе силы сказать в новогоднюю ночь-2000 даже ваш «наследник» Борис Ельцин. Кто знает, а вдруг получится?

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •