Полудурки опаснее дураков

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«Северный поток – 2» стал объектом большого торга

США и Германия предлагают переговоры по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
В пятницу появилось сразу несколько хороших новостей относительно «Северного потока – 2». Еврокомиссия расписалась в невозможности ввести санкции против него. А Ангела Меркель заявила, что расхождения с Америкой по газопроводу не такие большие, как кажется, и призвала стороны к переговорам. Удастся ли найти компромисс и на какие уступки придется пойти сторонам в рамках этого торга? Подробности...
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Боррель провалил свою миссию в Москве

По мнению европейских СМИ, Сергей Лавров на совместной пресс-конференции лишил Жозепа Борреля «политического достоинства» Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Катастрофа. Унижение. Развенчание иллюзий. Такие слова используют западные комментаторы, говоря об итогах визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию. По их мнению, Москва демонстративно унизила еврокомиссара, выслав к его приезду трех дипломатов, а министр Лавров якобы вел себя на пресс-конференции неподобающе. Но так ли это? Подробности...
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Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
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К чему приведут новые конфликты Британии и Китая

Пять лет назад Британия и Китай провозгласили «золотую эру» своих отношений, но теперь перешли к противостоянию Mark Schiefelbein/POOL/EPA/ТАСС
Отношения между Пекином и Лондоном резко ухудшились всего за несколько лет, а теперь будут проверены громким международным скандалом. Великобритания блокирует у себя главный информационный рупор Китая на фоне высылки из страны журналистов, обвиненных в шпионаже. Британцы готовы пойти дальше и перейти к политике агрессивного сдерживания КНР. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Полудурки опаснее дураков

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Этот движ молодняка, созвучный американскому BLM своей алогичностью, антиисторичностью, хамством и агрессией, по-видимому, и является самой опасной линией разлома – цивилизационного. Подробности...

Враг – тот, кто умножает ненависть

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Баррикады сейчас проходят не по линии политических предпочтений. Линия разделения – готовность и призывы к насилию. Люди, которые пишут в интернете глупые и злые слова, вряд ли сами понимают, что творят. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Польша получила психологический удар, проиграв «войну с Россией»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На учениях в генштабе Польши произошел крах целого ряда мифов, которые польская пропаганда выстраивала более 20 лет, со времени вступления страны в НАТО в 1999 году. И в первую очередь это расчет на военную поддержку США. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Россия заплатит за всё

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Андрей Самохин

    Полудурки опаснее дураков

    Андрей Самохин
    журналист
    		8 февраля 2021, 12:32

    Соцсети вскипятило очередное откровение литератора Быкова о принципиальных антропологических различиях людей «архаики» и «модерна», соответственно, голосующих за Путина или идущих митинговать за Навального. Это, мол, «разные породы людей» и человечеству неизбежно грозит «диверсификация»: поделится оно, по Быкову, «на два подвида». И хотя дальше он размышляет, что ни одна порода не хуже другой, и он, мол, «не бросит камень», однако определения людей архаики – «ненавидят», «завидуют», «им страшно», «зловонная стабильность уютнее» – не оставляют сомнения в симпатиях автора.

    Это и понятно, симпатизанты и продюсеры г-на Навального – люди одного круга, того самого «малого народа», который блестяще описал академик Игорь Шафаревич, развив идею французского историка Огюста Кошена. Правда, со времен Шафаревича в дихотомии «малый-большой» произошли существенные смысловые сдвиги, равно как и во всей общественно-политической картине мира. И вот здесь беллетрист Быков, имеющий родовую чуйку на такие вещи, попал действительно в болевую точку эпохи. А заключается она в том, что человечество действительно, похоже, делится две части, все дальше расходящиеся друг от друга ментально. И происходит это отнюдь не только в России и уж, конечно не вокруг фигуры мелкого жулика Навального, нового героя Америки Джорджа Флойда или кого-то еще в том же духе.

    Разумеется, никакой антропологии в этом разделении и близко нет. Вряд ли начитанный Быков не понимает смысла этого слова, просто решил в очередной раз хайпануть на скандальном образе либерал-нациста, измеряющего черепа унтерменшей – упертых «архаистов». Впрочем, этот последний термин появляется у него как раз по делу. Ибо по умолчанию включает все, что относится к традиционному автократическому государственному устройству, традиционным – морали и религиям, наконец, традиционной логике и здравому смыслу, укорененным в ядре каждой человеческой личности.

    Противостоящие архаикам модернисты весьма пестры: здесь есть «почтенные» уже феминистки, адепты половых перверсий, борцы и борцуньи с традиционной семьей, эвтаназийцы. К ним подгребли на свеженького: трансгуманисты, эко-фашисты, BLM-щики.

    Вся эта разношерстная публика координируется и финансируется из общих центров. Имеется общая полит-крыша в виде «левого крыла» Демпартии США, пришедшей ныне к власти. Есть «лозунги прикрытия»: демократия, права человека, свобода личности.

    Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

    Понятно, беллетрист Быков историю трехвековой борьбы модернизма с архаизмом не трогает, а пишет всякие глупости про архаических «лентяев, стариков и конформистов», которым он противопоставляет «свободных профессионалов» – рыцарей демократии и конкуренции, сыплющих направо и налево стартапами. И вот первым – «халявщикам» он предлагает отдать юг страны – Сочи и другие курорты, чтобы они там жили без хлопот, став обслугой для высшей расы «авантюристов и авангардистов», которые будут осваивать «севера», приезжая иногда отдохнуть, платя щедрые чаевые халдеям – архаикам.

    Весь этот глупый и пошлый быковский бред даже не стоило бы поминать, если бы не выброшенная им в новой обертке старая идея сегрегации человечества, к которой он добавляет свою мечту о будущем: когда, люди с разной ментальностью расселятся по разным странам или частям этих стран. «Во всемирном банке гражданств Родину выбирают, как квартиру, – хочу жить там-то и защищать то-то, давайте меняться!», – мечтает Быков.

    Что ж, люди этого круга и сегодня легко меняют Родину при условии, конечно, что на новой родине-квартире им дадут столоваться не хуже, чем на старой. А в нынешнюю Россию, при всех ее недостатках, как в традиционную и архаичную державу продолжают, тем временем, потихоньку прибывать на ПМЖ люди из разных стран, не желающие жить в нарастающем модернизме Запада. И процесс этот со временем будет только усиливаться. 

    Влажные быковские грезы пусть криво, но отражают реально наметившиеся тренды. А именно то, что и в Старом, и в Новом Свете граждане многих стран продолжают мировоззренчески столь кардинально расходиться друг с другом, что впору и впрямь думать о разъезде по разным квартирам во избежание драки кастрюлями.

    Особенно остро это размежевание проявилось в прошлом году в США – и оно там отнюдь не закончилось. «Желтые жилеты» (а до этого внушительные марши за традиционную семью) во Франции, «антиковидники» в Германии и Голландии, жесткое противостояние вокруг абортов в Польше, не говоря уже о длящейся семь лет «войне миров» в Донбассе – при всей разности причин – все это звенья одной цепи. Точнее – разрыва цепи: глобального процесса разделения, размежевания, дихотомии.

    Четкой формулы противостояния типа «красные-белые» нет, но есть повсеместное и очень сильное ощущение линии разлома. На это накладывается еще один контур разделения – во многом поколенческий. В сердцевине его нивелирование классического образования, цифровизация и сопутствующая примитивизация всего и вся. Итог: разные формы мышления, эстетики, моделей поведения, даже языка, образующие стену между «отцами и детьми».

    Вот оно, увы, и нарастает в последнее время в России, помимо старого размежевания большого и «малого народа».

    Последний, присвоивший себе имя «интеллигенция» и в чистом виде вымирающий, выпестовал (возможно, и неосознанно) совсем уж отвязную поросль борцов за «свободу» и «права». Беда в том, что «онижедети» готовы все крушить и ломать «по приколу», но не обладают даже теми полузнаниями, что их пестуны, а многие не умеют и связно мыслить. А значит – могут управляться простейшими рефлексами бихевиоризма. Мы видели недавно явление этих полудурков на улицах Москвы, Питера, Хабаровска, Владивостока. Их кумир и вождь Навальный может открыто работать против своей страны, собирать пожертвования, заниматься аферами, гнать туфту, вовлекать детей в агрессивные акции, оскорблять ветеранов войны – его адепты принимают все это на ура.

    Этот движ молодняка, созвучный американскому BLM своей алогичностью, антиисторичностью, хамством и агрессией, по-видимому, и является самой опасной линией разлома – цивилизационного. Полудурки опаснее дураков. Неандартальцы со смартфонами в руках, как давно окрестили это явление некоторые философы – вполне реальное «светлое будущее» человечества. От него уже, кстати, стараются откреститься наиболее сообразительные либералы «старой школы». Другие же, задрав штаны, устремляются «за комсомолом».

    Но надо сказать, что образованцы вроде Быкова совершенно напрасно мечтают о благостной дихотомии будущего: мы наверху, а эти внизу. История может предложить совершенно другую структуру. В ней не найдется места ни люденам Стругацких, ни элоям Уэллса, зато будут его же морлоки, отлавливающие на еду остатки хомо сапиенсов. А еще – бесстрастные киборги «золотого миллиарда», использующие устаревшие подвиды человечества, как биоматериал.

    Хотя, скорее всего, ничего этого не будет, потому что человечество, как любая система, имеет пределы устойчивости. Попытка поменять человеческие законы – мышления, морали, потуги модернизировать, «улучшить» человека, создать «новую расу» ведут лишь к общей катастрофе.

    Так, может быть, действительно спасет мирный развод разномыслящих по «квартирам»? Увы, и это опасная иллюзия: все перегородки в доме фанерные, зато фундамент, крыша, водопровод и канализация – общие.

    «Царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит», – говорится в Евангелии. Трещин в нашем общем земном доме уже достаточно, другого взять негде. Возможно, мы бы и перестали уже трясти его, сели бы рядком, поговорили бы ладком. Например, о том, как бы артельно укрепить стены, подлатать кровлю, высушить подвалы. Да, похоже, полудурки уже не дадут.

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