Полудурки опаснее дураков

Соцсети вскипятило очередное откровение литератора Быкова о принципиальных антропологических различиях людей «архаики» и «модерна», соответственно, голосующих за Путина или идущих митинговать за Навального. Это, мол, «разные породы людей» и человечеству неизбежно грозит «диверсификация»: поделится оно, по Быкову, «на два подвида». И хотя дальше он размышляет, что ни одна порода не хуже другой, и он, мол, «не бросит камень», однако определения людей архаики – «ненавидят», «завидуют», «им страшно», «зловонная стабильность уютнее» – не оставляют сомнения в симпатиях автора.

Это и понятно, симпатизанты и продюсеры г-на Навального – люди одного круга, того самого «малого народа», который блестяще описал академик Игорь Шафаревич, развив идею французского историка Огюста Кошена. Правда, со времен Шафаревича в дихотомии «малый-большой» произошли существенные смысловые сдвиги, равно как и во всей общественно-политической картине мира. И вот здесь беллетрист Быков, имеющий родовую чуйку на такие вещи, попал действительно в болевую точку эпохи. А заключается она в том, что человечество действительно, похоже, делится две части, все дальше расходящиеся друг от друга ментально. И происходит это отнюдь не только в России и уж, конечно не вокруг фигуры мелкого жулика Навального, нового героя Америки Джорджа Флойда или кого-то еще в том же духе.

Разумеется, никакой антропологии в этом разделении и близко нет. Вряд ли начитанный Быков не понимает смысла этого слова, просто решил в очередной раз хайпануть на скандальном образе либерал-нациста, измеряющего черепа унтерменшей – упертых «архаистов». Впрочем, этот последний термин появляется у него как раз по делу. Ибо по умолчанию включает все, что относится к традиционному автократическому государственному устройству, традиционным – морали и религиям, наконец, традиционной логике и здравому смыслу, укорененным в ядре каждой человеческой личности.

Противостоящие архаикам модернисты весьма пестры: здесь есть «почтенные» уже феминистки, адепты половых перверсий, борцы и борцуньи с традиционной семьей, эвтаназийцы. К ним подгребли на свеженького: трансгуманисты, эко-фашисты, BLM-щики.

Вся эта разношерстная публика координируется и финансируется из общих центров. Имеется общая полит-крыша в виде «левого крыла» Демпартии США, пришедшей ныне к власти. Есть «лозунги прикрытия»: демократия, права человека, свобода личности.

Понятно, беллетрист Быков историю трехвековой борьбы модернизма с архаизмом не трогает, а пишет всякие глупости про архаических «лентяев, стариков и конформистов», которым он противопоставляет «свободных профессионалов» – рыцарей демократии и конкуренции, сыплющих направо и налево стартапами. И вот первым – «халявщикам» он предлагает отдать юг страны – Сочи и другие курорты, чтобы они там жили без хлопот, став обслугой для высшей расы «авантюристов и авангардистов», которые будут осваивать «севера», приезжая иногда отдохнуть, платя щедрые чаевые халдеям – архаикам.

Весь этот глупый и пошлый быковский бред даже не стоило бы поминать, если бы не выброшенная им в новой обертке старая идея сегрегации человечества, к которой он добавляет свою мечту о будущем: когда, люди с разной ментальностью расселятся по разным странам или частям этих стран. «Во всемирном банке гражданств Родину выбирают, как квартиру, – хочу жить там-то и защищать то-то, давайте меняться!», – мечтает Быков.

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Что ж, люди этого круга и сегодня легко меняют Родину при условии, конечно, что на новой родине-квартире им дадут столоваться не хуже, чем на старой. А в нынешнюю Россию, при всех ее недостатках, как в традиционную и архаичную державу продолжают, тем временем, потихоньку прибывать на ПМЖ люди из разных стран, не желающие жить в нарастающем модернизме Запада. И процесс этот со временем будет только усиливаться.

Влажные быковские грезы пусть криво, но отражают реально наметившиеся тренды. А именно то, что и в Старом, и в Новом Свете граждане многих стран продолжают мировоззренчески столь кардинально расходиться друг с другом, что впору и впрямь думать о разъезде по разным квартирам во избежание драки кастрюлями.

Особенно остро это размежевание проявилось в прошлом году в США – и оно там отнюдь не закончилось. «Желтые жилеты» (а до этого внушительные марши за традиционную семью) во Франции, «антиковидники» в Германии и Голландии, жесткое противостояние вокруг абортов в Польше, не говоря уже о длящейся семь лет «войне миров» в Донбассе – при всей разности причин – все это звенья одной цепи. Точнее – разрыва цепи: глобального процесса разделения, размежевания, дихотомии.

Четкой формулы противостояния типа «красные-белые» нет, но есть повсеместное и очень сильное ощущение линии разлома. На это накладывается еще один контур разделения – во многом поколенческий. В сердцевине его нивелирование классического образования, цифровизация и сопутствующая примитивизация всего и вся. Итог: разные формы мышления, эстетики, моделей поведения, даже языка, образующие стену между «отцами и детьми».

Вот оно, увы, и нарастает в последнее время в России, помимо старого размежевания большого и «малого народа».

Последний, присвоивший себе имя «интеллигенция» и в чистом виде вымирающий, выпестовал (возможно, и неосознанно) совсем уж отвязную поросль борцов за «свободу» и «права». Беда в том, что «онижедети» готовы все крушить и ломать «по приколу», но не обладают даже теми полузнаниями, что их пестуны, а многие не умеют и связно мыслить. А значит – могут управляться простейшими рефлексами бихевиоризма. Мы видели недавно явление этих полудурков на улицах Москвы, Питера, Хабаровска, Владивостока. Их кумир и вождь Навальный может открыто работать против своей страны, собирать пожертвования, заниматься аферами, гнать туфту, вовлекать детей в агрессивные акции, оскорблять ветеранов войны – его адепты принимают все это на ура.

Этот движ молодняка, созвучный американскому BLM своей алогичностью, антиисторичностью, хамством и агрессией, по-видимому, и является самой опасной линией разлома – цивилизационного. Полудурки опаснее дураков. Неандартальцы со смартфонами в руках, как давно окрестили это явление некоторые философы – вполне реальное «светлое будущее» человечества. От него уже, кстати, стараются откреститься наиболее сообразительные либералы «старой школы». Другие же, задрав штаны, устремляются «за комсомолом».

Но надо сказать, что образованцы вроде Быкова совершенно напрасно мечтают о благостной дихотомии будущего: мы наверху, а эти внизу. История может предложить совершенно другую структуру. В ней не найдется места ни люденам Стругацких, ни элоям Уэллса, зато будут его же морлоки, отлавливающие на еду остатки хомо сапиенсов. А еще – бесстрастные киборги «золотого миллиарда», использующие устаревшие подвиды человечества, как биоматериал.

Хотя, скорее всего, ничего этого не будет, потому что человечество, как любая система, имеет пределы устойчивости. Попытка поменять человеческие законы – мышления, морали, потуги модернизировать, «улучшить» человека, создать «новую расу» ведут лишь к общей катастрофе.

Так, может быть, действительно спасет мирный развод разномыслящих по «квартирам»? Увы, и это опасная иллюзия: все перегородки в доме фанерные, зато фундамент, крыша, водопровод и канализация – общие.

«Царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит», – говорится в Евангелии. Трещин в нашем общем земном доме уже достаточно, другого взять негде. Возможно, мы бы и перестали уже трясти его, сели бы рядком, поговорили бы ладком. Например, о том, как бы артельно укрепить стены, подлатать кровлю, высушить подвалы. Да, похоже, полудурки уже не дадут.