Взгляд
6 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 14:27  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» стал объектом большого торга

США и Германия предлагают переговоры по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
В пятницу появилось сразу несколько хороших новостей относительно «Северного потока – 2». Еврокомиссия расписалась в невозможности ввести санкции против него. А Ангела Меркель заявила, что расхождения с Америкой по газопроводу не такие большие, как кажется, и призвала стороны к переговорам. Удастся ли найти компромисс и на какие уступки придется пойти сторонам в рамках этого торга? Подробности...
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Окружение Навального решило взять отпуск

Соратник Навального Волков обещает – новые беспорядки начнутся весной Евгений Курсков/ТАСС
Соратники блогера Алексея Навального внезапно свернули акции в поддержку шефа. Протестные настроения явно пошли на убыль. Пауза, которую взяла несистемная оппозиция, похожа на вынужденную перегруппировку сил. Какие приемы дестабилизации организаторы зимних незаконных митингов используют в канун выборов в Госдуму? Подробности...
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Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
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Байден не решился объявить Россию главным врагом США

«Америку на первом месте» сменяет «Америка во главе», а на место внешнеполитического эгоизма приходит коллективизм Jim Loscalzo/Pool/
Global Look Press
Новый президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. В значительной степени он планирует вернуть ее во времена Барака Обамы, но без «перезагрузки» в отношениях с Москвой. «Мы заставим Россию платить», – пообещал Байден. Но объявить ее главным противником, чего ожидали многие, все-таки не решился. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Избегать гонки вооружений не получалось никогда

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 февраля 1922 года крупнейшие морские державы тогдашнего мира заключили Вашингтонский морской договор. Цель была благородная – ограничить гонку вооружений на море и сэкономить деньги мира для спокойного развития. Только результат вышел строго обратный. Подробности...

Про «Северный поток – 2» Макрон забудет уже осенью

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Макрону нужно сохранить свой пост – президентские выборы во Франции пройдут уже через год с небольшим. Считалось, что второй срок ему чуть ли не гарантирован. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Люди перестали выходить за «Рога и копыта»

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Вот это вот Волковское «протест надо заканчивать на высокой ноте» – это и есть признание в том, что дальше ноты будут пониже и пожиже. Они и сейчас уже как-то не очень, а дальше и вовсе станет очевиден полный провал и поражение этой конкретной группы, претендовавшей непонятно на что. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Россия заплатит за всё

Как воссоединить Грузию

Импичмент Зеленского: главное

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

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    Окружение Навального решило взять отпуск

    Соратник Навального Волков обещает – новые беспорядки начнутся весной    6 февраля 2021, 13:55
    Фото: Евгений Курсков/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин,
    Андрей Самохин

    Соратники блогера Алексея Навального внезапно свернули акции в поддержку шефа. Протестные настроения явно пошли на убыль. Пауза, которую взяла несистемная оппозиция, похожа на вынужденную перегруппировку сил. Какие приемы дестабилизации организаторы зимних незаконных митингов используют в канун выборов в Госдуму?

    В ночь на пятницу в истории незаконных уличных акций, срежиссированных окружением Алексея Навального, случился внезапный поворот. Соратник осужденного блогера, руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил: «Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов – прим. ВЗГЛЯД), точнее сеть штабов Навального не будет в ближайшие несколько недель организовывать новые всероссийские акции, но обязательно будет это делать весной».

    Ранее эксперты высказывали предположения, что окружение Навального будет пытаться проводить еженедельные массовые акции – по образцу тех, что осенью 2020-го устраивала белорусская оппозиция. По всей видимости, именно такой настрой был у потенциальной аудитории митингов. Но «это не то, что просит Алексей», передал указание шефа Волков. По его словам, протесты надо завершить «на высокой ноте» и сосредоточить усилия на осенних выборах в Госдуму, где в очередной раз будет предпринята попытка запустить так называемое «умное голосование» (УГ). 

    «Доставать его (Навального) из тюрьмы мы будем прежде всего внешнеполитическими методами. Через наш санкционный список, по которому уже работают европейские и американская администрации», – объявил Волков. По совпадению или нет, практически синхронно с заявлением координатора «штабов Навального», с жесткими заявлениями в адрес Кремля выступили Джо Байден и Эммануэль Макрон.

    Французский президент, выступая в Атлантическом совете, назвал замену условного наказания Навальному за мошенничество на реальный срок «серьезной ошибкой, в том числе для стабильности России». Ранее стало известно, что Совет по иностранным делам ЕС проведет дискуссию о санкциях в отношении России в связи с заключением блогера в колонию. Президент США Байден впервые публично потребовал от российских властей немедленно освободить Навального и кроме того пообещал заставить Москву платить за свои действия.

    Синхронность заявлений Волкова, Байдена и Макрона  – не случайность, а часть сценария, полагает член Совета Федерации Игорь Морозов. «Начала работать следующая фаза искусственного «протеста» при поддержке Запада», – сказал сенатор газете ВЗГЛЯД. По его мнению, в январе и феврале окружение Навального опробовало практику создания боевых единиц, которые должны нападать на правоохранителей. Однако пока эффект достигнут не был, полагает сенатор. «Боевики на допросах уверяли, что «больше не будут», – отметил Морозов.

    Политолог Анна Федорова указывает: окружению блогера также пришлось учесть, что количество людей, которые выходили на несанкционированные акции, с каждым разом падало вдвое. «Первые выходные после суда над Навальным – это идеальное время для призыва людей выходить на митинг», – отметила Федорова. Она сделала вывод: сворачивание уличной активности свидетельствует о том, что у несистемной оппозиции не получилось реализовать свои намерения, и они делают хорошую мину при плохой игре.

    «Вместе с тем, можно отметить, что организаторы протестов по итогам первой фазы отработали ряд задач. Одна из них – увеличение сочувствующих протестам и негативно относящимся к власти, именно за счет задержаний, – отметил профессор факультета политологии МГУ, член научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойло. – Сначала кураторы завлекают людей на протестные акции, где граждан предсказуемо задерживают. У каждого задержанного есть родные и знакомые. У этого круга людей, вне зависимости от убеждений, возникает стимул выйти на улицу, дабы поддержать близких людей».

    «На данном этапе провокаторы будут работать с университетской молодежью», – прогнозирует сенатор Морозов. Он указал, что в четверг ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов попросил студентов, аспирантов и молодых сотрудников не превращать университет в площадку для политической борьбы. Руководитель ВШЭ пожаловался, что сторонники Навального угрожают ректорату.

    Что касается уличной активности, то протестная волна будет нагнетаться ближе к сентябрю – к выборам в Госдуму, прогнозирует Морозов. Он не исключен белорусский вариант: супруга Навального Юлия в роли российской версии Светланы Тихановской, экс-кандидата в президенты Белоруссии, ставшей лицом протеста и поддерживаемой Западом.

    «Скорее всего, пауза взята, чтобы получить средства на организацию псевдостихийных протестов», – в свою очередь указал Манойло. – «Выборы будут только осенью, следовательно, начинать надо летом». По его мнению, к лету навальнисты попробуют инициировать «роевые» протесты в городах России. «Эта тактика подразумевает, что в мегаполисе действует не одна, а сразу несколько агрессивных групп, которые могут рассыпаться в одном районе, где действует Росгвардия или полиция, – и материализоваться в другом месте. Рои могут координироваться через Telegram-каналы или иные мессенджеры», – пояснил Манойло. В ситуации, если несанкционированные акции будут инициироваться синхронно в ряде крупных и не очень крупных городовкогда, такая тактика, по словам эксперта, будет похожа на DDoS-атаки в интернете. 

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    Кроме того, полагает собеседник, не стоит оставлять без внимания заявления окружения Навального о ставке на УГ. «Думаю, что «умное голосование» у них в идеологическом плане повернется в сторону безусловного непризнания легитимности выборов», – прогнозирует Манойло. При этом арест Навального будет подаваться как одно из оснований для признания будущих выборов незаконными, так как власть-де «не допускает к выборам оппозиционных политиков». А задача власти – учесть возможные вызовы со стороны организаторов протестов и принять меры противодействия, указал эксперт.

    По мнению Манойло, вполне вероятным может оказаться усиление внешнего давления на Россию. Пока что ни одна европейская страна на практике не внесла предложения о новых санкциях против Москвы из-за заключения Навального. Более того, в пятницу новый лидер правящей в Германии партии ХДС Армин Лашет призвал не отказываться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером. Макрон и Ангела Меркель совместно выступили в поддержку этого проекта. Но учитывая заявления того же Макрона и Байдена в адрес Москвы, это не значит, что Запад не сможет использовать иные формы воздействия на Россию. А действия Навальнго и его окружения становятся удобным поводом и средством для такого давления.


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