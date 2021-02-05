Возможные санкции не изменят поведение России

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5 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Главное достижение России может лишиться золота

Весь экспортный успех России нельзя списывать лишь на рост продаж золота Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press
В 2020 году Россия поставила сразу несколько экономических рекордов. Главный из них - увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 48%. Сюда вошли и небывалые продажи золота - его было реализовано за рубеж на 18,5 млрд долларов. Однако драгметалл могут исключить из перечня несырьевых товаров. Заслуживает ли золото такого к себе отношения и можно ли его считать сырьем? Подробности...
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«Спутник V» готовится спасти Европу

Российское средство борьбы с ковидом взяли на вооружение медики в 18 странах мира Ulan/Pool/Latin America News Agency/Reuters
Авторитетное медицинское издание The Lancet подтвердило высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V». О возможности применения российского препарата в своих странах заявили лидеры Франции и Германии. Первую партию вакцины уже получила Венгрия. К ней могут присоединиться Чехия и Словакия. Преодолела ли российская вакцина недоверие Запада и что может помешать ей выйти на рынок Европы? Подробности...
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Российским вирусологам прочат Нобелевскую премию

Ни одна страна, кроме России, не может похвастаться таким разнообразием вакцин от COVID-19 Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Примерно год назад мир заговорил о пандемии COVID-19 – человечество оказалось перед угрозой нового вируса. До сих пор во многих странах Европы действуют жесткие ограничительные меры, буксует вакцинация населения. Россия же, напротив, разработала несколько эффективных вакцин и уже практически вернулась к обычной жизни. Как отечественной медицине удалось справиться с ситуацией лучше, чем странам Запада? Подробности...
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Польша позорно проиграла «войну» врагу с востока

Варшава использует итоги «Зимы 2020», чтобы поднять тему создания «Форта Байден» facebook.com/CyfrowaBrygada
В Польше обсуждают итоги штабных учений «Зима-2020», в которых приняло участие несколько тысяч офицеров. Моделирование показало, что через пять дней война на восточном фронте будет проиграна, и польская армия прекратит свое существование. Сами поляки и силы НАТО в республике планировали продержаться три недели, но даже такой позорный итог учений они могут обернуть в свою пользу. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Возможные санкции не изменят поведение России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США всегда придумывают различные причины для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Одним больше, одним меньше – какая разница? Подробности...

Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Сворачивание демократических свобод сопровождается оголтелой травлей инакомыслящих, которая усилилась с начала этого года. Все это очевидно направлено на обострение политической ситуации. В условиях прогрессирующего кризиса у Владимира Зеленского ставят на привычную триаду «армія, мова, віра». Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Протест молодых так же естественен, как любовь стариков к дивану

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Я не могу осуждать тех, кто по возрасту не успел стать консерватором. Как быть, если биологический ритм твоей жизни решительно не совпадает с ритмом жизни большой страны? Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Как воссоединить Грузию

Импичмент Зеленского: главное

Как снять санкции с «Северного потока – 2»

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Геворг Мирзаян

    Возможные санкции не изменят поведение России

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		5 февраля 2021, 09:06

    Запад перешел от угроз введения санкций за арест «берлинского пациента» к делу. Точнее, перешли США, но Евросоюз (чей верховный представитель по вопросам внешней политики Жозеп Боррель сейчас находится с визитом в России) обязательно последует за американскими партнерами.

    Так, 3 февраля шестеро сенаторов из числа демократов и республиканцев (а российская тема, наряду с китайской, является одной из немногих, которая до сих пор объединяет обе враждебные друг другу партии) предложили Конгрессу принять новые санкции в отношении России. Из-за «отравления» и «незаконного» заключения в колонию Алексея Навального. Так называемый Акт о привлечении России к ответственности за злобную деятельность предполагает введение персональных санкций против людей, причастных к «отравлению» и заключению «берлинского пациента».

    По словам одного из авторов законопроекта, республиканского сенатора Марко Рубио, акт «ударит по Путину и его бандитам за их коррупцию и преследование оппонентов». Примерно в том же духе высказался и его коллега-республиканец Митт Ромни.

    Шансы законопроекта стать законом крайне велики. Во-первых, его авторы – не последние люди в своих партиях. Пресловутые Марко Рубио и Митт Ромни являются бывшими кандидатами в президенты, а демократ Крис Кунс является председателем сенатского комитета по этике. Другие сенаторы тоже весьма уважаемы, да и законопроект является частью идейного мейнстрима в США.

    Во-вторых, другие сенаторы разделяют желание использовать тему Навального как для вмешательства во внутренние дела РФ, так и для «доказательства» недовольному республиканскому электорату того факта, что в других странах политических оппонентов не только пытаются лишить слова или права на политическую карьеру. «Они его отравили и отправили в тюрьму из-за того, что он не отмечался у властей во время выздоровления? Вот почему мы так лелеем нашу демократию и нового президента», – написала сенатор-демократ Эми Клобушар. «Владимир Кара-Мурза, который был отравлен Путиным и чуть не умер, нес гроб моего отца... Пожалуйста, господин президент, не подведите его – отца больше нет с нами для того, чтобы бороться за Навального», – продолжает эксплуатировать имя Джона Маккейна его дочь, ныне сенатор Меган Маккейн.

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Наконец, в-третьих, по американскому закону от 1991 года если уж США признали Россию виновной в отравлении «Новичком» Алексея Навального, то они обязаны вводить против нее санкции (на этот закон отчасти опирается законопроект). Поэтому, с огромной долей вероятности, он будет принят.

    Да, кто-то скажет, что это всего лишь персональные санкции – подумаешь, еще нескольким чиновникам и политикам запретят посещать США и ЕС. Однако нужно понимать, что это только санкционный аперитив. Лишь инициатива ряда сенаторов, решивших с ходу пропиариться на деле Навального и набросавшим на коленках как санкции, так и тех, против которых они будут введены. А точнее, скорее всего, взявших их из недавнего обращения Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иностранным агентом) к буржуинам.

    Основные блюда будут поданы позже. После того, как команда Джозефа Байдена завершит «оценку действий России», систематизирует выдвинутые против нее новые обвинения либо старые из числа тех, что при Трампе даже демократам было стыдно демонстрировать миру (например, основанный на допросе одного пленного талиба фейк о том, что Россия предлагала награды за головы американцев в Афганистане). Тогда стоит ждать не только персональных, но и экономических санкций.

    Вряд ли их масштаб дойдет до уровня отключения интернета. В этом случае США выстрелит себе в ногу (они не только потеряют возможность влиять на умы и сердца россиян, но и лишат институт интернета глобального статуса, продемонстрировав другим странам необходимость срочно создавать свои альтернативы). Кроме того, экономические последствия для России от отключения интернета могут быть восприняты Москвой как казус белли – со всеми вытекающими и вылетающими. Однако дополнительные экономические санкции ожидать стоит – в том числе, возможно, и секторальные.

    Однако все это отнюдь не означает, что нужно идти на поводу у коллаборационистов и в промежуток между аперитивом и приготовлением основного блюда удовлетворять требования западных партнеров по Навальному и другим вопросам. Если уж не из чувства гордости и собственного достоинства, то хотя бы потому, что эти уступки ничего не изменят.

    Как верно отметила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, США всегда придумывают различные причины для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Одним больше, одним меньше – какая разница?

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    Более того, любая уступка породит в США впечатление о том, что санкции действительно могут менять поведение России – и введет американцев в настоящий санкционный раж. Тогда мы получим не только основное блюдо, но и второе, а также десерт.


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