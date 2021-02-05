Возможные санкции не изменят поведение России

Запад перешел от угроз введения санкций за арест «берлинского пациента» к делу. Точнее, перешли США, но Евросоюз (чей верховный представитель по вопросам внешней политики Жозеп Боррель сейчас находится с визитом в России) обязательно последует за американскими партнерами.

Так, 3 февраля шестеро сенаторов из числа демократов и республиканцев (а российская тема, наряду с китайской, является одной из немногих, которая до сих пор объединяет обе враждебные друг другу партии) предложили Конгрессу принять новые санкции в отношении России. Из-за «отравления» и «незаконного» заключения в колонию Алексея Навального. Так называемый Акт о привлечении России к ответственности за злобную деятельность предполагает введение персональных санкций против людей, причастных к «отравлению» и заключению «берлинского пациента».

По словам одного из авторов законопроекта, республиканского сенатора Марко Рубио, акт «ударит по Путину и его бандитам за их коррупцию и преследование оппонентов». Примерно в том же духе высказался и его коллега-республиканец Митт Ромни.

Шансы законопроекта стать законом крайне велики. Во-первых, его авторы – не последние люди в своих партиях. Пресловутые Марко Рубио и Митт Ромни являются бывшими кандидатами в президенты, а демократ Крис Кунс является председателем сенатского комитета по этике. Другие сенаторы тоже весьма уважаемы, да и законопроект является частью идейного мейнстрима в США.

Во-вторых, другие сенаторы разделяют желание использовать тему Навального как для вмешательства во внутренние дела РФ, так и для «доказательства» недовольному республиканскому электорату того факта, что в других странах политических оппонентов не только пытаются лишить слова или права на политическую карьеру. «Они его отравили и отправили в тюрьму из-за того, что он не отмечался у властей во время выздоровления? Вот почему мы так лелеем нашу демократию и нового президента», – написала сенатор-демократ Эми Клобушар. «Владимир Кара-Мурза, который был отравлен Путиным и чуть не умер, нес гроб моего отца... Пожалуйста, господин президент, не подведите его – отца больше нет с нами для того, чтобы бороться за Навального», – продолжает эксплуатировать имя Джона Маккейна его дочь, ныне сенатор Меган Маккейн.

Наконец, в-третьих, по американскому закону от 1991 года если уж США признали Россию виновной в отравлении «Новичком» Алексея Навального, то они обязаны вводить против нее санкции (на этот закон отчасти опирается законопроект). Поэтому, с огромной долей вероятности, он будет принят.

Да, кто-то скажет, что это всего лишь персональные санкции – подумаешь, еще нескольким чиновникам и политикам запретят посещать США и ЕС. Однако нужно понимать, что это только санкционный аперитив. Лишь инициатива ряда сенаторов, решивших с ходу пропиариться на деле Навального и набросавшим на коленках как санкции, так и тех, против которых они будут введены. А точнее, скорее всего, взявших их из недавнего обращения Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иностранным агентом) к буржуинам.

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Основные блюда будут поданы позже. После того, как команда Джозефа Байдена завершит «оценку действий России», систематизирует выдвинутые против нее новые обвинения либо старые из числа тех, что при Трампе даже демократам было стыдно демонстрировать миру (например, основанный на допросе одного пленного талиба фейк о том, что Россия предлагала награды за головы американцев в Афганистане). Тогда стоит ждать не только персональных, но и экономических санкций.

Вряд ли их масштаб дойдет до уровня отключения интернета. В этом случае США выстрелит себе в ногу (они не только потеряют возможность влиять на умы и сердца россиян, но и лишат институт интернета глобального статуса, продемонстрировав другим странам необходимость срочно создавать свои альтернативы). Кроме того, экономические последствия для России от отключения интернета могут быть восприняты Москвой как казус белли – со всеми вытекающими и вылетающими. Однако дополнительные экономические санкции ожидать стоит – в том числе, возможно, и секторальные.

Однако все это отнюдь не означает, что нужно идти на поводу у коллаборационистов и в промежуток между аперитивом и приготовлением основного блюда удовлетворять требования западных партнеров по Навальному и другим вопросам. Если уж не из чувства гордости и собственного достоинства, то хотя бы потому, что эти уступки ничего не изменят.

Как верно отметила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, США всегда придумывают различные причины для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Одним больше, одним меньше – какая разница?

Более того, любая уступка породит в США впечатление о том, что санкции действительно могут менять поведение России – и введет американцев в настоящий санкционный раж. Тогда мы получим не только основное блюдо, но и второе, а также десерт.