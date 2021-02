Боррель подвел итоги визита в Москву Захарова рассказала о реакции ЕС на видео о протестах в России и на Западе 7 февраля 2021, 17:06 Текст: Абдулла Шакиров

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель ответил молчанием на видеоролик о действиях полиции во время протестов в России и на Западе, который МИД дал ему посмотреть во время его визита в Москву, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». «Так называемое непропорциональное, как они любят говорить, применение силы. Правильно сказали, дали мы им посмотреть. Ролик состоит из двух частей. Первая часть – это то, как «пропорционально» ведет себя западная полиция, в том числе и в их родных странах, странах Евросоюза. И то, как провоцируют полицию вот эти самые участники незаконных протестных акций у нас. Ничего, кроме молчания, мы в ответ не получили. Просто молчание, <...> аргументов нет, их просто не может быть», – передает сообщение Захаровой ТАСС. Как рассказала представитель МИД, аналогичная реакция была и у главы шведского МИДа и действующего председателя ОБСЕ Анн Линде. «И Линде во время переговоров, и Боррелю мы – вот тут очень важный момент – заранее дали все эти ролики посмотреть», – отметила Захарова. Напомним, на этой неделе МИД передал Анн Линде видеосвидетельства случаев полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах-членах ОБСЕ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия стражей порядка во время несанкционированных акций в России оправданы, так как происходили на фоне агрессивного поведения провокаторов. Вторая волна незаконных протестов, к которым призывали сторонники блогера Алексея Навального прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Боррель подвел итоги визита в Москву 6 февраля 2021, 21:47

Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Отношения России и Евросоюза нельзя назвать удовлетворительными, однако дипломатические связи должны всегда поддерживаться, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву. «Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных», – передает слова Боррреля РИА «Новости». Представитель ЕС отметил, что в Европе озабочены ситуацией с правами человека в России, а также осудил арест блогера Алексея Навального, призвав к его освобождению. Кроме того, он осудил решение Москвы выслать трех европейских дипломатов, отвергнув обвинения в их адрес и предложив России пересмотреть свое решение. По словам Борреля, 22 февраля он обсудит итоги визита в Москву с главами министерств иностранных дел стран ЕС. Он сообщил, что на этой встрече будут рассматриваться и арест Навального и «дальнейшие действия ЕС» в связи с этой ситуацией. Боррель находился с визитом в России 4-6 февраля. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций. На встрече с Боррелем Лавров заявил, что ЕС на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь сообщил, что ни одна страна Евросоюза не предложила новые санкции против России из-за Навального, а также выразил надежду на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС. NI предупредил о способности России оставить НАТО без связи в Европе 6 февраля 2021, 21:32 Текст: Абдулла Шакиров

Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), считает эксперт журнала National Interest Дэвид Экс. По словам аналитика, российские войска будут оснащены комплексной системой РЭБ, способной нейтрализовать военные коммуникации Североатлантического альянса. «В наземной войне силы Кремля будут хорошо оснащены, чтобы блокировать связь и датчики США и союзников», – приводит слова Экса «ФАН». Как сообщил эксперт, в Центре стратегических и бюджетных оценок министерства обороны США считают нецелесообразным планы Пентагона выделять десятки миллиардов долларов на исследования в области создания и модернизации систем РЭБ для того, чтобы сократить отставание США от России и Китая. Сам же Экс говорит, что военный бюджет должен формироваться с учетом знаний слабых сторон потенциального противника. Он заявил, что российские военные корабли и воздушная техника защищены от воздействия систем РЭБ хуже, чем американские, и поэтому Вашингтону нужно модернизировать именно эту сферу. Ранее Россия исключила необходимость наращивания сил НАТО на Севере Европы. Соловьев объяснил отказ Амстердама расследовать причастность Киева к делу MH17 6 февраля 2021, 20:53

Текст: Абдулла Шакиров

Отказ Нидерландов проводить расследование о причастности Украины к крушению малазийского Boeing рейса MH17 в 2014 году не стал неожиданностью, так как Европа изначально хотела обвинить в катастрофе Россию. Этим шагом Амстердам показал Москве «козью морду», заявил телеведущий Владимир Соловьев. «Все напоминает классику: Киев, конечно, негодяй, но это наш негодяй... Они же не нам, по большому счету, показали козью морду. Они собственному парламенту показали козью морду. То есть это показывает, насколько силы, которые руководят этим процессом, выше, чем даже несчастный парламент Голландии», – цитирует Соловьева «Царьград». Как считает журналист, решение в отношении России было принято еще в то момент, «когда падали обломки» самолета. По мнению телеведущего, суд Нидерландов будет продолжать делать вид, что в деле MH17 до сих пор нет ясности. Ранее правительство Нидерландов заявило, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году. Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. 8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета. Явлинский резко раскритиковал Навального 7 февраля 2021, 13:00

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой блогера Алексея Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального. «Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания)», – говорится в публикации Явлинского. По его словам, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. «Навальный, как единоличный вождь, ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции», – отметил он. Явлинский считает, что поддерживать Навального, как политика, или нет, каждый может решать сам. «Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», – подчеркнул политический деятель. Расследования Навального, по словам Явлинского, к сожалению, не имели и не могут иметь практических результатов для общества. «Поэтому главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика «разоблачительных» фильмов Навального – это разжигание примитивной социальной розни», – добавил он. Осенью 2013 года СКР предъявил братьям Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн рублей у компании «Ив Роше». В декабре 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по этому делу сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении Навальным 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжиться в конце следующей недели. Сторонники Навального начали травлю ветерана Артеменко 6 февраля 2021, 19:57 Текст: Андрей Резчиков

Алексей Навальный и его сторонники продолжают издеваться над ветераном Игнатом Артеменко. Так в Сети отреагировали на утверждения журналистки Божены Рынской о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го. Из архивных документов следует, что Артеменко уже с 1942 года с оружием в руках помогал партизанскому подполью. Председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отреагировала на скандальную публикацию журналистки Божены Рынской о том, что 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант». «Воевал он не так, как настоящие герои. Он в основном на теплом месте отсиделся», – пишет Рынска в своем Telegram-канале. Более того, со ссылкой на другого блогера Рынска утверждает, что Артеменко «два месяца в конце войны партизанил и весной 45-го пошел воевать». «Молодец, дед. Умеет устраиваться. И типа «воевал», и аккуратненько сховался, когда другие в Вяземском котле и на Курской дуге погибали», – написала она. «Вот что меня возмущает больше всего: вместо того, чтобы просто извиниться перед ветераном, Навальный и его сторонники продолжают над ним издеваться. Теперь они называют ветерана «обычной «штафиркой», интендантом», говоря, что «нигде он не воевал, на теплом месте отсиделся, – пишет Амельчинкова в Facebook. – Люди, ну должно же быть хоть что-то человеческое в ваших сердцах!». В свою очередь доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов напомнил, что Артеменко начал войну партизаном, но «мы дожили до времен, когда вынуждены доказывать, что партизанские отряды, это была не штабная работа, что партизаны совершали немыслимые для регулярной армии подвиги в чреве фашистской армии». «Мы забыли в составе каких отрядов воевали «пионеры герои», мы все забыли... Напоминаем на примере одного Героя, Игната Сергеевича!» – пишет Карнаухов в своем Telegram-канале. Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева уверена, что сторонники Навального в очередной раз перешли границы, демонстрируя «удивительную настойчивость в своей злобе». «Хотели бы авторы телеграм-канала, которые пишут эту мерзость сидя в каком-нибудь теплом кафе, провести детство в оккупированной деревне, помогать партизанам, рискуя жизнью? Смогли бы потом отправиться на фронт, получить ранения, и всю жизнь посвятить себя службе Родине? Не уверена. Но в первую очередь пусть зададут себе этот вопрос сами, прежде чем оценивать, что сделал участник войны, партизан, фронтовик для Победы. Это бессовестно пытаться «взвесить» подвиги и поступки людей, подаривших нам право на жизнь», – пишет Цунаева в Instagram. Она посоветовала внимательно изучить доступные архивные документы и пообщаться с человеком лично, «прежде чем делать такие заявления, оскорбляющие миллионы людей». «Для тех, кто понимает, что Красная армия спасла нашу страну от геноцида, истребления и рабства важен подвиг каждого кто воевал, освобождал нашу страну от нацизма. Провел человек на фронте четыре года или один день – наша память и благодарность будет неизменна», – уверена Цунаева. Ранее газета ВЗГЛЯД изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м. К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года. В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника. За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени. В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжится в конце следующей недели. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Глава МИД Украины спрогнозировал «прилет ответа» России за блокировку оппозиционных СМИ 7 февраля 2021, 11:40

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Украина готовится к ответным мерам, которые якобы могут поступить со стороны России, за блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Я думаю, что именно сейчас у них (россиян – прим. ВЗГЛЯД) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит ... Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому», – слова министра прозвучали в эфире «Радио Свобода», сообщает украинское издание «Страна.ua». Кулеба также добавил, что не знает «где прилетит», но Киев уже работает над тем, чтобы общество и государство были готовы ответить на якобы возможные меры со стороны России. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения против трех телеканалов были введены после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Они распространились и на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne. Также были введены санкции на пять лет в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Кроме того, ОПЗЖ намерена инициировать процедуру импичмента президенту. Судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании 6 февраля 2021, 20:15 Текст: Абдулла Шакиров

Трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2. «Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2», успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», – передает сообщение оператора ТАСС. Как сообщили в компании, укладка газопровода идет в соответствии с надлежащими разрешениями. Помимо «Фортуны» работы в водах Дании проводят судна «Балтийский исследователь» и «Мурман». США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Эксперт: Рисуемый Навальным образ расходится с его реальной биографией 6 февраля 2021, 17:49 Текст: Андрей Резчиков

В уголовных делах против Алексея Навального был экономический состав, но окружение блогера устраивает нагнетание на политической почве. Однако любым комментаторам всегда важно смотреть в суть и называть вещи своими именами, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына. «Навальный отыгрывает линию, что возбужденные против него уголовные дела были политическими. Для него такая линия единственно выгодная и возможная, чтобы не только «отмазаться», но и прогреметь. Исключительно на экономическом деле так не прогремишь. А придав всему этому политический окрас, он хочет хайпануть. А если посмотреть на суть его уголовных дел, то они лежат не в политической плоскости, а в экономической», – считает руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына. Эксперт напомнила, что по делу «Кировлеса» Навальный организовал схему, благодаря которой заработал денег, а регион – Кировская область – потерял существенную часть бюджетных средств. «Учитывая, что регион небогатый, это ощутимо отразилось на ситуации в отрасли. Навальный похитил порядка 10 тыс. кубометров леса за счет организации компании-прослойки, на которую оформлялись контракты и которая покупала лес по заниженным ценам», – напомнила эксперт. Когда Навальный утверждал, что дело «Кировлеса» политическое, то его состав говорил обратное – оно лежит в плоскости экономических взаимоотношений, «потому что когда причиняется ущерб бюджету конкретного региона – это коррупция», подчеркивает эксперт. Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали в 2009 году заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес» на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего, по данным следствия, растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 млн рублей. Дело «Кировлеса» рассматривалось судом дважды. В ходе первого процесса Навальный получил пятилетний условный срок, Офицеров – четыре года колонии. Приговор был отменен Верховным судом России после постановления Европейского суда по правам человека, обнаружившего нарушения прав подсудимых. При этом ЕСПЧ не нашел политической мотивации в судебном разбирательстве. В итоге Навальный получил пять лет условно, в мае 2017-го этот приговор был признан законным. Офицерову реальный срок был заменен на условный. В 2018 году Офицеров скоропостижно скончался. Что касается дела «Ив Роше», то сама косметическая компания недавно напомнила о том, подчеркнула Кислицына, что оно находится в совершенно аполитической логике и касается экономических интересов. «Навальный вместе с братом Олегом создал коррупционную схему, при которой обогатилась семья Навального, а компании был причинен ущерб порядка 26 млн рублей», – напомнила эксперт. Дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было заведено в декабре 2012 года по заявлению гендиректора российского подразделения «Ив Роше» Бруно Лепру. Их обвинили в мошенничестве при заключении договора ООО «Главное подписное агентство» (ГПА) с «Автоматизированными сортировочными центрами», филиалом ФГУП «Почта России», где Олег Навальный возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений. По версии следствия, ООО «Главное подписное агентство», учрежденное братьями через кипрскую фирму Alortag Management Ltd, совершило в 2008-2011 годах хищение 55 млн руб. у ООО «Ив Роше Восток», с которым заключило договор на пересылку товаров. По версии следствия, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника, так как ГПА не имело для этого материальной базы. Осенью 2013 года СКР предъявил братьям Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн руб. у компании «Ив Роше». В декабре 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по этому делу сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Врач оценил состояние Байдена после травмы ноги 7 февраля 2021, 00:57

Фото: CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу посетил клинику в штате Делавэр для проведения рентгенографии поврежденной ноги, сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на врача главы 46-й американской администрации Кевина О'Коннора. «Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей. Снимок необходим, чтобы убедиться, что президент [США Джо Байден] достиг хорошей стабильности связок», – приводит слова О'Коннора ТАСС. Врач также сообщил, что Байдену «будут регулярно делать рентгеновский снимок в клинике ортопедии, где он проходил первоначальное обследование». Напомним, 28 ноября 2020 года Байден поскользнулся и вывихнул правую лодыжку. По словам врача политика, Байден «получил растяжение правой ноги». Позже компьютерная томография выявила «нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей» правой ноги. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «если физическое состояние повлияет на эффективность работы Байдена, его заменит вице-президент Камала Харрис, став первой в истории США женщиной-президентом». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Родственник раскрыл обстоятельства смерти экс-главы дагестанского села 7 февраля 2021, 05:33 Текст: Антон Никитин

Троюродный брат бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Рамазан Султанов рассказал об обстоятельствах смерти Абакара Капланова в Махачкале. Султанов рассказал телеканалу «Рен-ТВ», что в Капланова выпустили 38 пуль. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. По неподтвержденным данным, был задержан сотрудник правоохранительных органов. Вместе с тем в социальных сетях распространяется информация, что стрелявших было двое – оба они якобы были сотрудниками Росгвардии и жителями того самого села Новокули. Информация официально не подтверждена. Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил о смерти экс-главы дагестанского села Новокули в Махачкале. В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что убийство произошло вследствие «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка». В Росгвардии пообещали приложить все усилия для расследования инцидента. На место происшествия выехал Герой России, начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал-майор полиции Магомед Баачилов. У здания РОВД собрались более 300 земляков Капланова. На месте также находятся более 130 полицейских, задача которых – не допустить усиления конфликтной ситуации. Аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине 7 февраля 2021, 04:31 Текст: Антон Никитин

Аварийное отключение энергоблоков произошло сразу на двух тепловых электростанциях (ТЭС) в Винницкой и Львовской областях Украины, сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. «В 00.52 (6 февраля) на аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина – шум в топке котла. В 04.58 на аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина – неисправность автомата безопасности», – написал Герус в своем Telegram-канале, уточнив, что обе электростанции принадлежат группе компаний ДТЭК. Как подчеркнул парламентарий, остановки энергоблоков существенно усложняют работу энергосистемы Украины. «Тем не менее системный оператор «Укрэнерго» балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии», – добавил Герус. Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях. Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако 1 февраля 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. 2 и 3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах Украины возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. 4 февраля на Украине заявили о критической ситуации в стране с запасами энергетического угля. 5 февраля российская энергетическая компания «Интер РАО» по просьбе Киева в разы увеличила поставки электроэнергии на Украину. В тот же день Киев попросил Минск об экстренных поставках электричества. Крым предложил оказать Украине помощь с поставками электроэнергии в случае направления запроса в Москву и восстановления опор на границе с Украиной. Газета ВЗГЛЯД разбилась, сколько Украине придется заплатить за «дерусификацию электричества». Власти Дагестана рассказали о конфликте убитого в отделе полиции с росгвардейцами 7 февраля 2021, 13:20

Фото: Абакар Капланов/facebook.com

Текст: Ксения Панькова

В правительстве Дагестана сообщили, что у убитого в отделе полиции Махачкалы экс-главы села Новокули Абакара Капланова «была давняя вражда» с двумя росгвардейцами из того же села, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. По данным пресс-службы врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства Капланова, передает РИА «Новости». «Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала», – заявили в пресс-службе. Отмечается, что у погибшего «была давняя вражда» с двумя росгвардейцами из того же села. «Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании данного дела», – добавили в пресс-службе. Ранее в Дагестане следователи задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве жителя республики в здании одного из отделов полиции в Махачкале, в отношении них возбуждено уголовное дело. В отделе полиции был убит бывший глава села Новокули в Дагестане. Троюродный брат бывшего главы села Новокули сообщил, что в Капланова выпустили 38 пуль. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. Как уточняет Baza, выстрелов было 36 – два бойца ОМОНа выпустили по 18 пуль. Именно столько патронов находится в магазине табельного пистолета Ярыгина. В Махачкале задержали двоих росгвардейцев за расстрел человека в отделе полиции 7 февраля 2021, 10:13

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

В Дагестане следователи задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве жителя республики в здании одного из отделов полиции в Махачкале, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщил СК России по региону. «Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», – говорится в сообщении. По данным следствия, инцидент произошел 6 февраля примерно в 20.00 в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району Махачкалы. Двое сотрудников Росгвардии «из-за ранее возникших неприязненных отношений» намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия. «В результате причиненных множественных огнестрельных ранений в различные части тела мужчина скончался на месте», – добавили в ведомстве. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что бывший глава села Новокули в Дагестане убит в одном из отделов полиции в Махачкале. Минздрав Чехии заявил о возможности прямых закупок вакцины «Спутник V» 6 февраля 2021, 17:37 Текст: Вера Басилая

Эксперты чешского минздрава изучают правовые аспекты возможной прямой закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», минуя регистрационные органы ЕС, сообщило пражское сетевое издание Seznam со ссылкой на свои источники в ведомстве. «Еще несколько дней назад эксперты минздрава получили задание выяснить, какие правовые возможности существуют для того, чтобы вакцина «Спутник V» могла быть разрешена для использования в республике без соответствующего одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)», – цитирует РИА «Новости» сообщение издания. То есть идет поиск варианта, при котором разрешение на использование российской вакцины в Чехии обошлось бы без сертификации как в ЕМА, так и в чешском государственном институте по контролю лекарств (ГИКЛ). Ранее премьер Андрей Бабиш заявил, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. По словам чешского премьера, когда речь идет о здоровье людей, политика уходит в сторону, а лучшей вакциной становится та, что уже имеется непосредственно в наличии. Ранее сообщалось, что вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Также решается вопрос о применении российского препарата в Чехии. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказала о депутатской зарплате 7 февраля 2021, 10:50

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Российская актриса и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова рассказала, что не получает «неземного» дохода от своей работы. «У меня 60 тысяч рублей в месяц», – назвала сумму Мельникова в эфире телеканала НТВ, сообщает РИА «Новости». Актриса добавила, что такая зарплата «абсолютно адекватна». Анастасия Мельникова – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года. Заслуженная артистка и телеведущая. Известна по роли Анастасии Абдуловой в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Литейный». Напомним, зарплата уборщицы Марины Удгодской, избранной главой Повалихинского сельского поселения, составляет 30 тыс. рублей, до этого она получала в десять раз меньше.