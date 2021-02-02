В Кремле сочли оправданными действия правоохранителей на незаконных акциях

Действия стражей порядка во время несанкционированных акций в России оправданы, так как происходили на фоне агрессивного поведения провокаторов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действия сотрудников [правоохранительных органов] абсолютно были и продолжают оставаться оправданными на фоне незаконных акций, которые были устроены, и на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которое имело место», – передает его слова ТАСС.

Песков отметил, что «печальных историй [возможных неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов] единицы и, конечно же, каждая из этих историй заслуживает внимания». Песков уточнил, что рассмотрением таких случаев могут заниматься общественные советы МВД и Росгвардии, «есть возможность обратиться в надзорные органы».

«Все эти возможности для таких случаев нужно задействовать», – добавил пресс-секретарь президента.

При этом Песков заявил, что не в курсе о жестком задержании журналиста Тимура Хаджибекова в Санкт-Петербурге, он посоветовал «обязательно писать соответствующее заявление». Также представитель Кремля напомнил о случае, когда сотрудник правоохранительных органов ударил ногой женщину. Тогда «сразу было объявлено о служебном расследовании» по этому факту.

«По существу, конечно же, комментировать эти события все-таки должны представители этих [правоохранительных] ведомств», – отметил Песков.

«Если просто давать оценку тому, что происходило, то мы не имеем права забывать, что речь идет о действиях провокаторов, нарушителях закона, которые принимали участие в несогласованных акциях, и где весьма неодноразовые случаи нападения на сотрудников органов правопорядка имели место, мы с вами их видели по телевизору, видели на сотнях видео, которые опубликованы», – убежден Песков.

По его оценке, «эта ситуация была очень напряженной». «Когда нападают на полицейских, иногда не до представлений, мы видели, что творилось», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил, что что «каждый конкретный случай [возможных неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов] коих не так много, должен, конечно, получить соответствующее внимание». Песков добавил, что граждане «имеют право задействовать весь доступный им правовой, юридический инструментарий для обжалования действий представителей органов правопорядка».

Вторая волна незаконных протестов, к которым призывали сторонники блогера Алексея Навального прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России.

В СК сообщили, что в Петербурге задержан мужчина, напавший на сотрудника ОМОНа во время несанкционированной акции на Пионерской площади. Напомним, в воскресенье на несанкционированной акции в Москве мужчина набросился с ножом на сотрудников Росгвардии.

После несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.