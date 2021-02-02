Россия передала ОБСЕ материалы о насилии полиции в отношении протестующих в Европе

МИД России передал действующему председателю ОБСЕ Анн Линде видеосвидетельства случаев полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах-членах ОБСЕ.

«В ходе встречи с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ А.Линде передали видеоматериалы, на которых зафиксированы многочисленные случаи полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах-членах ОБСЕ. Данные факты упорно игнорируются как официальными лицами, так и ведущими СМИ. При этом нас же и обвиняют в собственных «грехах», – говорится в сообщении министерства в Facebook.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало видео с моментами с акций и митингов в разных странах, в том числе в США, Франции, Австрии. В ролике демонстрируются кадры, на которых полицейские избивают граждан и журналистов. В конце видео – кадры с различных несанкционированных акций, прошедших недавно в России. На видео видно, как участники незаконных акций применяют насилие по отношению к российским правоохранителям.

«Для сомневающихся подготовили наглядную демонстрацию, «на контрасте». Как у них, и как у нас. Почувствуйте разницу», – отметили в МИДе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия стражей порядка во время несанкционированных акций в России оправданы, так как происходили на фоне агрессивного поведения провокаторов.

Вторая волна незаконных протестов, к которым призывали сторонники блогера Алексея Навального прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России.

В СК сообщили, что в Петербурге задержан мужчина, напавший на сотрудника ОМОНа во время несанкционированной акции на Пионерской площади. Напомним, в воскресенье на несанкционированной акции в Москве мужчина набросился с ножом на сотрудников Росгвардии.

После несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.