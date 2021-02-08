Враг – тот, кто умножает ненависть

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8 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» стал объектом большого торга

США и Германия предлагают переговоры по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
В пятницу появилось сразу несколько хороших новостей относительно «Северного потока – 2». Еврокомиссия расписалась в невозможности ввести санкции против него. А Ангела Меркель заявила, что расхождения с Америкой по газопроводу не такие большие, как кажется, и призвала стороны к переговорам. Удастся ли найти компромисс и на какие уступки придется пойти сторонам в рамках этого торга? Подробности...
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Боррель провалил свою миссию в Москве

По мнению европейских СМИ, Сергей Лавров на совместной пресс-конференции лишил Жозепа Борреля «политического достоинства» Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Катастрофа. Унижение. Развенчание иллюзий. Такие слова используют западные комментаторы, говоря об итогах визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию. По их мнению, Москва демонстративно унизила еврокомиссара, выслав к его приезду трех дипломатов, а министр Лавров якобы вел себя на пресс-конференции неподобающе. Но так ли это? Подробности...
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Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
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К чему приведут новые конфликты Британии и Китая

Пять лет назад Британия и Китай провозгласили «золотую эру» своих отношений, но теперь перешли к противостоянию Mark Schiefelbein/POOL/EPA/ТАСС
Отношения между Пекином и Лондоном резко ухудшились всего за несколько лет, а теперь будут проверены громким международным скандалом. Великобритания блокирует у себя главный информационный рупор Китая на фоне высылки из страны журналистов, обвиненных в шпионаже. Британцы готовы пойти дальше и перейти к политике агрессивного сдерживания КНР. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Враг – тот, кто умножает ненависть

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Баррикады сейчас проходят не по линии политических предпочтений. Линия разделения – это не дихотомия «Путин или Навальный». Дихотомия другая. Готов ты или нет убивать за свои политические предпочтения. Подробности...

Польша получила психологический удар, проиграв «войну с Россией»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На учениях в генштабе Польши произошел крах целого ряда мифов, которые польская пропаганда выстраивала более 20 лет, со времени вступления страны в НАТО в 1999 году. И в первую очередь это расчет на военную поддержку США. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Избегать гонки вооружений не получалось никогда

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 февраля 1922 года крупнейшие морские державы тогдашнего мира заключили Вашингтонский морской договор. Цель была благородная – ограничить гонку вооружений на море и сэкономить деньги мира для спокойного развития. Только результат вышел строго обратный. Подробности...
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Россия заплатит за всё

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Импичмент Зеленского: главное

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Анна Долгарева

    Враг – тот, кто умножает ненависть

    Анна Долгарева
    журналист, поэт, военный корреспондент
    		8 февраля 2021, 09:30

    Возможно, вам кажется, что вы видите здесь людей с прямо противоположными позициями. Одни призывают убивать силовиков, другие – протестующих. «На столбах по Невскому вешать этих космонавтов», – пишет пользователь Facebook Елена К. «Каждый космонавт – моральный садист и урод», – считает пользователь Оксана Ч.

    «Я добрый человек, но когда вижу митингующими сытых намакияженных и с увеличенными грудями девок, мне хочется дать омоновцу автомат», – вот, например, цитата пользователя по имени Ирина Л. Это я уж не говорю о количестве «добрых» пожеланий Семену Слепакову, который написал стихотворение, высмеивающее либералов – и немедленно получил тысячи пожеланий мучительно умереть. И заодно блокировку аккаунта.

    На самом деле, всё это люди, которые находятся по одну сторону баррикад. Баррикады сейчас проходят не по линии политических предпочтений. Линия разделения – это не дихотомия «Путин или Навальный». Это, честно говоря, вообще не дихотомия. Дихотомия другая. Готов ты или нет убивать за свои политические предпочтения.

    Эти женщины, которые пишут в интернете глупые и злые слова, конечно, на самом деле не готовы никого убить. Они просто призывают. Требуют. Чтобы кто-нибудь, более решительный, чем они, взялся за оружие и поставил точку невозврата. Вряд ли, впрочем, они сами понимают, что творят.

    Тем не менее они это творят. Произнесенный призыв к убийству – это, в общем, не просто слова. Это действие. Разумеется, несравнимое с реальным убийством, но все же действие. Не побоюсь даже сказать – действие насилия. И вот по одну сторону стоят те, для кого насилие нормально, а по другую – те, для кого нет. Вот и все, очень простая политическая ситуация, нисколько не сложная.

    Фото: Sergei Mikhailichenko/SOPA Ima/Sipa USA/Reuters

    Мне отвратителен Навальный и неприятны его сторонники, так уж вышло, что я не люблю и подлость, и глупость. Однако, бесспорно, случаи насилия против них должны быть расследованы. Точно так же должны быть расследованы случаи насилия против силовиков и наказаны те, кто нападал на них.

    А вот эти слова – они лежат, в общем, не в правовом поле. На грани правового поля, скажем так. Но в любом случае, я считаю, что за слова никто не должен нести уголовного наказания. Но есть, помимо Уголовного кодекса, звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас – и вот этот нравственный закон серьезно накажет тех, кто считает для себя возможным насилие.

    Журналистка Юлия Витязева, смешно (на самом деле, нет) пошутившая «Тяньаньмэнь требуют наши сердца», и коллективный Долгополов, желающий смерти Слепакову в Twitter, стоят по одну сторону нравственного закона. Нормальные люди, которые не желают никому смерти – по другую.

    Как только вы говорите: «Танками вас всех раскатать», вы автоматически оказываетесь по ту сторону нравственного закона, где Витязева и коллективный Долгополов. Нам не нужны танки на Красной площади, как были танки на площади Тяньаньмэнь. Нам нужно цивилизованное разрешение конфликта. Невозможное, если мы будем врагами друг для друга.

    Враг – не тот, кто не разделяет вашу политическую позицию. Враг – человек, призывающий к увеличению ненависти в то время, как нерв общества и без того накален. Общественный конфликт решается дискуссией. Дискуссия невозможна, пока значительная доля участников конфликта мыслит исключительно эмоциями, выключив голову. Подогрев ненависти способствует тому, что головы будут выключаться дальше и дальше, а, следовательно, вместо какого-то конструктивного решения будет только увеличиваться раскол.

    Добавлю еще одно: не с христианской, но с прагматичной точки зрения. Митингуют сейчас русские люди. Силовики – тоже русские люди. Среди них происходят столкновения. Повторюсь, это довольно печальная ситуация, хотя, скорее всего, практически неизбежная: накал эмоций довольно высокий. Зафиксированы случаи насилия с обеих сторон, они нуждаются в расследовании. Но кровь пока не пролилась – и, дай Бог, не прольется. Тот, кто желает русским людям смерти – априорный враг.

    Люди – самое дорогое, что есть у России. Мы не можем себе позволить разбрасываться нашими людьми. Русская кровь лилась в Сирии и в Донбассе. Она не должна пролиться в Москве. Нравственный закон разделяет тех, для кого допустима русская кровь в Москве, и тех, для кого это недопустимо.

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