Малькевич осудил отношение Навального к памяти о Великой Победе

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич заявил, что отношение блогера Алексея Навального и его последователей к памяти о Великой Победе заставляет серьезно задуматься и испугаться.

«Пытаясь оправдать свои нелепые нападки на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, господин Навальный толкает своих сторонников на кощунство», – написал Малькевич в своем Telegram.

Он напомнил, что в 2019 году главу штаба Навального в Волгограде признали виновным в публичном осквернении символов воинской славы – на компьютере он смонтировал фотографию, на которой монумент «Родина-Мать зовет!» оказался облитым зеленкой, затем опубликовал эту фотографию в Сети.

«Навальновские «шутники» весной 2020 года решили, что будет очень «весело» выложить на сайте акции «Бессмертный полк» в общем строю с героями, павшими за свободу Родины, фотографии нацистских преступников: Гитлера, Гиммлера, предателя Власова», – отметил общественный деятель.

Малькевич также рассказал, что недавно один из активных сторонников блогера предложил использовать фотографии ветеранов на митингах в качестве щитов. «Трудно поверить, но коллективное ликование вызвала у сторонников Навального смерть Василия Ланового, который был одним из сопредседателей движения «Бессмертный полк» и символом офицерства, воинской чести для миллионов людей. В комментариях сторонники Навального назвали Ланового «фашистюгой», обвинили его в том, что он «прекрасно у кормушки провел время», – сказал он.

По его словам, сам Навальный в июне 2020 года называл «несусветной глупостью» парад в честь 75-летия Победы, а празднование Победы – «бредом».

«На этом фоне неудивительно поведение Навального в отношении героя-фронтовика Игната Артеменко. Весной прошлого года Навальный назвал ветерана холуем и предателем», – подчеркнул Малькевич.

На суде Артеменко сказал: «Мне обидно, что меня так оболгал Навальный! Я не холуй и не предатель!». При этом Навальный не только не извинился перед 95-летним человеком, раненным во время войны, но и продолжил его публично оскорблять: назвал его «этот дед», сравнил с куклой, обвинил в неспособности воспринимать окружающую действительность; родственников ветерана назвал бессовестными людьми, а внука – проституткой. От такого хамского поведения ветерану стало плохо, и ему пришлось вызвать скорую, напомнил общественный деятель.

«Господин Навальный, вы все еще адекватный человек, или как?», – возмутился Малькевич.

Кроме того, он обратил внимание, что сторонники Навального начали травлю ветерана в социальных сетях, подвергли сомнению его героическую биографию, потребовали доказательств, что Игнат Артеменко воевал.

«Очевидно, что для Навального и его сторонников в порядке вещей глумиться над народными символами Великой Победы», – добавил общественный деятель.

«Если не высказать своего открытого неприятия такого отношения, мы не только получим несанкционированные митинги школьников, но и получим новое поколение, которое будет готово растоптать нашу историю. Что уже произошло с несколькими подростками в Москве: 15-летние подростки, наслушавшиеся Навального, в прямом смысле слова оплевали и помочились на 90-летнего дедушку, который пережил войну как раз в их возрасте», – сказал Малькевич.

По его словам, сегодня каждый должен решить, принимает ли он отказ от памяти народа, истории и чести или не принимает.

«Именно поэтому вместе со своими сподвижниками и единомышленниками как по Общественной палате России, так и с коллегами из Фонда защиты национальных ценностей призываю поддержать героя-фронтовика Игната Артеменко, защитить ветеранов и память о Святой Победе», – заключил он.

В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении Навальным 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжиться в конце следующей недели.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что сторонники Навального начали травлю ветерана Артеменко.