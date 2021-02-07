Политолог объяснил нацеленность Навального лично против Путина

Англосаксонские кураторы, обладающие большим опытом в этой сфере, научили Навального, как создать в России квази-религиозную секту адептов, которая будет верить даже непроверенной и даже грубо сфальсифицированной информации, вроде ролика о «дворце Путина», заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев.

«Из совокупности всех последних событий, связанных с этим человеком, даже самым наивным и неискушенным в политике людям, стало понятно, что Навальный – это не какая-то самостоятельная персона, а инструмент в руках Запада. А целью последнего является не мифическая «свободная, демократическая Россия», а ее разрушение: взаимное озлобление разных страд общества, гражданская война, голод, распад страны на части – как было в 1917-м и 1991-м годах. Для такой цели не подходят системные либералы подобные Явлинскому, выступающему за перемены в рамках выборного процесса, нужны фигуры типа Навального», – уверен профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

Он напомнил, что от Навального за все время не слышно было ни одного доброго слова о России и ее народе – ни про какие ее периоды: царский ли советский. «При этом ни разу он не сказал ничего плохого про Запад, где у него учится дочь, да и сам он стажировался в Йельском университете, и, видимо там же и прошел начальную подготовку в качестве «мины замедленного действия». Позже уже в 2012-м его контакты были «активированы» и модернизированы через Браудера, Сороса и всей этой компании», – полагает политолог. «Человек он – резко коммерчески ориентированный, что показывают его махинаторские опыты с «Кировлесом», потом с «Ив Роше», за что он и получил сроки. Чтобы как-то себя обелить – пошел в политику, объясняя проблемы с законом политическими преследованиями. Там его и подобрали враги России, поставив на финансирование: за эти деньги он им и продался», – поясняет Матвейчев.

То, что через Навального Запад старается ударить лично по Путину, собеседник объясняет через шахматную метафору: у противника может оставаться на доске много влиятельных фигур, целая армия пешек, но если королю поставлен мат, то игра заканчивается. «В революцию 1917-го года многим казалось: вот уберем царя и справимся со страной еще лучше силами временного правительства, думцев, там, разных профессоров, генералов. А вместо этого все пошло вразнос. Так же и с ГКЧП в 1991-м. В любом государстве все держится на первом лице, потому, что это живая функция, принимающая конечное решение. И как только ты эту функцию вынимаешь из властной пирамиды – она рассыпается: каждый начинает идти в свою сторону, играть в свою игру», – говорит политолог.

По его мнению, именно такой тактикой – стрельбы по «королю» – Навального вооружили его англосаксонские кураторы, обладающие большим опытом в этой сфере. Они же, согласно Матвейчеву, и научили его, как создать в России квази-религиозную секту адептов, которая будет верить даже непроверенной и даже грубо сфальсифицированной информации, вроде ролика о «дворце Путина». Эти навыки англосаксы наработали, начав изучать опыт создания многочисленных протестантских сект в США, считает эксперт. «Создай доверие к торговой марке, убери критическую оценку лидера секты и ты продашь под этим брендом любой дрянной товар», – свидетельствует Матвейчев.

Собеседник отметил, что саморазоблачение Навального как «человека Запада», махинатора, который, по инструкции кураторов вовлекает в свои игры детей, да еще и оскорбляет ветеранов войны, не смутят адептов-сектантов, но оттолкнут от него всех, кто желает сохранить лицо на российском политическом поле. Например, основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, который на личном сайте опубликовал программную статью с резкой критикой методов Навального. «Думаю, что ему невозможно было смолчать: после оскорбления подсудимым блогером ветерана затронуты такие вещи, которые взбудоражили уже весь народ. Григорию Алексеевичу не хотелось бы, чтобы его заподозрили хоть в какой-то солидарности с этим человеком, перешедшим все границы. Наверное,это как-то укрепит моральный авторитет Явлинского во вменяемой части либеральной среды», – заключил Матвейчев.

Напомним, в пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжится в конце следующей недели.

Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Внук Артеменко Игорь Колесников заявил в суде, что в адрес его семьи поступают угрозы от сторонников Навального.

Напомним, дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.