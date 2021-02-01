Ельцина надо простить и забыть

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1 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:14  |  vz.ru
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Финляндия готова променять энергию России на ветер

Финляндия является крупнейшим покупателем российской электроэнергии Золотарев Юрий/ТАСС
Вслед за Прибалтикой, которая мечтает избавиться от импорта российской электроэнергии, такой план вынашивает и Финляндия. Финны решили заменить дешевую российскую электроэнергию за счет ветряных и солнечных станций. По крайней мере, такой план озвучила местная госкомпания. Зачем финны ввязываются в эту авантюру и получится ли у них отказаться от российского электричества? Подробности...
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«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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ЦРУ встревожено болтливостью своих бывших сотрудников

Отставники американских спецслужб отстаивают свое право говорить все, что хотят Olivier Douliery/Zuma/ТАСС
Среди бывших сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США зреет недовольство: прежнее начальство настоятельно рекомендует им поумерить публичную активность. В частности – ограничить выступления в СМИ и написание докладов иностранным структурам. С чем связано появление подобного требования и насколько оно может быть актуально к бывшим сотрудникам российской внешней разведки? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Ельцина надо простить и забыть

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Если все это лишь «ошибки» Ельцина, как утверждают сегодня его «адвокаты», то тогда кто же такой сам Борис Николаевич? Может, Ельцина было несколько? Но нет — это был один человек. Прошедший путь от крепкого советского хозяйственника – к позорному образу «Борьки-пьяницы». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Чего России ждать от Голландии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
«Коронавирусные» погромы в Нидерландах привлекли внимание к личности местного премьера Марка Рютте, подавшего прошение об отставке. Удивительно, но столь разные государства, как Россия, Турция и Польша, имеют все основания радоваться, если по итогам выборов Рютте уйдет на политическую пенсию. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Россия не должна официально присоединять Донбасс

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик в Донбассе хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям. Подробности...
Обсуждение: 111 комментариев
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Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 36 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

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    Ельцина надо простить и забыть

    Андрей Самохин
    журналист
    		1 февраля 2021, 09:30

    Сегодняшний 90-летний юбилей Бориса Ельцина в России отмечают скромно. И дело не только в ковид-обстоятельствах. Несмотря на множащиеся «Ельцин-центры», комплиментарное в целом отношение к первому президенту РСФСР, а потом и РФ, со стороны властей предержащих, трепетное почитание Бориса Николаевича системными и несистемными либералами, народ в своей массе эту фигуру продолжает отторгать. Чему свидетельство – опросы ВЦИОМ, согласно которым даже молодые сограждане, не жившие в те «святые» годы, отрицательно оценивают деятельность Ельцина, ставшего их символом.

    В символичности, разумеется, кроется нюанс – в чем-то даже несправедливый и обидный для памяти этого человека: далеко не все то ужасное, что произошло тогда с нашей страной – личная «заслуга» Бориса Николаевича. Много наворотили его сподвижники и те, кто случайно пригрелись у нового корыта, многое досталось в наследство от Горбачева. Но цари, генсеки, президенты в России всегда были символами своего правления, отвечая за них своей исторической репутацией – так уж у нас заведено.

    Когда защитники Ельцина говорят о его заслугах, обычно называют принесенные им свободы: слова, передвижения, предпринимательства, которые монументально прославляются в последнем зале екатеринбургского «Ельцин-центра». Некоторые добавляют к этому, что вследствие распада Союза не случилось гражданской войны по югославскому сценарию, что «шоковая терапия» предотвратила массовый голод. К этому добавляют: Ельцин построил в стране демократию и конституционный порядок. А еще – наладил прекрасные отношения с Западом.

    Контраргументы тоже присутствуют: гражданские войны, пусть и локальные, охватили после развала СССР половину его национальных окраин, добравшись и до Москвы в октябре девяносто третьего. Появившийся в магазинах импорт по заоблачным ценам не спас от голода миллионы россиян. Другие миллионы травились насмерть алко-суррогатами, не рожая или массово убивая зачатых детей в абортариях; кончая с собой, убегая из зачумленной страны.

    «Демократия» явила свой лик в дубинках-«демократизаторах», которыми ОМОН в кровь бил митингующих пенсионеров; в горящем Белом доме, по которому средь бела дня лупили танки. Дипломатия же с лицом «милого Андрюши», как называли ельцинского министра иностранных дел Козырева на Западе, означала сдачу всего, что только можно, новым западным «друзьям». Вслед этой дипломатии неслись проклятия со стороны бывших союзников. А также – сотен тысяч русских, над которыми безнаказанно измывались, выгоняя, как «оккупантов», из бывших братских республик.

    Фото: Александр Сенцов и Александр Чумичев/ТАСС

    Сегодня иным молодым согражданам сложно представить состояние армии, когда у танков и самолетов часто не было даже горючего для выполнения боевых задач, а голодные солдаты из неотапливаемых казарм шли за подаянием на автотрассы. Можно ли забыть остановку огромных предприятий, ужас брошенных на произвол моногородов, зарастающие лесом пашни; ученых и инженеров, торгующих трусами на рынках; армию нищих и проституток на улицах, беспризорников, шныряющих на вокзалах, молодежь, пачками идущую в бандитские «бригады» и множащую кладбищенские ряды? Бесспорно, кому-то «лихие девяностые» запомнились с другой стороны – как веселые и вольные годы неожиданных возможностей. Кто-то, не растерявшись, хапнул бывшее народное, завел лавочку, выиграл на бирже; кто-то поднялся на удачной бизнес-идее, торговом посредничестве. Тот оказался востребованным за бугром. Этот, сдавая лишнюю квартирку-другую, не работая, объехал полмира.

    Однако подавляющее большинство соотечественников не умело, как не умеет и сейчас, ловчить, комбинировать, «бизнесовать» – не по душе им это. В этом смысле замысел рыночной переделки русского народа не удался.

    Те, кому привелось жить тогда в сознательном возрасте, вспоминают «добрым» матерным словом ваучерный обман, кидалово многочисленных «МММ» и «Властилин», месяцы без зарплаты на фоне наглого куража нуворишей. Впрочем, для многих гораздо горше помнится первая чеченская война, начатая катастрофой в Грозном и позорно конченная в Хасавюрте. Американцы, вывозящие документацию с наших оборонных предприятий. Бесконечное международное унижение Родины и разграбление ее жуликами всех мастей. Воистину – «святые» годы!

    Но, может быть, все это не Ельцин? А рыночный большевик Гайдар и его команда – Чубайс, Бурбулис, тот же Козырев? Опять же, Березовский? Если все это лишь «ошибки» Ельцина, как утверждают сегодня его «адвокаты», то тогда кто же такой сам Борис Николаевич? Может, Ельцина было несколько? Один – пытливый уральский подросток, стучавший молотком по ручной гранате, оторвавшей ему пальцы. Другой – прилежный студент УПИ и будущий строитель. Третий – крутой областной руководитель, много сделавший для Свердловска, если не считать снос дома инженера Ипатьева. Четвертый – жестко настроенный на партийную карьеру член ЦК КПСС. Пятый – обиженный Лигачевым и Горбачевым властолюбец, решивший круто отомстить партии и самому стать «царем горы».

    А в этом качестве примеченный «демократами» из МДГ под кураторством заокеанских наставников, пригласивших его в 1989-м в США на «смотрины». Поистине пестрая фигура! Вот он, не зная, на кого еще опереться, встречается с обществом «Память», и он же загадочно падает в реку, объясняя это происками врагов. Стоя на танке, он жжет сердца «дорогих россиян» глаголом, и он же прилюдно мочится на шасси самолета в Нью-Йорке, пьяный дирижирует оркестром в Берлине. Вот обещает, не моргнув глазом, лечь на рельсы в случае поднятия цен, а вот в Беловежье подписывает приговор СССР, даже не вспомнив про такую мелочь, как Крым. Позже – лишь чудом не подарит Японии Курилы.

    Да, но при нем зазвонят по России церковные колокола, из лужи бассейна поднимется храм Христа; по его указанию начнут искать (правда, безуспешно) национальную идею. Но нет, это был один – просто такой вот человек. Прошедший путь от крепкого советского хозяйственника до «народного богатыря», сражающегося с гидрой партноменклатуры. А позже – к позорному образу «Борьки-пьяницы», как его аттестовали к концу президентства на всех заборах страны, прибавляя к этому матерные эпитеты.

    По-человечески, по-христиански, Бориса Николаевича жаль. В конце концов, его «блестящая» судьба на самом деле обернулась не только фарсом, но и трагедией: и для страны, и для него самого, что он, видимо, понимал. Иначе, наверное, не произнес бы в своем прощальном телеобращении: «Я хочу попросить у вас прощения».

    Исчерпывает ли это квазипокаяние все, что произошло с нашей страной при этом ее президенте? Думается, что нет. Мы не знаем – успел ли он действительно покаяться перед смертью за все, что натворил, и не нам судить о его загробной участи.

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    При этом не стоит забывать, что мы сами в какой-то момент обольстились этой мощной фигурой. Пусть и по контрасту с безвольным Горбачевым. Не проснулись мы и тогда, когда в предновогодней праздничной кутерьме 1991-го тихо рухнуло наше большое Отечество. Значит – мы тоже виноваты во всем случившемся.

    Избывать пресловутое «наследие ельцинизма» нам еще долго. Господь преподал русскому народу много горьких пилюль – и это, видимо, одна из них. Ее уже не выплюнуть – надо ждать, пока естественный метаболизм не выведет из организма яды, создав иммунитет. Но уж точно не стоит добавлять в пищу этой отравы, рассказывая детям сказки о прекрасном ельцинском времени и мудром освободителе России Борисе Николаевиче. Новая доза дурмана может оказаться смертельной.


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