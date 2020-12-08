Шахрай: Ельцин был эмоциональным и несистемным руководителем

Первый президент России Борис Ельцин был совершенно несистемным и эмоциональным руководителем, с ним было тяжело работать, заявил автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ Сергей Шахрай.

Шахрай рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД, что с Ельциным «было очень тяжело работать».

«Как только Ельцин выигрывал в каком-то очередном поединке и выходил под аплодисменты на центр ринга в роли победителя, вся работа останавливалась. Без его отмашки мы ничего не могли решить, и такая пауза могла длиться иногда по полгода. И только когда проблемы накапливались, когда их количество переходило в качество, когда ситуация принимала взрывоопасный характер, Ельцин снова начинал действовать, причем решительно. Он был совершенно несистемный руководитель, и очень эмоциональный при этом», – подчеркнул проректор МГУ.

Он отметил, что именно это «происходило осенью 1991 года»: «Ельцин победил в схватке с ГКЧП и тотчас расслабился, уехал в Сочи и на несколько месяцев самоустранился. И вернулся к делам только в конце октября».

Напомним, 8 декабря 2020 года отмечается 29-я годовщина с тех пор, как в Беловежской пуще, в резиденции «Вискули», было заключено соглашение о создании Содружества независимых государств. Его подписали Борис Ельцин (РСФСР), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия).

Шахрай, будучи советником президента Ельцина, участвовал в этих переговорах, положивших конец истории СССР.