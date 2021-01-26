Майдану не нужна революционная ситуация

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26 января, вторник  |  Последнее обновление — 21:20  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Приходько занимался всем миром

Екатерина Штукина/РИА Новости
Во вторник умер бывший вице-премьер, многолетний сотрудник МИД, администрации президента и аппарата правительства Сергей Приходько. При всем своем опыте администратора, Приходько был человеком не чиновничьего склада, необыкновенно ярким, тонким и остроумным. Бывшие коллеги, эксперты-международники рассказали о заслугах одного из сильнейших дипломатов современной России. Подробности...
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Когда большинство граждан России получат ковид-прививку

Россия наращивает темы проведения вакцинации Сергей Бобылев/ТАСС
Глобальная вакцинация против COVID-19 приобретает ясные очертания – уже появились страны-лидеры, имеются и отстающие. Как на этом мировом фоне выглядит Россия, какие объемы вакцин производятся и будут производиться в нашей стране – и когда, наконец, большинство населения России получит надежную защиту от коронавируса? Подробности...
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У Зеленского есть «козырь» против Байдена

Зеленскому удалось перехитрить Трампа и «прикрыть» Байдена VALENTYN OGIRENKO/ЕРА/Evan Vucci/АР/ТАСС
Должностные лица Украины прогнозируют резкое улучшение качества отношений с США при президенте Джо Байдене: новые кредиты, новые проекты, новые санкции против России. Действительно, у Байдена есть причина для того, чтобы чувствовать себя благодарным и даже обязанным команде Зеленского. Но объемы его благодарности могут украинцев огорчить. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Майдану не нужна революционная ситуация

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Майдан строится на ложной проблематике, имитациях и методичном разгоне истерики в пустоте. Это вообще медийная технология. И даже то, что случается на улице – тоже всего лишь медийная декорация. Конкретика уже наутро забудется, но общее ощущение взведённости останется. Подробности...

Расскажу вам про «дворец» Путина

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Казалось бы, мы проехали станцию «Восторженные Кретины В Праведном Гневе» навсегда – и двери здесь больше не открываются. Но, поскольку за первые двадцать лет двадцать первого века русские люди успели неплохо пожить и подзабыть, как оно бывает, – жулики и проходимцы выкатили вперед все ту же фекальную пушку и дали залп по хрупкой психике сытых и беззаботных людей. Подробности...
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Две важных добродетели в эпоху массовых манипуляций

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди обычно не сомневаются, что мошенники способны создавать сложные схемы, играть на эмоциях своих жертв – чтобы вытащить их деньги. Но вот мысль, что аналогичные техники могут использоваться в политической борьбе, кажется им неожиданной. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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В Европе опять погромы

Чем Байден обязан Зеленскому

Цыплята важнее людей

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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Андрей Сорокин

    Майдану не нужна революционная ситуация

    Андрей Сорокин
    Публицист
    		26 января 2021, 20:25

    Начиная примерно с 2011 года современникам довелось без заметных потрясений пережить какую-то немыслимую прорву «революций» – точнее, перформансов, которые заинтересованными лицами выдавались за «революции». Вот и 23 января пережили несанкционированную протестную акцию – ради которой даже назойливо втюхивались в медийный оборот звонкие спекуляции про «пломбированный самолёт» и «Финляндский аэропорт». Но нет. «Не бойся, мальчик: как у Ленина не получится». Да и объективно ни к чему.

    Это, конечно, профанация ради красного словца. На самом деле, если прислушаться к знающим людям, никакой революционной ситуации в России нет. Верхи с низами и «могут», и «хотят» (это два первых объективных признака по классическому и бесспорному ленинскому определению). «Могут» и «хотят» – не то чтобы «управлять и хозяйствовать по-старому» и «жить по-старому», но трансформировать то или иное пришедшее в негодность «старое» без экстремального членовредительства. Потому что никакого «резкого, выше обычного, обострения нужды и бедствий» в реальной жизни в массовом порядке не наблюдается: обычные повседневные проблемы, даже если они трагически запущенные или, наоборот, внезапные и чрезвычайные.

    Субъективно же (третий признак) – в отсутствие внятной идентификации сегодняшнего «революционного класса» авангардом планомерных поступательных преобразований нынче является собственно российское государство. Хотелось бы, чтобы оно могло как-то лучше: за это ему достаётся критики, протестов и ворчания.

    Но, в общем, худо-бедно справляется: достаточно оценить качественные сдвиги буквально на всех участках государственного строительства и в жизни граждан за первую двадцатилетку XXI века (поэтому, кстати, неиссякаемые предвосхищения «нужды и бедствий» всё это время оказывались перманентным пустозвонством).

    К тому же только у государства сегодня и есть на руках идеология развития – несовершенная и скорее ситуативная, но хоть какая-то более-менее инструментальная. Так или иначе, эта сила по понятным причинам не ставит «главный вопрос революции» – вопрос о власти. А ставит вместо этого более практичный вопрос преемственности. Поэтому можно расслабиться.

    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

    Но это если говорить о революции как о «таране истории», чрезвычайном способе разрубания клубка неразрешимых (и не разрешаемых) в штатном режиме критических проблем. Революции как вынужденной и запоздалой, потому и драматической, перезагрузке и модернизации государственности.

    Однако у нас в политтехнологическом и пропагандистском обиходе под «революцией» понимают не революцию, а майдан: потому что слово «революция» ярче, а для этой публики паразитирование естественно. Но майдан – это совсем другое дело. Для него никакая «ситуация» не нужна.

    Майдан строится на ложной проблематике, имитациях и методичном разгоне истерики в пустоте. Это вообще медийная технология. И даже то, что случается на улице – тоже всего лишь медийная декорация: «новостной повод», толчок к следующему витку гвалта. Конкретика-то уже наутро забудется, но общее ощущение взведённости останется. Это и есть методика: поступательное накапливание обыденности майдана в кэше массового сознания.

    При нынешнем уровне развития информационных технологий задача чисто техническая. Эту методику нам показали только что: промоушен вышел эффективным, и стычки с правоохранителями организованы умело. А это, замечу, трудоёмко и недёшево – значит, очень надо.

    Было бы несправедливо списывать злонамеренную фабрикацию «протестного движения» лишь на происки внешних неприятелей. Равно как глупо отрицать несовершенства текущей российской жизни. Впрочем, устранение неполадок и есть повседневная функция государства. А внешние неприятели просто рачительно пользуются в своих нуждах продуктом вполне отечественного производителя.

    Как учит нас наука история, майдан – не инструмент преобразований, а инструмент интриг и шантажа верховной власти, где Навальный числится всего лишь гапоном, а мобилизованный малолетний актив – дешёвым расходным материалом. Но поскольку это интерес не общенациональный и объективной проблематики («революционной ситуации») у майдана нет и быть не может, то приходится имитировать пустоту плотностью шума про «царицу-шпионку», «привилегии партократии» или «дворцы Путина» – согласно знаковым обстоятельствам конкретной эпохи.

    Такие игры в Смуту трижды в нашей истории приводили к краху российской государственности: в начале XVII века, в феврале 17-го и в августе 91-го. И во всех трёх случаях в крахе была неоценима и незаменима руководящая и направляющая роль элиты – «семибоярщины» ли, альянса ли национального капитала с аристократией и генералитетом, перестроечной ли верхушки КПСС. Финал – один и тот же.

    Это, если пользоваться терминологией вероятного противника, наше «глубинное государство». Причём не контрафактное, а доморощенное: наше боярство задолго до всякой Америки и Древнюю Русь дробило, и обоим Иванам Васильевичам козни строило, и императоров табакерками охаживало.

    Сегодня генеральный преемник таких вот исторических традиций – очень обобщённо говоря, элитные кланы и сословия, чьи привилегии и благополучие плотно завязаны на ценности перестройки и «святых 90-х». И, соответственно, объективно – на цитадель, эталон и регулятор этих ценностей, включая стандарты элитного быта. То есть на благословенную заграницу. Такая вот нехитрая политэкономия верноподданности российского боярства международным партнёрам, где государство и суверенитет как таковые – не ценность, а кормовая база и сходная плата за пропуск в лучшие дома.

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    ...Но есть и хорошая новость из науки истории: сдать страну у них получалось всего три раза, да и то очень ненадолго. В остальную тысячу лет верховная власть и русский народный инстинкт государственности с этой публикой справлялись.


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