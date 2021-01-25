Навальный застрял между дворцом и унитазом

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25 января, понедельник  |  Последнее обновление — 23:33  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Как России следует ответить на провокацию посольства США

Во время незаконных акций сторонников Навального действовали подготовленные провокаторы Илья Питалев/РИА Новости
Американские дипломаты, публиковавшие провокационные сообщения накануне и во время незаконных массовых акций в городах России, будут вызваны на Смоленскую площадь для серьезного разговора. Москва уже пообещала подробное разбирательство в поведении посольства США и ответные меры. Чем ответит российский МИД на враждебное вмешательство американцев в дела России? Подробности...
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Когда большинство граждан России получат ковид-прививку

Россия наращивает темы проведения вакцинации Сергей Бобылев/ТАСС
Глобальная вакцинация против COVID-19 приобретает ясные очертания – уже появились страны-лидеры, имеются и отстающие. Как на этом мировом фоне выглядит Россия, какие объемы вакцин производятся и будут производиться в нашей стране – и когда, наконец, большинство населения России получит надежную защиту от коронавируса? Подробности...
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Права цыплят стали важнее прав человека

По всему миру ежегодно уничтожают миллиарды суточных цыплят C.Kosanetzky/Imagebroker/Global Look Press
Власти Германии приняли революционное решение в области защиты прав животных и первыми в мире запретили убийство суточных цыплят, которых отбраковывают птицеводы. Еще через три года под защитой государства окажутся куриные яйца. Это не шутка и, скорее всего, не безумие: кто-то получает выгоду даже от столь парадоксальных и убыточных для населения запретов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Богатые живут подозрительно долго

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Умирают наши друзья, родственники, знакомые, умирают писатели, художники, актёры и телеведущие, все умирают. По законам статистики должны умирать и олигархи с банкирами, и прочие «хозяева» планеты. Тем более что среди них много пожилых. И много ли умерло? Подробности...
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Хайпожорство – это преступление

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
У тех, кто щекочет себе нервы и пытается получить хоть какое-то внимание путем съемок и распространения видео чужих страданий, нет ни совести, ни будущего. Это морально искалеченные люди. Кто-то живет без ноги, кто-то без глаза, а эти живут без души. Подробности...
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Ипотечный передоз для экономики

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ипотека должна перестать быть единственным лекарством для стройки, а стройка – единственным лекарством для экономики. А банкам нужно кредитовать реальный сектор, а не только и не столько влезающих не от хорошей жизни в долги физлиц. Подробности...
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Чем Байден обязан Зеленскому

Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Навальный застрял между дворцом и унитазом

    Доверчивые школьники поверили старому фейку Навального    25 января 2021, 23:05
    Фото: Таисия Воронцова/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Ирина Яровая,
    Андрей Самохин

    Слухи про якобы принадлежащий Путину дворец в Геленджике появились более 10 лет назад и все это время были никому не интересны. Но Навальный спустя годы реанимировал эту историю, добавив в нее позолоченные туалетные ершики. Эксперты напоминают: технологи протеста уже не в первый раз используют «сортирную тематику», в том числе для привлечения молодежи.

    Президент Владимир Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем ему дворце под Геленджиком. Путин сделал такое заявление в понедельник, отвечая на вопрос студента Уфимского государственного нефтяного технического университета. В ходе онлайн-встречи, приуроченной ко Дню российского студенчества, молодой человек напомнил об опубликованном на YouTube фильме, в котором утверждается, будто у президента есть дворец в Геленджике, и спросил, правда ли это. 

    Слухи о «дворце» в Геленджике муссируются уже больше 10 лет, ответил Путин. «А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы», – сказал он.

    Путин обратил внимание студентов на то, что в отношении любого подобного недвижимого имущества должны быть какие-то документы, данные о финансовых проводках, «хотя бы какие-то оформления у нотариуса – там тоже следы должны остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде».

    «А вместо всего этого что? Разместили фотографию моего плавания стилем баттерфляй – я корявенько, но люблю так поплавать – в каком-то бассейне, где я никогда не был.

    Я не знаю, что это за бассейн, но я так плавал в Енисее в 2016 году. В таких случаях это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из наших известных персонажей, можно сказать: «Скучно, девочки!» Ну, хоть чего-нибудь бы там попридумывали еще», – иронизировал президент.

    Путин отметил, что некоторых упомянутых в этом фильме людей он знает, кто-то является приятелем или бывшим коллегой, дальним родственником или знакомым. «А есть люди, которых я вообще не знаю, никогда не видел их в глаза, незнаком с ними», – цитирует Путина ТАСС. – «Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать, потому что кто рядом ни появится, на того сразу санкции накладывают». Говоря об упомянутых в материале знакомых ему людях, Путин указал, что они начали заниматься бизнесом задолго до знакомства с ним.

    «Я не смотрел этого фильма – просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации. Но листал видео-подборки, которые мне помощники принесли, – добавил президент. – Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!»

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» под Геленджиком «качественной клюквой». По мнению Пескова, это «информационные атаки», о подготовке которых давно было известно. Кроме того, Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» фонда Навального и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.

    Политтехнолог Марат Баширов убежден, что фильм Навального – «вымысел, огромная мистификация, которая сделана по геббельсовским лекалам, в соответствии с принципом «чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят». «Первые легенды про дворец Путина в Геленджике появились очень давно. Они болтались в Интернете и не были никому интересны. А потом – о них вспомнили, когда понадобилось что-то слепить. Кураторы Навального нашли эту историю и дорисовали ее. Все это вызывает у меня усмешку», – полагает собеседник.  

    «Само видео – это компиляция из реальных съемок и того, что было подделано. Мы наблюдаем якобы гигантское число просмотров, но ведь понятно, что их можно накрутить. Сравните, сколько людей якобы посмотрели этот фильм и сколько вышло на улицы. Да и те, кто был на митингах, вышли на самом деле не из-за фильма, – подчеркнул политтехнолог. – Они увидели возможность заявить, что их не устраивает нынешняя жизнь. Так, в Иркутске основная масса вышла после призыва бывшего губернатора, коммуниста Сергея Левченко. Во многих других регионах была своя повестка – кто-то против точечной застройки, кто-то – из-за экологических проблем».

    Директор Центра политического анализа Павел Данилин тоже призывает не считать всех манифестантов сторонниками Навального. «Идейных навальнистов были считанные единицы – это видно по лозунгам. Собралась эклектическая публика. Выходили и несогласные с Навальным либералы, просто оппозиционно настроенные люди. Кто-то действительно вышел, поверив на слово создателям фильма, кто-то – ради удовольствия, ради развлечения в выходной день. В каких-то городах провокаторы попросту платили деньги за участие», – перечислил политолог.

    Данилин также уверен, что ложное представление об огромном резонансе от фильма создано за счет подтасовок с количеством его просмотров в Сети. «Большая часть – «накрутки». Я провел расследование по этому поводу и скоро обнародую полную информацию о том, как это было сделано» – обещает он. Что касается содержания самого фильма, то Данилин недоумевает, почему оппозиция не хочет признать давно известный факт – дворец принадлежит Александру Пономаренко, председателю совета директоров АО «Международный аэропорт «Шереметьево».

    Сторонники Навального взяли на вооружение геленджикский дворец с его «аквадискотеками и позолоченными туалетными ершиками» и пытаются превратить его в хайп, считает профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев. «Это хайп, рассчитанный на безграмотную и малокультурную молодежь. Это люди с низким интеллектом, которых интересуют какие-то ершики, какие-то золотые унитазы. Помните, это же уже было на Украине? Пытались вбросить в общественное сознание образ «Янукович и золотой унитаз». Почему именно унитаз? А для смеха», – пояснил эксперт.

    «Американские пиар-технологии никак не меняются: этот «сортирный уклон» рассчитан на подростковое сознание.

    Ребенку запрещено говорить о каких-то вещах, поэтому, когда он становится подростком, то его особенно привлекают эти темы. Он думает, что если он начинает вслух говорить про унитазы, секс, курево, выпивку, свободно произносить слово «жопа», то он как бы сразу становится взрослым, крутым – в глазах своих сверстников. И те, кто курирует из-за океана эти идеологические кампании, делают как раз ставку на таких подростков, которым не терпится стать взрослыми, показать фигу – и родителям, и президенту, погрозить им виртуальным ершиком», – сказал Матвейчев.

    Изначально все это «разоблачение» Навального про дворец построено, что называется, «на соплях», ведь еще с 2011 года известно, что геленджикский дворец принадлежит миллиардеру Александру Пономаренко, напоминает эксперт.

    «Пономаренко начинал свой бизнес в Крыму еще в 90-е, потом переехал в Москву, занялся банковской деятельностью, вложил свои деньги вместе с другим крупным бизнесменом Александром Скоробогатько в Новороссийский порт, в другие порты, а потом удачно продал свою долю. И на эти деньги Пономаренко купил гостиничный комплекс в районе Геленджика, обставив его по своему вкусу. Об этом сам бизнесмен еще в те годы рассказывал газете «Коммерсантъ». Этот объект и окрестили потом в некоторых изданиях «дворцом Путина». Слушайте, если бы Путину нужен был дворец в Крыму или в Краснодарском крае, ему построили бы его за год. Только зачем он ему? – риторически спрашивает Матвейчев. – Тем более такой?! В нем какие-то дурацкие кальянные, которых Путин не признает, поскольку не курит. Там нет даже комнат для совещаний».

    «Все эти псевдо-расследования рассчитаны на идиотов и завистников. Путин живет аскетично, – напоминает эксперт. – Он думает не о развлечениях, а о том, что может сделать для России, какое место в истории нашей страны за ним останется. Зачем ему весь этот пошлый золотой хлам?».


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