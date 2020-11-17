Почему у Владимира Путина нет аккаунтов в соцсетях?

Владимир Путин еще три года назад объяснил, почему не стал заводить аккаунты в социальных сетях. «У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram. Я думаю, как бы до койки, до постели побыстрее добраться, – признавался Путин три года назад в разговоре с воспитанниками центра для талантливых детей «Сириус». – Я лично практически этим (соцсетями) не пользуюсь».

Как посетовал Путин, к тому времени было создано уже как минимум пять тысяч аккаунтов, которые так или иначе использовали его имя. «Я не имею ни к одному из них никакого отношения, так чтобы вам и другим пользователям это было понятно. Все, что там пишут от моего имени, – это не я», – уточнил президент.

Тем не менее, до сих пор находятся журналисты – главным образом за рубежом – которые верят, что какие-то из этих аккаунтов принадлежат главе российского государства. Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал игнорировать такие подделки. «Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети, – напомнил Песков. – Любая информация, которую вы можете почитать на этот счет, тем более закавыченная – а на незакавыченную вообще не стоит обращать внимание, – скорее всего, фейк».

Так Песков отреагировал на просьбу одного из репортеров прокомментировать публикацию в соцсетях, в которой Путину приписали высказывание «Немцы слепо пойдут за Меркель – так же, как они шли за Гитлером в 39-м году». Песков назвал этот пост «абсолютной чушью» и призвал репортеров в аналогичных случаях верить лишь сообщениям пресс-службы Кремля: «Мы всегда готовы ответить на ваши обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации». В прошлом году Песков сообщал, что Путин пользуется интернетом, но не «живет» в нем подобно тому, как это делают многие молодые люди.

Ранее в этом году сам Путин рассказывал, что положительно оценивает развитие технологий. На вопрос, не вызывает ли у него технический прогресс дискомфорт, он сказал: «Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь: у меня есть другие возможности просто». Президент добавил, что иногда совершает звонки по смартфону, когда ему передают эти устройства подчиненные, однако такое происходит редко: «Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента».

При этом к фейкам, которые тиражируются в соцсетях в целях политической пропаганды, президент относится вполне серьезно. Еще два года назад Путин призвал пресекать такие вбросы, в том числе и сделанные из-за границы, если их цель – «посеять панику, посеять недоверие, столкнуть людей между собой». «Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах», – потребовал Путин.