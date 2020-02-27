Путин рассказал о двойнике

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27 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 10:35  |  vz.ru
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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
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Поправки к Конституции показывают истинные ценности России

Путин потребовал, чтобы поправки вступили в силу только после того, как их одобрят на всероссийском голосованииФото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Российское государство должно обеспечивать доступность медицинской помощи, повышать доходы граждан, уважать труд и заботиться о детях. На встрече Владимира Путина с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию были озвучены предлагаемые поправки в Основной закон страны и намечен возможный день для всероссийского голосования. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Русофобия заставила Грузию унизиться перед Европой

Сухое протокольное мероприятие вызвало в Тбилиси едва ли не паникуФото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Беспрецедентное для европейской дипломатии решение приняла Грузия – она отказалась проводить на своей территории совещание глав МИДов стран Совета Европы. А все из-за того, что на это совещание мог приехать представитель России – и даже, возможно, Сергей Лавров. Кто заставил Тбилиси принять такое решение? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Охота – это на самом деле про защиту природы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
У охотников и зоозащитников враг на самом деле общий – варвар, для которого убийство важнее охоты. Это они гоняют зайцев на снегоходе и стреляют архаров с вертолета. Но они не охотники. Они убийцы. Подробности...

Диалог знающего и верующего о национализме

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Несколько недель не утихали дискуссии вокруг так называемой русской поправки в Конституцию. Однако никакого конструктива, к сожалению, в этой дискуссии нет. Его и не может быть в диалоге знающего и верующего. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Прогрессивный бег по граблям

Максим Соколов, публицист
Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
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              Путин рассказал о двойнике

                 27 февраля 2020, 10:01
              Фото: кадр из видео
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Президент Владимир Путин признался, что в начале 2000-х годов ему предлагали использовать двойника в целях безопасности, однако глава государства отказался от этой идеи.

              Президент рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что такая идея действительно была, но он отказался от двойников.

              «Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», – отметил российский лидер.

              По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял Путина на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако глава государства, по его словам, никогда не привлекал двойников.

              Российский лидер также рассказал о своем отношении к техническому прогрессу и гаджетам. Он заявил, что положительно оценивает эти процессы, и отметил, что в целом развитие технологий остановить невозможно.

              «И не надо. Мы не собираемся этого делать», – добавил он.

              На вопрос, не вызывает ли этот прогресс дискомфорт, Путин сказал: «Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь: у меня есть другие возможности просто».

              Он добавил, что иногда совершает звонки по смартфону, когда ему передают эти устройства подчиненные, однако такое происходит не часто: «Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента».

              Отмечается, что вопрос о том, есть ли у Путина двойник, глава государства и бравший у него интервью журналист Андрей Ванденко обнаружили в качестве одного из популярных запросов о российском лидере в Сети. Однако и 20 лет назад это вызывало интерес у граждан: 24 декабря 2001 года соответствующий вопрос Владимиру Путину задала жительница Костромской области в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР.

              Женщина предположила, что двойник помог бы президенту успевать проводить многочисленные встречи, в том числе на высшем уровне. Тогда Путин ответил, что двойника у него нет.

              Другой подобный случай произошел в Сочи в августе 2009 года, когда Путин и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьера, после рабочей встречи решили погулять по набережной среди жителей и гостей города.

              Увидев их, одна женщина предположила, что на прогулку вышли не президент и премьер, а их двойники.

              «Нет, не двойники, вполне живые», – с улыбкой ответил ей Медведев.

              В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны России Евгений Муров также отмечал, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом «мифом и чушью».


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