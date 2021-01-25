Эксперт: Сортирный уклон Навального рассчитан на подростковое сознание

«Все эти псевдо-расследования рассчитаны на идиотов и завистников. Путин живет аскетично. Он думает не о развлечениях, а о том, что может сделать для России, какое место в истории нашей страны за ним останется. Зачем ему весь этот пошлый золотой хлам?» – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Ранее Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование» про якобы принадлежащий ему дворец под Геленджиком.

Сторонники Навального для свой агитации взяли на вооружение геленджикский дворец с его «аквадискотеками и позолоченными туалетными ершиками» и пытаются превратить его в хайп, считает профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.

«Это хайп, рассчитанный на безграмотную и малокультурную молодежь. Это люди с низким интеллектом, которых интересуют какие-то ершики, какие-то золотые унитазы. Помните, это же уже было на Украине? Пытались вбросить в общественное сознание образ «Янукович и золотой унитаз». Почему именно унитаз? А для смеха», – пояснил эксперт.

«Американские пиар-технологии никак не меняются: этот «сортирный уклон рассчитан на подростковое сознание. Ребенку запрещено говорить о каких-то вещах, поэтому, когда он становится подростком, то его особенно привлекают эти темы. Он думает, что если он начинает вслух говорить про унитазы, секс, курево, выпивку, свободно произносить слово «#опа», то он как бы сразу становится взрослым, крутым – в глазах своих сверстников. И те, кто курирует из-за океана эти идеологические кампании, делают как раз ставку на таких подростков, которым не терпится стать взрослыми, показать фигу – и родителям, и президенту, погрозить им виртуальным ершиком», – сказал Матвейчев.

Изначально все это «разоблачение» Навального про дворец построено, что называется, «на соплях», считает Матвейчев.

Как напоминает собеседник, еще с 2011 года известно, что геленджикский дворец принадлежит миллиардеру Александру Пономаренко. «Он начинал свой бизнес в Крыму еще в 90-е, потом переехал в Москву, занялся банковской деятельностью, вложил свои деньги вместе с другим крупным бизнесменом Александром Скоробогатько в Новороссийский порт, в другие порты, а потом удачно продал свою долю. И на эти деньги Пономаренко купил этот гостиничный комплекс в районе Геленджика, обставив его по своему вкусу. Об этом сам бизнесмен еще в те годы рассказывал газете «Коммерсантъ». Этот объект и окрестили потом в некоторых изданиях «дворцом Путина». Слушайте, если бы Путину нужен был дворец в Крыму или в Краснодарском крае, ему построили бы его за год. Только зачем он ему?, – риторически спрашивает Матвейчев. – Тем более такой! В нем какие-то дурацкие кальянные, которые Путин не признает, поскольку не курит, там нет даже комнат для совещаний».

Ранее в понедельник президент Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем ему дворце под Геленджиком, отвечая на вопрос об опубликованном на YouTube фильме. «Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», – ответил Путин, передает РИА «Новости».

При этом, по словам президента, представленная в фильме информация «уже муссируется на протяжении более чем десяти лет». «Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет – фильмы какие-то там, видеопрограммы», – сказал президент. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» – цитирует Путина ТАСС.