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В Кремле оценили «псевдоразоблачения» о «дворце» Путина
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Публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают президенту России Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин ничего там не делает, у Путина нет «дворца» в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье», – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
Он добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен «включить голову» и каждый раз спрашивать себя: «А при чем здесь Путин?».
Песков допустил, что существование такого объекта возможно, но у него другие собственники. «Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект», – сказал представитель Кремля.
По его словам, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, «вольны владеть любыми объектами», но президент тут ни при чем. «И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я еще раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться», – добавил Песков.
При этом он отметил, что в публикациях о «дворце» под Геленджиком встречаются ошибки. «Там все что-то является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?» – сказал пресс-секретарь президента.
Он обратил внимание и на то, что «фотография» Путина якобы в бассейне является снимком 2006 года, когда президент плавал в Енисее – «и делает это до сих пор, когда предоставляется возможность».
«Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота», – подчеркнул Песков, отметив, что все это выгодно тем, кто хочет дальше «качать» ситуацию.
Ранее Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой».
МИД резко ответил посольству США на комментарий о незаконных акциях
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МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям в России, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.
Ранее американское посольство США в России на фоне сообщений о незаконных акциях, заявило, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах».
«Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook МИД Росии.
В ведомстве особо подчеркнули, что посольство США в Москве ничего не написало 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и штурма Капитолия и никак не мотивировало «своих граждан к мирным протестам», не осудило убийства пяти человек в ходе беспорядков и задержание более 100 человек. В МИД добавили, что затем посол США в РФ Джон Салливан назвал произошедшее «преступным нападением».
«Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов. А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию». Лицемерие – инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии», – подчеркнули в МИД России.
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Напомним, 6 января предполагаемые сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В Москве водителю машины с мигалкой выбили глаз на протестной акции
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Водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован, сообщил источник.
Инцидент произошел на Цветном бульваре, где собрались участники несогласованной акции. На Трубной площади участники мероприятия забросали автомобиль с мигалкой и номерами АМР, которые выдаются органам власти, снежками.
«Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются», – сказал источник РИА «Новости».
В связи с инцидентом пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сообщила, что в ведомстве просят водителей автопарка по возможности продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несогласованный акции.
«Пользуясь случаем мы просим водителей нашего транспортного цеха по возможности выбирать пути объезда и планировать свой маршрут, чтобы избежать агрессии со стороны участников несанкционированного мероприятия в свой адрес», – цитирует РИА «Новости» Крылову.
Она также отметила, что водители этих машин просто делают свою работу. «Водители исполняют свои обязанности. Страшно видеть акты агрессии к людям, которые просто выполняют свою работу», – добавила Крылова.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
МИД прокомментировал фейк Reuters о численности незаконной акции в Москве
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МИД прокомментировал публикацию Reuters, в которой говорится, что на несогласованную акцию в Москве якобы собралось «40 тыс. человек».
Ранее агентство Reuters сообщило, что, по данным его корреспондентов, в несогласованной акции в Москве якобы участвуют «по меньшей мере 40 тыс. человек».
«Антифейк. По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тысяч человек. А почему сразу не 4 миллиона?» – говорится в комментарии МИД России в Facebook.
В ведомстве также напомнили об официальной цифре в 4 тыс. человек, которую привела полиция.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Участницы Pussy Riot сбили полицейского машиной при задержании в Москве
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Девушки из скандально известного акционного объединения «Пуси Райот» Мария Алехина и Люся Штейн при задержании на несанкционированном митинге в Москве сбили полицейского машиной, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Девушки во время задержания за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Активистки задержаны и находятся в отделении полиции», – рассказал собеседник ТАСС.
Штейн в соцсетях заявляла, что полицейские якобы начали стучать ей по автомобилю. «Запрыгнули из подъезда в машину, менты выбежали спереди и сзади, начали стучать по тачке. Объехали и оторвались, ГТА просто», – написала она в Twitter.
В Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
Министр ФРГ озвучила последствия остановки «Северного потока – 2» для Германии
Остановка проекта «Северный поток – 2», когда он почти завершен, может привести к судебным разбирательствам, заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
«Решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад. Он почти завершен и получил разрешения в соответствии с принципами правового государства», – передает ее слова ТАСС.
«Если бы мы сейчас остановили проект, то причинили бы достаточно вреда, поставив под сомнение надежность принятых на основе принципов правового государства решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебными разбирательствами», – добавила Шульце.
Министр отметила, что после отказа от угольной и атомной энергетики Германии будет необходим природный газ до того, как страна сможет полностью обеспечить снабжение энергоресурсами за счет возобновляемых источников. «Сама Германия почти не имеет собственных запасов природного газа, так что здесь мы зависим от импорта», – объяснила она.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
23 января судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть задействовано на строительстве газопровода «Северный поток – 2», прибыло в немецкий порт Висмар.
В Госдуме отреагировали на призыв Порошенко к «непрерывной осаде» Кремля
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Депутат Госдумы России Руслан Бальбек прокомментировал требование экс-президента Украины Петра Порошенко продолжать «непрерывную осаду Кремля», отметив, что он дает советы своему преемнику, «как еще дольше оставаться в тупике».
Ранее Порошенко в эфире украинского «5-го канала» потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций, передает РИА «Новости».
«Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. (…) И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», – сказал Бальбек.
Он отметил, что, подписывая Минские соглашения, Порошенко, «видимо, думал в тот момент, что Запад придумает какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса».
«А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, в итоге оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера», – добавил он.
В декабре бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что Киев относится к Донбассу «по-скотски», украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко. Самого Порошенко он назвал «крысой».
В США восхитились «американской» версией УАЗ «Патриот»
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Американский автомобильный портал HotCars оценил версию внедорожника УАЗ «Патриот», которую в США будут продавать под брендом Bremach Taos.
Портал назвал российский внедорожник «исключительным автомобилем 4x4, который не только доступен по цене, но и надежен», передает РИА «Новости».
Отмечается, что автомобиль оснащен высококлассными функциями, которые обычно встречаются только в роскошных внедорожниках, которые стоят в разы дороже своего российского конкурента.
По мнению HotCars, «американский» УАЗ «Патриот» компактен и «построен как танк», способен проходить водные преграды до 20 дюймов (порядка 50 сантиметров) глубиной. Исходя из этого, автор статьи делает вывод, что пересечение рек не станет проблемой для российского авто.
Указывается также, что Bremach Taos полностью ориентирован для езды по бездорожью, и водитель не найдет элементов роскоши в его салоне, но американский вариант доработали для большего комфорта при эксплуатации. Это, в частности, значительные мультимедийные функции, а также кожаный салон с подогревом сидений.
Кроме того, задние места достаточно просторны, чтобы вместить даже самых высоких пассажиров.
Автор статьи отдельно остановился на системе контроля устойчивости автомобиля, позволяющей предотвратить занос машины на поворотах, и антиблокировочной системе.
Портал заключает, что Bremach Taos обладает всеми первоклассными функциями, которых нет во многих дорогих внедорожниках.
Напомним, в начале января стало известно, что УАЗ «Патриот» начнут продавать в США. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тыс. долларов (1,9 млн рублей).
Под посольством России в Киеве произошел конфликт на акции
Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства России в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции.
«Между двумя различными группами состоялся краткосрочный словесный конфликт, который правоохранители быстро урегулировали. В настоящее время мероприятие завершилось», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что по итогам акции никаких заявлений или сообщений в полицию не поступало.
Ранее ряд украинских СМИ сообщал об акции сторонников Алексея Навального под стенами посольства России в Киеве.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Рогозина заблокировали в Facebook за ответ Макфолу
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Аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Facebook заблокировали после его комментария на странице бывшего посла США в России Майкла Макфола, об этом сообщил сам руководитель госкорпорации.
«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», – заявил Рогозин РИА «Новости».
Рогозин комментировал высказывание Макфола в соцсетях на тему демократии и либерализма в России, в которых бывший американский дипломат назвал Россию «Свободной Навальнией».
«Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали «бензоколонкой», теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. М-да. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте», – говорилось в комментарии Рогозина. На данный момент он удален.
Ранее Twitter блокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. Аккаунт российской вакцины блокировали из-за возможной попытки взлома.
7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт.
Москва предупредила посольство США о последствиях за подстрекательство
МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
«Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook. По сути, как отметили в МИД, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних.
«Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений», – подчеркнули в ведомстве, отметив, что руководству посольства США «предстоит серьезный разговор в МИД России».
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав».
В Москве завершились несанкционированные акции. По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Захарова отреагировала на публикации посольством США «маршрутов протестов»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест незаконных акций в российских городах 23 января, заявила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади».
Посольство США в России распространило для своих граждан информацию о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в нескольких российских городах, призвав американцев избегать их. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов. МИД России, комментируя это, заявил, что любые попытки «освещения» несанкционированных акций в российских городах со стороны посольства США будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.
Как отметила Захарова, посольство не только опубликовало «маршруты» в городах России, но «вбросило информацию» о движении участников акции к Кремлю.
«Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», – написала официальный она на своей странице в Facebook.
В связи с этим Захарова предупредила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади (здание МИД России – прим. ВЗГЛЯД)».
Посольство США в Москве, между тем, прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении в Twitter посольства США в России.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Пушков назвал причину разочарования американцев в администрации Байдена
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Сенатор Алексей Пушков заявил, что разочарование американцев администрацией нового президента США Джозефа Байдена будет только расти.
«То ли еще будет в США: разочарование в этой администрации будет только нарастать», – написал он в своем Telegram-канале.
Пушков пояснил, что новая власть в США «пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины». «Гремучая смесь», – заключил сенатор.
Инаугурация президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии были усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения машин. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Кроме того, для обеспечения безопасности в Вашингтон со всех концов страны были направлены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии.
Напомним, 6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
На Украине заявили, что задержали «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда, сообщили в ведомстве.
Как сообщается на сайте СБУ, задержанный якобы входит сеть ФСБ, а также Министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным украинского ведомства, в январе 2021 года он якобы «получил от своих кураторов денежное вознаграждение за организацию на Украине протестных мероприятий с целью дестабилизации ситуации в стране». В частности, утверждается, что ему было поручено собирать информацию о кризисных явлениях в социально-экономической сфере и спровоцировать так называемый «тарифный майдан».
Как считают в украинской службе, агент должен был организовать среди местного населения сбор подписей в пользу решения о восстановлении подачи воды в Крым. «Кроме этого, он имел популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины», – говорится в сообщении украинского ведомства.
По данным СБУ, «в мае 2020 фигурант был завербован представителем так называемой «МГБ ЛНР» и получил псевдоним Джигурда.
Ранее служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении попытки убийства действующего сотрудника спецслужбы, по делу задержан его коллега.
Названы самые подверженные коррозии автомобили
Автомобильные эксперты журнала «За рулем» перечислили наиболее подверженные ржавчине машины, первое место занял внедорожник УАЗ «Патриот».
Эксперты журнала указали УАЗ «Патриот» как самый проблемный в отношении антикоррозийной защиты, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание. При этом отмечается, что ржавчину находили на этих внедорожниках, выпущенных до 2018 года.
Также наблюдалась коррозия у первого поколения Lada Granta, специалисты находили непрокрашенные элементы под капотом со стороны днища. Ржавчину фиксировали также на порогах и нижних частях дверей через несколько лет после эксплуатации.
Ржавчине подвержены Renault Logan и Sandero, указало издание. На этих машинах она может появиться через «пару зим, а может не вылезти и через пять».
В список также попал кроссовер Skoda Yeti, на эту машину, по данным журнала, поступало много претензий в гарантийный период. В среднем ценовом сегменте издание отметило Mazda 6, особенно специалисты указали на первое поколение этих машин. У них быстрее всего ржавеет днище.
Ранее американский автомобильный портал HotCars назвал версию внедорожника УАЗ «Патриот», которую в США будут продавать под брендом Bremach Taos, «исключительным автомобилем 4x4, который не только доступен по цене, но и надежен».
Захарова заявила, что дипломаты США в России будут вызваны в МИД
Дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Она отметила, что посольство США в России публиковало не только карту маршрутов, «они же еще ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль». «Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим», – отметила дипломат.
Кроме того, Захарова заявила, что публикации посольства США в Москве о незаконных акциях в России – это «чистой воды вмешательство» во внутренние дела России.
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
В Москве завершились несанкционированные акции. По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.