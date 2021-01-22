Родителей призвали не допустить участия детей в незаконных акциях 23 января Кремль отреагировал на поручение Байдена провести расследование против России Песков назвал материал о «дворце» Путина «качественной клюквой» 22 января 2021, 13:02

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал враньем и «качественной клюквой» информацию из «расследования» Алексея Навального о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину «дворце» в Геленджике. Песков напомнил, что уже несколько дней назад опровергал опубликованную информацию о «дворце» Путина. «Мы сказали, что это не соответствует действительности и что инсинуации относительного того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье», – указал пресс-секретарь, передает ТАСС. Он заявил, что «Путин не имеет к этому никакого отношения». По мнению представителя Кремля, «вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров». Песков отметил, что Путин не пользуется этим объектом в Геленджике, и добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект. «Мне неизвестно, чтобы президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю», – сказал представитель Кремля. Пресс-секретарь не стал говорить на тему, кому принадлежит дворец в Геленджике. «Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов, у нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов», – объяснил Песков. По его словам, «ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье». Представитель Кремля также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента в начале строительства объекта в Геленджике. «Дело в том, что Управделами президента – это очень большая организация, которая имеет очень-очень большой объем разных объектов, оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее, и тому подобное. Это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам», – подчеркнул Песков. В то же время он не стал оценивать флешмоб в TikTok с демонстративным снятием портретов Владимира Путина школьниками. «Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы – приятные и неприятные. Но знаете, они как приходят, так и уходят. Поэтому здесь нечего говорить, это не вопрос все-таки для наших комментариев», – сказал Песков. В ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают вообще наличие портретов Путина в школах, Песков заявил, что это никак не регламентируется. «Этот вопрос нужно, наверное, адресовать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно», – сказал Песков. Ранее Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.

Женщины разобрали «холодный психотип» жены Навального 21 января 2021, 16:50

Фото: EPA/ALEXEI NAVALNY INSTAGRAM/ТАСС

Текст: Олеся Белобородова

Супруга оппозиционного блогера Юлия Навальная стала героиней обсуждения женских пабликов в Интернете. Пользовательницы выясняли, есть ли повод восхищаться супружеской позицией Навальной и чем она отличается от жен декабристов. Большинство участниц дискуссии в одном из крупных пабликов сошлись во мнении, что Юлия Навальная «амбициозная женщина с сильным характером». Более того, многие считают, что «тестостерон в этой семье именно у Юлии», а не у ее «нервного и истеричного» супруга. Ее даже называют «кукловодом» и «серым кардиналом», управляющей мужем. Многие отметили, что Навальная «не испытывает страха за себя и детей», но кто-то нашел объяснение этому факту в природном бесстрашии женщины, а кто-то – в гарантиях, которые получила семья блогера: «В конце концов, они не работают, постоянно ездят на отдых, носят одежду премиальных марок, а дочка пристроена в Стэнфорд. Чем плохо?». «Быть женой рядового слесаря труднее, особенно, когда и сама на этом заводе пашешь», – считают некоторые комментаторы. Более того, они видят социальную несправедливость в героизации жены «пациента берлинской клиники»: «Миллионы женщин по всему миру имеют мужей с действительно опасными профессиями – пожарные, военные. Делают, что должно, но никто ими не восхищается, фанатов нет, дети в Стэнфордах не пристроены». У женщин, большая часть из которых имеет своих детей, вызывает протест, что «дети Навальной за границей и в безопасности, а наших она зовет на баррикады, под дубинки. Ради благополучия ее собственной семьи». На эту тему Впрочем, есть и те, кто видят в Навальной новую «жену декабриста», умеющую «достойно нести крест супруги». «Жены декабристов получали волчий билет и осуждение общества, меняли сытую и спокойную жизнь на тяготы ссылки в условиях 19 века. Как можно сравнивать?» – парируют другие, – «Хотелось бы посмотреть на нее, если б они в изгнании вели политическую борьбу, а не в сытой Москве, на долго б ее хватило?» Есть у комментаторов и другие кандидатуры для героизации: «Меня восхищает жена Виктора Бута – вот там полная неопределенность, а она держится. А тут-то чем восхищаться? Денежка капает, роль свою знает». «Холодный психотип» Навальной с одной стороны принес ей характеристику «аристократичной, культурной женщины», с другой – вызвал недоверие из-за «отсутствия искренности». «Никак из головы не выходит сцена ее прощания с мужем. Поцеловались, щеку заботливо отерла, встала на исходную и быстрый взгляд на камеру «снимают или нет» и опять в образ», – описывают комментаторы впечатление, которое производит на них супруга блогера. – «Это какой-то спектакль. Особенно их совместное интервью Дудю, когда они с улыбкой рассказывали историю с отравлением». Чего не могут отнять у Навальной даже недоброжелатели, так это поддержки, которую жена оказывает мужу, и ее заметной роли в формировании имиджа оппозиционера: «Это все больше напоминает семейный проект, причем, возможно, они скоро поменяются местами», «неизвестно еще, у кого больше амбиций, у нее или у него». Оказалось, что наибольший урон репутации Навальной в глазах женской аудитории нанес конфликт с известным педиатром, хирургом и президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Осенью прошлого года, когда Навальный уже находился на лечении в берлинской клинике «Шарите», Рошаль предложил немецким коллегам создать совместную комиссию, консилиум, для выяснения диагноза пациента. В ответ Навальная грубо ответила российскому врачу, что не уважает его, поскольку тот хочет «выведать информацию и выслужиться». Кроме того, жена «берлинского пациента» посоветовала педиатру не брать грех на душу «в столь почтенном возрасте». «Ее ответ доктору Рошалю опустил ее в моих глазах ниже некуда. Все остальные ее дела/речи будут восприниматься мной под впечатлением той грубости», – пишут участницы паблика, многие из которых живут в Москве и лично обращались за помощью в клинику Рошаля, – «Есть два способа возвыситься: первый – сделать что-то великое, второй – унизить другого человека, сделавшего что-то великое. Я про Юлю Навальную первый раз услышала, когда она Рошалю нахамила и сразу стала крутой в глазах общественности. Хотя масштаб этих двух фигур с точки зрения пользы для страны несопоставим». Певчих отругала бывших журналистов «Ведомостей» за недостаточную хвалу Навального 21 января 2021, 20:16

Фото: Алексей Навальный/YouTube

Сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» и соратница блогера Алексея Навального Мария Певчих раскритиковала авторский материал о Навальном, опубликованный в издании VTimes. Автор колонки всячески расхваливает Навального, ставит ему в плюс даже вождизм и иностранную помощь. Однако признаёт «отчасти уместными» претензии, что в своих расследованиях Навальный использует чужую информацию и факты, которые давно всем известны. По словам автора, «расследования» Навального это «маркетинговый продукт», который можно сравнить с маркетинговыми продуктами McDonald’s. «Что за бредятину вы печатаете? – написала Певчих в комментариях под статьей в Twitter. – Ваш кандидат наук либо вредитель, либо не смотрел и не читал наше расследование, если утверждает, что Навальный собирает чужие находки и грамотно их упаковывает». VTimes позиционирует себя как независимое издание про экономику, финансы, общество, бизнес, экологию, политику. Создателями проекта являются бывшие журналисты «Ведомостей», которые покинули газету после смены владельца и главного редактора и начали выпускать собственное СМИ. Мария Певчих является сотрудницей ФБК. Известно, что Певчих проживает в Великобритании. В МВД сообщали, что она после инцидента с Навальным в августе уклонилась от дачи объяснений и покинула Россию. В органы предварительного следствия Мария Певчих не явилась и также не отвечала на вопросы следователя. СМИ указывали на подозрительную скрытность Певчих. Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Путин потребовал вновь обсудить проблему с ростом цен на продукты 21 января 2021, 14:20

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Стоимость продуктов в России в 2020 году выросла заметно выше средней инфляции, эта проблема требует дополнительного рассмотрения, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что инфляция в России в 2020 году составила 4,9%, однако по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, «цены выросли более заметно – на 6,7%», а по некоторым «скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов». «Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть ее с учетом итогов января», – сказал Путин, передает ТАСС. При этом он отметил, что глубина экономического спада в 2020 году в стране на фоне пандемии оказалась «меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках». «В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии», – отметил глава государства. В то же время президент указал, что факторы нестабильности экономического развития в России и в мире сохраняются, они связаны в том числе с последствиями пандемии коронавируса. Как считает глава государства, в этих условиях важно «максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом». Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Напомним, в начале декабря президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Сотрудников фонда Навального задержали за призывы к участию в несанкционированной акции 22 января 2021, 01:59 Текст: Антон Никитин

Полиция задержала сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщил источник в правоохранительных органах. Также задержаны сотрудники ФБК Георгий Албуров и Любовь Соболь. «Сотрудники полиции задержали Киру Ярмыш у нее дома», – приводит слова источника ТАСС. Примерно в это же время на Ленинградском вокзале полицейские встретили сотрудника ФБК Георгия Албурова и доставили его в отделение. Как пояснил источник, сотрудники ФБК задержаны за призывы к участию в несанкционированной акции. Сама Ярмыш сообщила в своем Twitter, что со слов полицейских, на нее собираются составить два административных протокола: за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП) и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов (Статья 19.3 КоАП). В свою очередь адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что сотруднице ФБК Навального грозит до 10 суток ареста. «В отношении Соболь сейчас составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Завтра пройдет заседание в Симоновском суде Москвы по этому вопросу», – сказал адвокат. По его словам, Соболь также обязали явиться в отделение полиции в аэропорту Внуково, где в отношении нее составят протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По словам Соболь, в настоящее время «ее отпустили из полиции, вручив на руки протокол». Ранее сторонники Навального распространили в интернете призывы провести несогласованные акции в поддержку блогера. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам Навального также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что призывающие молодежь выйти на несогласованные митинги блогеры сами останутся дома. Манучаров рассказал о накрутках числа просмотров видео Навального через спам-рассылки 21 января 2021, 23:11 Текст: Антон Никитин

«Вместе с 50 другими адресатами получил ссылку на YouTube с почты-однодневки. И, вот так совпадение, ведет она как раз на фильм Алексея», - рассказал заслуженный артист России, педагог, телеведущий Вячеслав Манучаров. Он полагает, что большинство россиян не станет смотреть это видео. «Новое «разоблачение» Навального набирает лайки на YouTube. Но давайте откровенно. Солидные просмотры, наверняка, обрадуют скромную редакцию ФБК – #1 на вкладке «в тренде» – лишний повод открыть бутылочку просеко. Но 99% россиян «разоблачение» века даже смотреть не станут. Не потому что «темные» и «дремучие», а потому что Навальному люди не верят и считают предателем», – написал Манучаров в своем Instagram. «Но нереализованные амбиции одержимого – вещь чрезвычайно опасная. И чтобы их потешить в ход идут и боты, и спам-рассылки. Сегодня, в одну из таких попал и я. Вместе с 50 другими адресатами получил ссылку на YouTube с почты-однодневки. И, вот так совпадение, ведет она как раз на фильм Алексея. Вот уж точно, когда не выходит быть первым в политике, упорно стремишься стать первым хотя бы на вкладке «в тренде». Но и здесь не обходится без шулерства и игры в наперстки», – заметил Манучаров. Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью и компиляцией псевдорасследование Навального о якобы «дворце» президента России Владимира Путина в Геленджике, сбор денег на «расследования» ФБК замглавы администрации президента назвал лохотроном и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Итальянские СМИ: Навальный стал орудием антипутинской пропаганды 21 января 2021, 21:05 Текст: Елизавета Булкина

Действия блогера Алексея Навального подтвердили, что он является слепым орудием по созданию антипутинской пропаганды, заявило итальянское издание Farodi Roma.

«Его (Навального) действия и заявления подтвердили давно ставшее аксиомой утверждение о том, что он не политический субъект, а объект политики… точнее – ее слепое орудие. Даже его последний почти двухчасовой фильм о президенте России, который он разместил на своем канале в Youtube из тюремной камеры, выдержан в рамках инструкций к медиаплану по созданию антипутинской пропаганды», – подчеркивает Farodi Roma. «В Германии вздохнули с облегчением, захлопнув дверь самолета в Москву», – отметили итальянские авторы статьи. Кураторы проекта, к счастью для Берлина, вероятно, поняли, что «беглый Навальный не представляет реальной пользы», как и другие российские эмигранты, вроде бизнесмена Михаила Ходорковского и шахматиста Гарри Каспарова, отмечает СМИ. «А вот в России он может стать идеальной политической жертвой, символом деспотии путинского режима, хотя и блеклой их симуляцией», – заключили журналисты.



Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Генпрокурор указал на веские причины считать Навального виновным 21 января 2021, 17:35 Текст: Абдулла Шакиров

Поскольку в отношении блогера Алексея Навального несколько лет назад был вынесен обвинительный приговор и с учетом того, что он проходит подсудимым по делу о клевете, есть все основания считать его лицом, совершившим преступление, сказал генеральный прокурор России Игорь Краснов. «С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление. Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны», – цитирует Краснова РИА «Новости» со ссылкой на «Коммерсант». Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Путин назвал цели России в сфере экономики 21 января 2021, 14:28 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на совещания по экономическим вопросам призвал не только вернуть докризисные макроэкономические показатели, но и выйти на устойчивую траекторию развития. «Важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития», – сказал он, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что это касается не только национальной экономики, но и социальной сферы, демографии, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в указе о долгосрочных национальных целях. По словам Путина, факторы нестабильности в экономике сохраняются везде на фоне пандемии и нарушений связей. «В этих условиях важно максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом», – подчеркнул президент. Кроме того, глава государства обратил внимание, что стоимость продуктов в России в 2020 году выросла заметно выше средней инфляции. По его словам, эта проблема требует дополнительного рассмотрения. Эксперты предрекли расширение списка фигурантов дела против Навального 21 января 2021, 15:52 В новом деле о крупном мошенничестве в Фонде борьбы с коррупцией (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) вскоре появятся новые фигуранты помимо основателя ФБК Алексея Навального, пишут СМИ со ссылкой на мнение экспертов. В рамках нового уголовного дела о мошенничестве, по данным следствия, установлено, что основатель ФБК получил от физических лиц более 588 млн рублей в качестве пожертвований и вместе с другими лицами истратил более 356 млн из них на личные нужды. «Прибавьте к этому дело по обвинению Навального в клевете на ветерана ВОВ и дело об отмывании денежных средств в ФБК, возбужденное СК в августе 2019 года. В совокупности ему грозит 15 лет лишения свободы», – сказал юрист Илья Ремесло в комментарии RT. Как считают эксперты, новое дело о мошенничестве затронет и других сотрудников ФБК. По словам Ильи Ремесло, соратники Навального контролировали крупные денежные потоки и теперь рискуют также оказаться на скамье подсудимых. «Часть людей из ФБК могла участвовать в схемах по похищению донатов. Как следует из документов судебного дела, сотрудники Навального вносили пожертвования в фонд «Пятое время года», это десятки миллионов рублей. Эти деньги проходили через них, и они будут, безусловно, отвечать», – полагает Ремесло. В свою очередь доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов считает, что дальнейшая работа такого фонда, как ФБК, в таких обстоятельствах станет попросту невозможной. «Согласно тем обвинениям, которые есть в отношении Навального и его соратников, они все подлежат уголовной ответственности», – сказал эксперт. В июле 2020 года Навальный объявил о ликвидации ФБК. Тогда он пообещал, что его фонд сохранит название, но перейдет на другое юрлицо. В новом уголовном деле о мошенничестве против Навального и «иных лиц» СК говорит, что пожертвования в размере 588 млн рублей были собраны на уставную деятельность нескольких НКО. В частности, внимание СК привлек Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», который был ликвидирован по решению суда в марте 2018 года. Через этот фонд, по данным Минюста, легализовывались биткоины для финансирования «предвыборной кампании» Навального. После его ликвидации региональные штабы стали получать деньги через другое юрлицо, зарегистрированное в Удмуртии, – «Фонд правового обеспечения граждан» (ФПОГ). В 2019 году суд закрыл и этот фонд, выявив у него 11 нарушений. Утверждается, в частности, что организация не проводила обязательный аудит, не размещала отчеты о своей деятельности и не вела бухучет в установленном законом порядке. В рамках нового уголовного дела о мошенничестве у следствия возникли вопросы еще к одной НКО – «Фонду организации и координации защиты прав граждан», который был зарегистрирован в апреле 2019 года также в Удмуртии. Еще одной организацией, принимающей пожертвования, стал уфимский «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ». В феврале прошлого года ФНС просила признать фонд банкротом из-за долга в 8 млн рублей. По данным RT, сотрудники организации вносили на счета фондов Навального пожертвования неизвестного происхождения. Эксперты не исключают, что это могли быть те самые обналиченные биткоины. В частности, согласно полученным RT финансовым документам фонда «Пятое время года», экс-директор ФБК Роман Рубанов в апреле 2017 года перевел на счет организации 700 тыс. рублей. Бывший пресс-секретарь «президентской кампании» Навального Руслан Шаведдинов, продолжает RT, пожертвовал организации за все время 15,5 млн рублей, а руководитель штабов Навального Леонид Волков – 47,5 млн. Одна из рядовых сотрудниц московского штаба Анна Чехович перевела 8 млн рублей. Политолог Олег Матвейчев отметил, что теперь сотрудники ФБК и смежных фондов должны будут объяснить следствию, откуда у них были эти деньги. «Это черная экономика, когда сотрудники ФБК при ежемесячной зарплате 50-80 тыс. рублей жертвовали десятки миллионов со своих карточек и пополняли фонд. Очевидно, что кто-то выделил им наличные деньги и просил их жертвовать, – говорит Матвейчев. – Так что всех этих товарищей ждут уголовные дела». Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Путин призвал разобраться с ростом цен на жилье 21 января 2021, 14:15 Текст: Ольга Никитина

В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства указал на существенный рост цен на недвижимость и нехватку доступных вариантов квартир. «В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», – приводит его слова ТАСС. На совещании он рассчитывает «услышать о конкретных мерах и действиях на этот счет». В декабре Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства опубликовало прогноз, в котором говорится об удорожании жилья в 2021 году. В среднем по стране цена за квадратный метр вырастет на 539 рублей, в некоторых регионах – почти на 10 тысяч. Причем наибольший скачок цен произойдет в Москве, а также на Дальнем Востоке. Стоимость каждого квадратного метра увеличится на 8-9,5 тыс. рублей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему в России во время кризиса возник ажиотажный спрос на жилье, как это связано с изменениями в системе ипотечного кредитования и реформой долевого строительства и когда рост цен остановится. МВД не исключило попыток дестабилизации в России по белорусскому сценарию 21 января 2021, 13:57 Текст: Ольга Никитина

Руководство МВД не исключает попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России по примеру событий в Белоруссии и Киргизии, сообщил первый замглавы министерства Александр Горовой в ходе выступления на коллегии ГУ МВД Москвы. «Анализ событий, в том числе и в странах ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать некую напряженность в общественно-политическом плане, в том числе и в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, политических партий, квазиполитиков, которые в ходе своей деятельности стараются раскачать ситуацию в год важного политического цикла, большого количества выборов по субъектам, депутатов в Госдуму», – приводит его слова ТАСС. «Мы должны проанализировать работу наших коллег за рубежом, проанализировать все то, что происходило в Москве летом 2019 года. На примере апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране», – сказал Горовой. Он сообщил, что сотрудники МВД готовы обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции 23 января, к участию в которой подстрекают «некоторые квазиполитики». «У нас есть для этого все правовые основания – до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает (к участию в ней – прим. ВЗГЛЯД) очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений», – сказал он. Ранее Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях в субботу, 23 января. В свою очередь журналист Александр Жирнов раскритиковал действия российской несистемной оппозиции, которая через соцсети пытается вовлечь несовершеннолетних в участие в незаконных акциях протеста в поддержку заключенного под стражу Алексея Навального. Прокуратура Москвы напомнила сайтам об ответственности за призывы на акции протеста 21 января 2021, 18:48 Текст: Абдулла Шакиров

Московская прокуратура предупредила пять сайтов об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях 23 января, сообщила начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова. «В ходе мониторинга сети интернет, в том числе социальных сетей, выявлены публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории России 23 января 2021 года. В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла предостережение руководству пяти интернет-сервисов», – передает сообщение Нефедовой РИА «Новости». Как отметила представитель прокуратуры, распространение, так же как и предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами граждан к участию в акциях, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках угрожает общественной безопасности. Раннее Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях 23 января. В интернете сторонники блогера Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку, передает ТАСС. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста. Германия получила новый запрос России по Навальному 21 января 2021, 16:17 Текст: Ольга Никитина

Федеральное ведомство юстиции ФРГ подтвердило, что получило новый запрос Генпрокуратуры России по инциденту с блогером Алексеем Навальным. В ведомстве уточнили, что запрос российской стороны связан с ответом Берлина на предыдущие ходатайства из Москвы. «Сегодня в Федеральное ведомство юстиции поступило письмо Генпрокуратуры России, которое касается ответа на предыдущие четыре запроса об оказании правовой помощи», – сказал РИА «Новости» представитель министерства юстиции и защиты прав потребителей Германии. Ранее в четверг Генпрокуратура России сообщила, что в ответ на поступившие из Берлина материалы направила в Германию очередной запрос о правовой помощи по инциденту с госпитализацией Алексея Навального. В ведомстве отмечали, что Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов блогера и его жены оказались «несодержательны». Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Полиция напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях 23 января 22 января 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Московские стражи порядка предупреждают об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. «В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – говорится в сообщении на сайте московской полиции. В ведомстве напомнили, что попытки провести несогласованное мероприятие будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. «Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности», – отмечается в сообщении. Полиция также призвала граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов. Ранее Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях в субботу, 23 января. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста. Родителей призвали не допустить участия детей в незаконных акциях 23 января 22 января 2021, 12:34 Текст: Ольга Никитина

Ассоциация родительских комитетов и сообществ обратилась к родителям с призывом не допустить участия детей в несанкционированных акциях 23 января, организаторам которых «выгодны любые провокации, лишь бы развязать кровавую бойню». «Популярные социальные сети, имеющие влияние на наших детей, стали массировано призывать их выйти на несанкционированный митинг 23 января. Управляемые из-за рубежа, они ведут целенаправленную и профессиональную обработку сознания подростков. Абсолютно все ученики школ в курсе предстоящих событий и многие воспринимают это как приглашение на «веселую тусовку», где можно будет проявить себя, «оторваться по полной», – говорится в обращении Общероссийской общественной организации в защиту семьи и традиционных семейных ценностей «АРКС». «Организаторам акции выгодны любые провокации, лишь бы развязать кровавую бойню. Наши дети уготованы в качестве «пушечного мяса», прикрываясь которым зарубежные дирижеры собираются осуществлять оранжевую революцию в России. Использовать при этом детей, манипулируя их сознанием – грязные политические технологии, и нам вместе необходимо этому противостоять. Независимо от политических взглядов каждого из нас нужно защитить детей от опасности. Политика – дело взрослое и не случайно использование несовершеннолетних в политических акциях запрещено законом. Тем более законом запрещено участие в несанкционированных митингах. МВД уже заявило о принятии мер к организаторам этих незаконных призывов. Но и дети, участвующие в несанкционированных акциях, могут быть привлечены к ответственности со всеми вытекающими последствиями», – отмечают авторы обращения. Родителей призывают рассказать детям «о грозящих опасностях, о псевдогеройстве, о тех уроках революций, которые наша страна уже получила, об ответственности за свою жизнь и за будущее своей страны». «Проконтролируйте, чтобы они были дома в этот неспокойный день. Будьте бдительны! Берегите своих детей!» – просят в Ассоциации. С обращением к родителям также выступил председатель Всероссийского совета отцов Андрей Коченов. Агитацию выйти на противоправные митинги он назвал циничной и указал, что призыв направлен на молодежь, «на тех, кто менее всего разбирается в происходящем и не понимает, к чему может привести очередная революция». «Мы – отцовское сообщество страны – строим будущее наших детей не на баррикадах и митингах, а в школах и в собственных семьях, создавая традиции и занимая наших детей конкретными созидательными делами. И в отличии от новоявленных политиков, рвущихся к власти любой ценой, мы не жалуемся и не ноем, что нам кто-то мешает строить наше с вами будущее, мы его просто строим своими руками, здесь и сейчас», – подчеркнул он в обращении, опубликованном во «ВКонтакте». «И в это самое время приходят «добрые» дяди и уводят наших детей туда, куда надо именно им, манипулируя неокрепшим сознанием подростков, по-хамски используя то, что подростковый возраст протестный по своей сути. При этом мы, родители, отцы, просто лишены возможности хоть как-то повлиять на этих «горе-политиков», использующих наших детей, потому что им вообще все равно, что с ними будет, для них главная цель – это сама власть. И самое страшное то, что они знают, что молодежь пойдет, и никто их не остановит», – отметил Коченов. «Мы не собираемся это терпеть. Мы не только объясним своим детям, как цинично их используют, но и обратимся в правоохранительные органы с тем, чтобы все подстрекатели к противозаконным действиям были привлечены к уголовной ответственности», – заверил он. Ранее Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях в субботу, 23 января. Кроме того, московские стражи порядка напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января.