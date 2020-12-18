Путин выступил в роли терапевта и защитника

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18 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 01:55  |  vz.ru
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Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

России нужны трудовые мигранты из Средней Азии Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Почему Венгрия встала на сторону России в вопросе семейных ценностей

Гей-парады в Венгрии все еще проходят, но вот семьи гомосексуалистам заводить там уже нельзя Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press
Еще одна европейская страна солидаризовалась с Россией в том, что касается семейной политики. Венгрия приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной – и это немедленно вызвало возмущение и представителей ЕС, и защитников прав секс-меньшинств. Что привело Будапешт к такому решению и не дает ли это России новые политические возможности? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Вернутся ли империи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
С уходом администрации Трампа Соединенные Штаты сделали еще один шаг в сторону от трона глобального лидера и управляющего всеми мировыми процессами. Но готовы ли те, кто еще недавно царствовал над миром, снова взять бразды правления в свои руки? Подробности...
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Будущее – не то место, где нужно искать надежду

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Чем меньше мы наполняем надеждой фантом грядущего, тем больше вероятность, что оно наступит. Это вопрос не мечты, а простого выживания. К счастью, русским людям выживать, стиснув зубы, не впервой. Это можно делать без улыбок, все равно за маской не разглядеть. Подробности...
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Многие из нас лишились иллюзий раньше, чем девственности

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Обязательно должно сложиться какое-то новое ополчение из еще живых «жертв» советского гуманитарного образования. Мы еще остались. Мы еще в форме. Мы еще в себе. Нам необходимо на время войны превратиться в рыцарей здравого смысла. Мы еще имеем шанс вернуть управление вечно ускользающим будущим. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
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  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
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  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
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    Владимир Путин заверил, что помощь государства для уязвимых слоев общества будет возрастать    18 декабря 2020, 01:10
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Игорь Кравченко

    «Ковидные» выплаты медикам, поддержка семей с детьми, цены на продукты – социальные темы стали главными на прошедшей в четверг пресс-конференции Владимира Путина. Президент рассказал о нанесенном пандемией ущербе экономике и пообещал, что государство в этой связи продолжит оказывать помощь всем нуждающимся. Ну, а в конце своего общения с прессой президент сделал новогодний подарок российским детям.

    На пресс-конференции, которую в нынешнем году было решено провести с элементами Прямой линии, глава государства  заверил – власти наладят эффективную работу социальной системы, чтобы люди могли как можно оперативнее получать выплаты, которыми власти решили поддержать всех пострадавших от экономических последствий пандемии. Президент сообщил об увеличении с 1 января финансовой поддержки семей с детьми, и дал обещание разобраться – почему в нескольких регионах до врачей и медсестер так и не дошли полагающиеся им надбавки за работу в «красной зоне».

    В последние минуты пресс-марафона Путин сделал новогодний подарок – сообщил о предновогодних выплатах семьям с детьми до восьми лет, по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Не прошло и пары часов после завершения пресс-конференции, а на портале госуслуг появилось более 100 тысяч заявок от родителей, сообщило РИА Новости. На эту поддержку смогут рассчитывать более 16 млн детей – об этом вечером сообщил глава профильного министерства труда и соцзащиты Антон Котяков. А в Минфине уже отчитались, что всего на этот проект будет выделено более 73,5 млрд рублей.

    Традиционная большая пресс-конференция президента с подведением итогов года в этот раз по понятным причинам прошла необычном формате. «Отличия с предыдущими «прямыми линиями» объясняются опасностью COVID-19: президент находился в подмосковной резиденции Ново-Огарево, федеральная пресса задавала вопросы из столичного Центра международной торговли. Региональные журналисты связывались с ним в формате видеоконференции из пресс-центров в федеральных округах», – поясняет профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.

    При этом слово дали не только центральной и провинциальной прессе, но и – во внеочередном порядке – обычным россиянам, от школьников  до пенсионеров. Команда, готовившая пресс-конференцию, собрала и передала президенту вопросы по темам, которые входят в число самых обсуждаемых в социальных сетях, отметил политтехнолог Марат Баширов.

    Во время самого марафона колл-центр непрерывно принимал вопросы из регионов. Ранее поступившие вопросы (большинство из них – о состоянии медицины и социальной сферы) уже поставлены на контроль. «Это говорит о том, что Владимир Владимирович понимает: если люди это обсуждают, то и он должен  на это реагировать и это тоже очень важно с точки зрения атмосферы доверия к власти в обществе», – подчеркнул собеседник.

    В частности, отметил Баширов, Путин жестко отреагировал на вопрос о завышенных ценах на продукты. «Он хоть и сказал, что сам не будет увольнять ответственных за это членов правительства, но оценил работу профильных министров крайне критически», – указал эксперт. Это заявление президента, по мнению Баширова, стало своего рода «терапевтической мерой», призванной успокоить общество после всех ударов, которые пандемия нанесла по российскому обществу, экономике и государству.

    «Именно эта связанная с COVID-19 тема доминирует в общественной повестке», – подчеркнул политолог Григорий Казанков. - 

    Люди, которые из-за COVID-19 оказались в трудной ситуации, рассчитывают на помощь властей, ведь особенно рассчитывать им больше не на что».  

    «Другие темы отступили на фоне главной. По итогам общения главы государства с гражданами при посредстве прессы будут быстро сделаны конкретные шаги, и это станет по-настоящему действенной социальной терапией», – считает Казанков.

    «Запрос общества на патернализм, на заботу со стороны власти в социальной сфере сейчас особенно чувствуется. И власть на него отзывается», – соглашается с ним политолог Дарья Кислицына. «И президент, и журналисты согласились в том, что этот год следует признать тяжелым. Хотя обсуждались и достижения России в борьбе непосредственно с пандемией, в том числе разработка первой в мире успешной вакцины от коронавирусной инфекции. Однако ключевой темой пресс-конференции стала социальная поддержка широких слоев населения, в первую очередь незащищенных», – подчеркивает Кислицына.

    «В такие напряженные моменты, как тот, что переживает сейчас страна, многие взрослые люди, причем, казалось бы состоявшиеся, имеющие семьи, становятся почти такими же ранимыми, как дети. Теперь им стало спокойнее, потому появилась вакцина, врачам стало понятно, как лечить эту болезнь, – отмечает политконсультант Алена Август. – Вот и президент подтвердил, что локдауна не будет, многие с облегчением поняли, что страну плотно не закроют, что бизнес сохранится».

    Собеседница отметила, что главе государства «приходится чисто психологически» поддерживать население своим ровным тоном голоса, своей готовностью ответить на любой запрос от рядовых граждан. «Президент продемонстрировал знание ситуации в регионах, стремление разобраться в любой проблеме, внезапно возникшей на местах. Это здорово, потому что люди видят, что ситуация под контролем», – заключает Август.

    «Выплата детям была очень яркой предновогодней «домашней заготовкой». Такие добрые новости очень нужны для поддержки социального самочувствия наших граждан, – согласился Баширов. – Россияне, особенно те, кому «65+», привыкли к патерналистскому образу мышления. Поэтому все смотрят, как и в каком аспекте первое лицо государства комментирует социальную тематику. Путин очень тонко чувствует свою роль лидера. На мой взгляд, он отработал на пять баллов».

    Пресс-конференция сыграла и чисто просветительскую функцию, подчеркнул директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «На самом деле, многие семьи в нашей стране до сих пор не знают, на какие выплаты могут рассчитывать. Скажем, в этом году выросла ежемесячная выплата на ребенка. Она увеличилась с 1,5 тысяч почти до 7 тысяч рублей. Это важный момент, и о нем важно говорить максимально широко, публично», – отметил политолог.

    При этом Путин не стал успокаивать людей при помощи заведомо невыполнимых обещаний, добавляет Баширов. «Когда президента спросили насчет индексаций пенсий  работающим пенсионерам, он не стал ударяться в популизм. Он сказал, что этот вопрос зависит от степени наполняемости бюджета», – привел пример эксперт и добавил: «Государство не ищет легких путей, наподобие включения на полную мощь печатного станка, что чревато галопирующей инфляцией».

    Президент, напомним, на пресс-конференции прямо заявил: «Я, когда говорил о том, что пандемия связана с закрытием целого ряда производств, с ростом безработицы, со снижением уровня доходов реальных, располагаемых доходов населения, – это не пустые слова, это не проходная вещь». Из-за вызванных коронавирусом проблем количество россиян, живущих за чертой бедности выросло с 12,3 до 13,5% – примерно до 20 млн человек. И это, констатировал президент, очень много.

    Но глава государства тут же обозначил цель – к 2030 году снизить долю бедных до 6,5%. Путин не согласился с замечанием одного из журналистов о том, что «никогда не было так тяжело, как сейчас», и напомнил, что в момент его избрания президентом – в 2000 году – за черной бедности жили 29% россиян.

    Напомним, прошедшая в четверг большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в колл-центр от граждан.

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