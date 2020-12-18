Путин выступил в роли терапевта и защитника

«Ковидные» выплаты медикам, поддержка семей с детьми, цены на продукты – социальные темы стали главными на прошедшей в четверг пресс-конференции Владимира Путина. Президент рассказал о нанесенном пандемией ущербе экономике и пообещал, что государство в этой связи продолжит оказывать помощь всем нуждающимся. Ну, а в конце своего общения с прессой президент сделал новогодний подарок российским детям.

На пресс-конференции, которую в нынешнем году было решено провести с элементами Прямой линии, глава государства заверил – власти наладят эффективную работу социальной системы, чтобы люди могли как можно оперативнее получать выплаты, которыми власти решили поддержать всех пострадавших от экономических последствий пандемии. Президент сообщил об увеличении с 1 января финансовой поддержки семей с детьми, и дал обещание разобраться – почему в нескольких регионах до врачей и медсестер так и не дошли полагающиеся им надбавки за работу в «красной зоне».

В последние минуты пресс-марафона Путин сделал новогодний подарок – сообщил о предновогодних выплатах семьям с детьми до восьми лет, по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Не прошло и пары часов после завершения пресс-конференции, а на портале госуслуг появилось более 100 тысяч заявок от родителей, сообщило РИА Новости. На эту поддержку смогут рассчитывать более 16 млн детей – об этом вечером сообщил глава профильного министерства труда и соцзащиты Антон Котяков. А в Минфине уже отчитались, что всего на этот проект будет выделено более 73,5 млрд рублей.

Традиционная большая пресс-конференция президента с подведением итогов года в этот раз по понятным причинам прошла необычном формате. «Отличия с предыдущими «прямыми линиями» объясняются опасностью COVID-19: президент находился в подмосковной резиденции Ново-Огарево, федеральная пресса задавала вопросы из столичного Центра международной торговли. Региональные журналисты связывались с ним в формате видеоконференции из пресс-центров в федеральных округах», – поясняет профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.

При этом слово дали не только центральной и провинциальной прессе, но и – во внеочередном порядке – обычным россиянам, от школьников до пенсионеров. Команда, готовившая пресс-конференцию, собрала и передала президенту вопросы по темам, которые входят в число самых обсуждаемых в социальных сетях, отметил политтехнолог Марат Баширов.

Во время самого марафона колл-центр непрерывно принимал вопросы из регионов. Ранее поступившие вопросы (большинство из них – о состоянии медицины и социальной сферы) уже поставлены на контроль. «Это говорит о том, что Владимир Владимирович понимает: если люди это обсуждают, то и он должен на это реагировать и это тоже очень важно с точки зрения атмосферы доверия к власти в обществе», – подчеркнул собеседник.

В частности, отметил Баширов, Путин жестко отреагировал на вопрос о завышенных ценах на продукты. «Он хоть и сказал, что сам не будет увольнять ответственных за это членов правительства, но оценил работу профильных министров крайне критически», – указал эксперт. Это заявление президента, по мнению Баширова, стало своего рода «терапевтической мерой», призванной успокоить общество после всех ударов, которые пандемия нанесла по российскому обществу, экономике и государству.

«Именно эта связанная с COVID-19 тема доминирует в общественной повестке», – подчеркнул политолог Григорий Казанков. -

Люди, которые из-за COVID-19 оказались в трудной ситуации, рассчитывают на помощь властей, ведь особенно рассчитывать им больше не на что».

«Другие темы отступили на фоне главной. По итогам общения главы государства с гражданами при посредстве прессы будут быстро сделаны конкретные шаги, и это станет по-настоящему действенной социальной терапией», – считает Казанков.

«Запрос общества на патернализм, на заботу со стороны власти в социальной сфере сейчас особенно чувствуется. И власть на него отзывается», – соглашается с ним политолог Дарья Кислицына. «И президент, и журналисты согласились в том, что этот год следует признать тяжелым. Хотя обсуждались и достижения России в борьбе непосредственно с пандемией, в том числе разработка первой в мире успешной вакцины от коронавирусной инфекции. Однако ключевой темой пресс-конференции стала социальная поддержка широких слоев населения, в первую очередь незащищенных», – подчеркивает Кислицына.

«В такие напряженные моменты, как тот, что переживает сейчас страна, многие взрослые люди, причем, казалось бы состоявшиеся, имеющие семьи, становятся почти такими же ранимыми, как дети. Теперь им стало спокойнее, потому появилась вакцина, врачам стало понятно, как лечить эту болезнь, – отмечает политконсультант Алена Август. – Вот и президент подтвердил, что локдауна не будет, многие с облегчением поняли, что страну плотно не закроют, что бизнес сохранится».

Собеседница отметила, что главе государства «приходится чисто психологически» поддерживать население своим ровным тоном голоса, своей готовностью ответить на любой запрос от рядовых граждан. «Президент продемонстрировал знание ситуации в регионах, стремление разобраться в любой проблеме, внезапно возникшей на местах. Это здорово, потому что люди видят, что ситуация под контролем», – заключает Август.

«Выплата детям была очень яркой предновогодней «домашней заготовкой». Такие добрые новости очень нужны для поддержки социального самочувствия наших граждан, – согласился Баширов. – Россияне, особенно те, кому «65+», привыкли к патерналистскому образу мышления. Поэтому все смотрят, как и в каком аспекте первое лицо государства комментирует социальную тематику. Путин очень тонко чувствует свою роль лидера. На мой взгляд, он отработал на пять баллов».

Пресс-конференция сыграла и чисто просветительскую функцию, подчеркнул директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «На самом деле, многие семьи в нашей стране до сих пор не знают, на какие выплаты могут рассчитывать. Скажем, в этом году выросла ежемесячная выплата на ребенка. Она увеличилась с 1,5 тысяч почти до 7 тысяч рублей. Это важный момент, и о нем важно говорить максимально широко, публично», – отметил политолог.

При этом Путин не стал успокаивать людей при помощи заведомо невыполнимых обещаний, добавляет Баширов. «Когда президента спросили насчет индексаций пенсий работающим пенсионерам, он не стал ударяться в популизм. Он сказал, что этот вопрос зависит от степени наполняемости бюджета», – привел пример эксперт и добавил: «Государство не ищет легких путей, наподобие включения на полную мощь печатного станка, что чревато галопирующей инфляцией».

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Президент, напомним, на пресс-конференции прямо заявил: «Я, когда говорил о том, что пандемия связана с закрытием целого ряда производств, с ростом безработицы, со снижением уровня доходов реальных, располагаемых доходов населения, – это не пустые слова, это не проходная вещь». Из-за вызванных коронавирусом проблем количество россиян, живущих за чертой бедности выросло с 12,3 до 13,5% – примерно до 20 млн человек. И это, констатировал президент, очень много.

Но глава государства тут же обозначил цель – к 2030 году снизить долю бедных до 6,5%. Путин не согласился с замечанием одного из журналистов о том, что «никогда не было так тяжело, как сейчас», и напомнил, что в момент его избрания президентом – в 2000 году – за черной бедности жили 29% россиян.

Напомним, прошедшая в четверг большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в колл-центр от граждан.

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