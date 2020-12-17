Новогоднюю выплату получат более 16 млн детей

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что на новогоднюю выплату смогут рассчитывать более 16 млн детей.

«То есть подчеркну, что (если) по состоянию на сегодняшний день ребенку не исполнилось восемь лет, то такие семьи будут претендовать на соответствующую выплату. По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 млн детей», – заявил Котяков в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Кроме того, глава государства в ходе конференции затронул вопрос программ поддержки семей с детьми.

Напомним, в ходе Послания президента Федеральному Собранию в начале 2020 года Путин заявил о новых мерах поддержки российских семей. Общая сумма маткапитала теперь составляет около 616 тыс. рублей, семьи получили возможность получить часть маткапитала после рождения первенца – 466 тыс. рублей, а если в семье уже есть ребенок, то при рождении второго – сразу все 616 тыс. рублей.

С 2019 года в России действует закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям: при рождении третьего и последующего ребенка государство берет на себя обязательства по выплате части задолженности в размере 450 тыс. рублей. Повышенное внимание государство уделило семьям с детьми в период пандемии коронавируса. Президент объявил о трехмесячных выплатах всем семьям в размере 5 тыс. рублей на детей до трех лет, дважды разовое пособие в 10 тыс. рублей получили все семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Кроме того, расширены меры поддержки родителей, которые оказались временно безработными.

Также Путин заявил о досрочном запуске программы выплат малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет. Ежемесячное пособие в размере около 5,5 тыс. рублей родители начали получать с 1 июня. Также увеличено в два раза ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет – до 6,7 тыс. рублей.

Напомним, большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась в одном зале с президентом, еще часть – в Центре международной торговли.