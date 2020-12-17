Путин рассказал о пособиях для семей с детьми

В связи с ростом безработицы власти существенно повысили пособия для семей с детьми, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«Из-за того что подросла безработица, власти существенно повысили пособия. Самая тяжелая ситуация у семей с детьми», – заявил глава государства.

По словам президента, есть программы поддержки для разных возрастных категорий. В частности, «если у каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов (ПМ) на человека, такие семьи имеют право на 1 ПМ на каждого ребенка от 0 до 1,5 года. От 1,5 года до трех лет – то же самое, но из средств материнского капитала. От трех до семи лет – 0,5 ПМ на каждого ребенка».

Также Путин отметил, если не все семьи будут дотягивать до одного прожиточного минимума на человека, «тогда будут платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка».

Напомним, в ходе Послания президента Федеральному Собранию в начале 2020 года Путин заявил о новых мерах поддержки российских семей. Общая сумма маткапитала теперь составляет около 616 тыс. рублей, семьи получили возможность получить часть маткапитала после рождения первенца – 466 тыс. рублей, а если в семье уже есть ребенок, то при рождении второго – сразу все 616 тыс. рублей.

С 2019 года в России действует закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям: при рождении третьего и последующего ребенка государство берет на себя обязательства по выплате части задолженности в размере 450 тыс. рублей. Повышенное внимание государство уделило семьям с детьми в период пандемии коронавируса. Президент объявил о трехмесячных выплатах всем семьям в размере 5 тыс. рублей на детей до 3-х лет, дважды разовое пособие в 10 тыс. рублей получили все семьи с детьми в возрасте от 3-х до 16 лет. Кроме того, расширены меры поддержки родителей, которые оказались временно безработными.

Также Путин заявил о досрочном запуске программы выплат малообеспеченным семьям на детей от 3-х до 7 лет. Ежемесячное пособие в размере около 5,5 тыс. рублей родители начали получать с 1 июня. Также увеличено в два раза ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет до 6,7 тыс. рублей.

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