Путин пообещал наладить систему социальных выплат

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции пообещал наладить эффективную работу системы, чтобы люди могли получать положенные им социальные выплаты.

Волонтер Александр Печенегин рассказал президенту, что россиян волнует, будут ли новые выплаты. По его словам, люди не знают, какие социальные гарантии им положены и куда нужно обращаться. Например, в Москве закрывались МФЦ из-за коронавируса, и не все успели подать заявление.

«Если с выплатами есть сложности, нужно наладить эффективную работу системы. Уже после этого можно говорить о новых мерах. Я поговорю с полпредами в регионах и губернаторами. Решения нужно какие-то принимать. Выражаю слова благодарности, что обратили внимание на эту проблему», – заявил президент.

По его словам, тревогу вызывает, что люди не могут воспользоваться своими законными правами. Путин пообещал обязательно отреагировать на это.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.

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