В России начались проверки после обращений к Путину на пресс-конференции

Региональные правоохранительные органы инициировали проверку после сообщений о невыдаче лекарств от коронавируса и невыплат врачам за надбавку за работу в «красной зоне».

Рязанская прокуратура инициировала проверку после сообщения о невыдаче лекарств от коронавируса, озвученного на пресс-конференции, сообщила пресс-секретарь регионального ведомства Юлия Ромашкина.

«Прокуратура Рязанской области начала проверку о необеспечении лекарствами от коронавируса. Будет найден гражданин, который, возможно, не получил этого лечения, и установлены все обстоятельства», – сообщила ТАСС Ромашкина.

Необходимые препараты от коронавируса в Рязанской области закуплены, они должны распределяться по муниципальным районам, добавила представитель прокуратуры.

Также по сообщению о необеспеченности пациентов лекарствами в Рязанской области начал проверку Росздравнадзор. «Росздравнадзор проведет проверку по обращениям о необеспечении пациентов лекарственными средствами», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В регионе, по данным оперативного мониторинга ведомства, в рамках организации лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов с COVID-19 заключено контрактов на закупку лекарств на 39 млн рублей.

«К настоящему времени регионом от поставщиков получено 41 тыс. упаковок, из которых с 18 ноября выдано лишь 4,8 тыс. упаковок лекарств, которыми обеспечены 1860 пациентов», – пояснили в ведомстве.

Также по другому сообщению о неполучении надбавок за работу с коронавирусными пациентами города Качканара Свердловской области, прозвучавшему в ходе пресс-конференции, начата проверка. Об этом сообщило следственное управление СК по региону.

«Сегодня во время проведения большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучал вопрос, поступивший на горячую линию кол-центра, о том, что медицинские работники в городе Качканаре Свердловской области не получили надбавки за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области незамедлительно организована доследственная проверка», – указали в СК.

Еще одну проверку организовали следователи в городе Кула Мурманской области. Сообщение о неполучении медработниками города выплат за работу с коронавирусными больными также прозвучало в ходе пресс-конференции главы государства.

«Региональным следственным управлением инициирована доследственная проверка по данному факту. Следователи работают в медицинском учреждении Кольского района, в настоящее время устанавливаются причины невыплаты предусмотренного законом материального стимулирования медикам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в следственном управлении СК по региону.

Другую проверку инициировали нижегородские следователи после сообщений на пресс-конференции о невыплатах врачам нижегородского госпиталя. «17 декабря в эфире пресс-конференции с президентом России прозвучала информация о том, что медики Нижнего Новгорода, лечащие пациентов с COVID, не получали надбавки с сентября 2020 года. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Нижегородской области незамедлительно организована доследственная проверка», – сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции пообещал разобраться, почему в ряде регионов медработники не получили положенные надбавки за работу в «красной зоне». «Все обращения, которые поступили, мы систематизируем, постараемся систематизировать другие обращения подобного рода. И обязательно на это отреагируем», – подчеркнул глава государства.