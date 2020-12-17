Эксперт: Путин выступил в качестве социального терапевта

«Запрос общества на патернализм, на заботу со стороны власти в социальной сфере сейчас особенно чувствуется. И власть на него отзывается. В выступлении президента проявлялся акцент на социальной политике гораздо сильнее, например, чем на внешней политике», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя итоги большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

«И президент, и журналисты согласились в том, что этот год следует признать сложным. Хотя обсуждались и достижения России в борьбе непосредственно с пандемией, в том числе разработка первой в мире успешной вакцины от коронавирусной инфекции. Однако ключевой темой пресс-конференции стала социальная поддержка широких слоев населения, в первую очередь, – незащищенных. Была четко обозначена социальная ориентированность нашей власти», – заявила директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

«Стоит отметить также, что был сделан акцент на волонтерстве, добровольчестве, необходимости моральной консолидации общества в такое трудное время. Можно сказать, что Путин выступил как социальный терапевт. Этот термин в последнее время активно используется», – добавила собеседница.

«Особое внимание россиян, смотревших пресс-конференцию, наверняка привлекли слова президента о поддержке семей с детьми. На ней продолжился тренд, звучавший еще в январском послании Путина Федеральному собранию. Он говорил о решении проблем с доступностью школ и детских садов, об увеличении материнского капитала, выплатах необеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет, выплатах матерям, находящимся в декретном отпуске, пособий на детей, которым меньше полутора лет. Как логичное продолжение этого тренда – сегодняшняя инициатива Путина по разовым выплатам всем семьям с детьми до 7 лет в размере 5 тысяч», – подытожила эксперт ЭИСИ.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что на новогоднюю выплату смогут рассчитывать более 16 млн детей. «То есть подчеркну, что (если) по состоянию на сегодняшний день ребенку не исполнилось восемь лет, то такие семьи будут претендовать на соответствующую выплату. По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 млн детей», – заявил Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

Президент Владимир Путин в четверг провел большую пресс-конференцию, которая в этом году прошла в формате видеосвязи и с элементами прямой линии с гражданами.