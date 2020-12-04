Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

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На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

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Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
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Новый глава Роснано исправит ошибки Чубайса

Куликов является представителем нового поколения молодых управленцев Сергей Савостьянов/ТАСС
Бессменный глава Роснано Анатолий Чубайс уходит в отставку спустя 12 лет работы. На его место претендует Сергей Куликов – первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии. По мнению экспертов, Куликов обладает необходимым опытом и знаниями для работы в новой должности. В чем заключаются сильные стороны без пяти минут нового главы Роснано и как сложится дальнейшая карьера Чубайса? Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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«Медовый месяц» Европы с Байденом принесет пользу и России

Отношения Германии и США при Трампе резко испортились, теперь их ожидает подъем Maurizio Gambarini/DPA/Global Look Press
В Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Трампа политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». На практике это означает новые санкции, революции и конфликты, но некоторые проблемы нашей страны, наоборот, получат решение. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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У индустрии «днища» множатся подражатели

Александр Коц
Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды»
Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальной молодежи. Подробности...
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В Европе не осталось ни идей, ни нефти

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (1926 – 2020). Он был последним главой Пятой республики, который не только хотел величия своей страны, но и имел возможности для того, чтобы достигать этой цели. Подробности...
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Блогеры поклоняются богу по имени Всемогущий Хайп

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Когда девушка умерла, блогер втащил ее в дом – в прямом эфире. В прямом эфире приехала скорая. «Че, правда, мертвая? Че, правда, умерла?» – не переставал спрашивать блогер и рисоваться в стриме, когда у него на диване рядом лежало тело закоченевшей девушки. Подробности...
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Чубайс как «смутное время» России

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

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    Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

       4 декабря 2020, 01:45
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин, Андрей Резчиков

    Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты.

    Массовое волонтерство зародилось в России еще несколько лет назад, но окрепло и особенно проявило себя минувшей весной, в разгар первой коронавирусной волны. Теперь это движение становится важным фактором обновления общественно-политической жизни России. Об этом говорили эксперты, принявшие в четверг участие в круглом столе «Политический активизм в период пандемии: новые формы, эффективность, перспективы», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Дискуссия была приурочена к Дню волонтера, который отмечается в нашей стране 5 декабря.

    «Настоящий политический активизм – это и есть волонтерство. И настоящий политик – это не тот, кто работает за зарплату, а потому, что его побуждают к этому его ценности и взгляды» – заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он напомнил о том, что в начале политической карьеры будущий 44-й президент США Барак Обама бесплатно работал в офисе Демократической партии, в том числе и раздавая прохожим листовки на улицах Чикаго.

    «Волонтерство становится не только периферийной социальной деятельностью, а социально одобряемой основной деятельностью людей», – констатировал Чеснаков, отметив, что

    в общественном мнении нашей страны смещаются приоритеты – от карьеры и денег к ценностям гуманитарной деятельности.

    Волонтерское движение распространилось по всей стране, выйдя за пределы мегаполисов, добавил политолог, а возраст добровольцев – теперь самый разный, хотя женщин среди них подавляющее большинство.

    В рейтинге лидеров волонтерской деятельности, составленном Центром политической конъюнктуры, немало мест заняли активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), что говорит о восприятии этой организации как главного координатора инициатив в сфере волонтерства. Участвовавший в дискуссии глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов подтвердил, что видит задачей не поглотить волонтерское движение, а максимально способствовать его развитию, «быть офисом поддержки». Кузнецов напомнил, что акция #Мывместе, начатая для помощи людям, пострадавшим от пандемии, приобрела всероссийский размах.

    «Я видел активную роль в личном качестве большого количества депутатов от «Единой России, они покупали кислород, вещи для больниц и при этом большая часть из них не афишировали свое участие, не вешали партийные значки. И это правильная история», – добавил Кузнецов. В результате, по его словам, многие его знакомые признавались потом, что «перестали проходить мимо чужой беды, вообще стали более внимательны друг к другу».

    Волонтерство сыграло заметную роль в снижении протестной энергии среди молодежи, ведь ей находится применение, считает Кузнецов. «В любом нормальном здоровом обществе выход социальной энергии происходит как раз через взаимопомощь», – подчеркнул он. 

    «В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными»,

    – подтвердил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. По его словам, «поддержка волонтерского движения со стороны государства оказалась прагматически оправданной». Если бы к весне этого года, в момент начала пандемии,  «волонтерство не стояло уже крепко на ногах», то политическая активность, особенно молодежи, в итоге «могла бы стать деструктивной».

    Появление коронавируса действительно стало триггером для всплеска добровольчества, считает Чеснаков. Он тоже поставил знак равенства между политическим и социальным активизмом. Речь идет о «правильной» политической активности, добавил он, противопоставив ей «циничную политическую манипуляцию, которая может привести к результатам только в короткой перспективе».

    «Удивительно, но общая беда коронавируса не погрузила все политические партии в эту повестку», – посетовал политолог. Если «Единая Россия» организовала кампанию помощи согражданам вдумчиво и системно (при этом не делая из этого каких-то пиар-акций), то «партия, которая казалось бы по самому своему названию «Справедливая Россия» должна была оказаться в первых рядах волонтерского движения, в нем совершенно не была замечена».

    Напомнив, что ЕР решила потратить деньги, предназначенные для своих праймериз, на поддержку медикам, директор Института новейших государств Алексей Мартынов привел «гадкую ремарку», услышанную по этому поводу от коммунистов: «У едросов денег много, пускай они их и тратят на благотворительность». Политолог уверен: когда избиратели придут на участки в следующем году, они «вспомнят и оценят, что сделала во время пандемии та или иная партия, тот или иной кандидат».

    По мнению руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, работа с волонтерами теперь становится для партий потребностью. «Чем дальше в лес, тем больше партии будут играть роль сервисного центра», – прогнозирует эксперт. Далее через парламенты партии будут обеспечивать выполнение инициатив, начатых волонтерами.

    Развивая эту мысль, руководитель Центра просветительских медиа и творческих решений в сфере охраны окружающей среды «Русская экология» Михаил Антонов напомнил, что волонтерская активность медицинского и социального характера на время пандемии оттеснила экологическое направление, но последнее обязательно всплывет в следующем году. «Экологическая повестка будет одной из самых драйвовых на выборах. «Единая Россия» уже начала ее разрабатывать, причем именно как волонтерскую тему. У остальных партий она пока на уровне популизма», – отметил Антонов.

    Чеснаков предположил, что в будущем на выборах все чаще начнут побеждать не политики-профи, а волонтеры – и по одномандатным округам, и по партийным спискам, «Это будут люди, например, много чего достигшие в бизнесе, но вошедшие в политическую действительность волонтерами», – считает политолог. По его прогнозу, потребность партий в таких личностях будет только расти, равно как и потребность самих волонтеров в самореализации через партии. «Это дорога с двусторонним движением», – заметил Чеснаков.

    «Для партий выгодно обращаться к людям, которые задействованы и в ОНФ, и в широком смысле слова в волонтерском корпусе. Они усилят их списки, их округа. В политике есть большой запрос на людей с моральным авторитетом», – подтверждает Кузнецов.

    «Для многих людей признаком состоятельности кандидата будет наличие в его штабе волонтеров», – отметил Потуремский. При этом политические убеждения добровольцев отходят на второй план, уступая место задачам помощи конкретным людям. «Волонтерство – это новый вид социальной идентичности, вне зависимости от политических взглядов», – подытожил эксперт.


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