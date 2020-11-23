Летчик-космонавт призвал россиян совершать добрые дела

Всероссийская добровольческая акция «Добро не уходит на каникулы», во время которой можно делать добрые дела для всех, кто в этом нуждается, в том числе для своих знакомых, соседей и семьи, начала действовать в понедельник, заявил председатель Российского движения школьников (РДШ), Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский.

«Сегодня, в преддверии Дня волонтера в России [отмечается 5 декабря], я предлагаю нам всем запустить новую добрую акцию «Добро не уходит на каникулы», – передает его слова ТАСС.



Он добавил, что в акции есть три номинации. «В номинации «Добрый герой» могут участвовать школьники от 8 до 18 лет, в номинации «Добрый дом» может принять любой житель многоквартирного дома. И номинация «Добрая семья» – для тех, кто готов объединить всю семью в едином добровольческом порыве», – пояснил Рязанский.

В номинации «Добрый герой» школьники могут сделать доброе дело, снять об этом видеорепортаж, сделать фотографии и опубликовать все материалы на своей открытой странице в социальной сети «ВКонтакте». В номинации «Добрая семья» предлагается продемонстрировать лучшие добровольческие инициативы, организованные участником для членов своей семьи. Это организация утренних семейных зарядок, семейные пункты приема макулатуры и пластика, экологические акции по уборке территорий и другие. Участникам акции в номинации «Добрый дом» предлагается продемонстрировать лучшие добровольческие инициативы, организованные для жителей многоквартирного дома: совместная посадка растений у подъезда, субботники и другие мероприятия.



Рязанский уточнил, что правила участия в акции и подробности можно узнать в официальной группе «Добро не уходит на каникулы» в соцсети «ВКонтакте».



Всероссийский конкурс и одноименная акция «Добро не уходит на каникулы» реализуется Российским движением школьников. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», направленного на развитие волонтерской активности среди детей и подростков школьного возраста.