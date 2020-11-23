Летчик-космонавт призвал россиян совершать добрые дела

Взгляд
23 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:50  |  vz.ru
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Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

Российские аэропорты заполнены, в отличие от многих зарубежных Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне пандемии – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе. Летать по России некоторые перевозчики стали даже больше, чем в прошлом году. Как возник подобный эффект и почему, несмотря на подобные показатели, вероятность банкротства авиакомпаний по-прежнему высока? Подробности...
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Байден станет вторым «фейковым президентом» после Кеннеди

Согласно популярной теории, Кеннеди убили те же люди, которые сфальсифицировали выборы в его пользу Henry Burroughs/AP/ТАСС
Либеральные СМИ в один голос утверждают, что выборы в США невозможно сфальсифицировать. Тем не менее история знает примеры обратного, причем самые скандальные выборы обеспечили победу одного из самых любимых в стране президентов – Джона Кеннеди. Поставив на католика, мафия тогда просчиталась. Просчитается ли она теперь? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

Донецкий аэропорт был инфраструктурным символом Донбасса, пока его не разрушили ВС Украины Dmitry Lovetsky/ТАСС
Украинские политики озвучили новую сумму средств, необходимую для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса – 21 млрд долларов. Причем, как уверяют в Киеве, некие страны и международные организации готовы инвестировать в регион сразу после завершения демилитаризации. Насколько верны расчеты украинских политиков и что на этот счет думают в самом Донбассе? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Иногда банан – это просто банан

Максим Соколов, публицист
Головы у экзальтированных конспирологов и так нетвердые. А затянувшееся судебное представление по делу доцента Соколова прямо-таки приглашает их к тому, чтобы громоздить версии о заговоре бонапартистов. Подробности...
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Что менялось в нашей жизни при смене президентов США

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Главная засада на пути Соединенных Штатов из прошлого в будущее – идеология успеха, порождение протестантской веры. «Я преуспеваю – значит, я угоден Господу». Подробности...
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России нужны пассионарии, готовые созидать

Андрей Медведев, Политический обозреватель
России совершенно не помешает сделать очень простые шаги, которые дали бы понять многим, что нынешняя Россия в такой же мере наследница СССР и Российской империи, в какой соседи претендуют на свое историческое наследство. Подробности...
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Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Должны ли учащиеся в обязательном порядке прочесть &laquo;Войну и мир&raquo; в рамках школьной программы?
  • Да, целиком

  • Да, отрывки

  • Нет, книгу можно убрать из школьной программы
Верите ли вы в светлое будущее российского футбола?
  • Верил и буду верить

  • Перестал верить после последних игр

  • Никогда не верил
Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
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    Должны ли учащиеся в обязательном порядке прочесть «Войну и мир» в рамках школьной программы?

    Летчик-космонавт призвал россиян совершать добрые дела

    23 ноября 2020, 14:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Всероссийская добровольческая акция «Добро не уходит на каникулы», во время которой можно делать добрые дела для всех, кто в этом нуждается, в том числе для своих знакомых, соседей и семьи, начала действовать в понедельник, заявил председатель Российского движения школьников (РДШ), Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский.

    «Сегодня, в преддверии Дня волонтера в России [отмечается 5 декабря], я предлагаю нам всем запустить новую добрую акцию «Добро не уходит на каникулы», – передает его слова ТАСС.

    Он добавил, что в акции есть три номинации. «В номинации «Добрый герой» могут участвовать школьники от 8 до 18 лет, в номинации «Добрый дом» может принять любой житель многоквартирного дома. И номинация «Добрая семья» – для тех, кто готов объединить всю семью в едином добровольческом порыве», – пояснил Рязанский.

    В номинации «Добрый герой» школьники могут сделать доброе дело, снять об этом видеорепортаж, сделать фотографии и опубликовать все материалы на своей открытой странице в социальной сети «ВКонтакте». В номинации «Добрая семья» предлагается продемонстрировать лучшие добровольческие инициативы, организованные участником для членов своей семьи. Это организация утренних семейных зарядок, семейные пункты приема макулатуры и пластика, экологические акции по уборке территорий и другие. Участникам акции в номинации «Добрый дом» предлагается продемонстрировать лучшие добровольческие инициативы, организованные для жителей многоквартирного дома: совместная посадка растений у подъезда, субботники и другие мероприятия.

    Рязанский уточнил, что правила участия в акции и подробности можно узнать в официальной группе «Добро не уходит на каникулы» в соцсети «ВКонтакте».

    Всероссийский конкурс и одноименная акция «Добро не уходит на каникулы» реализуется Российским движением школьников. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», направленного на развитие волонтерской активности среди детей и подростков школьного возраста.


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