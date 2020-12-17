Путин рассказал о плане по борьбе с бедностью

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, есть ли у России программа по сдерживанию роста цен.

«Ситуация сложная. Когда я говорил, что пандемия связана с закрытием ряда производств, ростом безработицы – это не пустые слова. Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Было в 2000 году, каждый третий жил за чертой бедности. Мы в 2017 году вышли на планку в 12,7%, сейчас эта платка поднялась до 13% за чертой бедности», – сказал Путин.

Он добавил, что план есть.

«К 2030 году мы должны уйти до 6,5% людей, живущих ниже прожиточного минимума. Да, цены где-то растут объективно, что связано с курсовой разницей, но там, где это не связано с такими обстоятельствами, не может не вызывать острой реакции. Это меня и задело. При том, что у нас урожай рекордный, хлеб растет в цене. С какой стати? Сахар. Когда-то мне говорили, что надо поддержать своих произодителей. Но не для того же, чтобы создавать дефицит и рост цен на 75%. На мировых рынках выросла цена и начали внутренний рынок «подтаскивать» к общемировым. Поэтому с правительством такой жесткий разговор и был. Надо было ввозные таможенные пошлины вовремя скорректировать», – заявил президент России.

По его словам, надо было скорректировать таможенные пошлины.

Сейчас подписаны соглашения с производителями и сетями. Они будут снижать цены.

Самое главное заключается в том, чтобы развивать экономику, реализовывать национальные проекты, выводить экономику на новый уровень, развивать искусственный интеллект и цифровизацию, заявил Путин.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.