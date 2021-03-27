Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

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НОВОСТЬ ЧАСА

Блокирующий Суэцкий канал контейнеровоз сдвинули с места

27 марта, суббота  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Зачем Америка скупает нефть у России

Россия зарабатывает на американских покупателях нефти Юрий Смитюк/ТАСС
Американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет, подсчитали в Минэнерго США. Как так получилось, что Вашингтон наращивает закупку нефти у одного из своих главных геополитических оппонентов? Подробности...
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Какую позицию займет Россия в отношениях с США

Россия стремится удержать отношения с США от полного разрыва Christian Ohde/ТАСС
Реакция Москвы на «ментальную войну», которую разворачивает против России администрация Байдена, на первый взгляд кажется противоречивой. Дипломаты и парламентарии предостерегают от скатывания в пропасть и призывают восстановить контакты, в то время как в Минобороны весьма жестко проходятся по заокеанским «партнерам». На деле же, как отмечают международники, Москва уже сделала необходимые выводы об отношениях с США. Подробности...
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Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
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Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

«Какая пресс-конференция?» – удивленно переспросил Байден REUTERS/Leah Millis
Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией – главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это – помутнение рассудка или хитрый ход? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Остаётся только один убедительный аргумент, который способен удерживать нынешний миробеспорядок на грани войны и мира. Поэтому дай бог здоровья и отличных успехов в боевой и политической подготовке Вооружённым Силам Российской Федерации. Подробности...

Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать что ей нравится. Подробности...
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Пармезан окончательно станет русским

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за шесть лет контрсанкций выросло почти на 25%. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было. Подробности...
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Чемпионат по русофобии в Грузии

Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Блокирующий Суэцкий канал контейнеровоз сдвинули с места
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    Андрей Сорокин

    Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

    Андрей Сорокин
    Публицист
    		27 марта 2021, 12:10

    Что ни день – то нехорошие новости из международной жизни. Президент одной суверенной ядерной сверхдержавы морозит что-то невообразимое про президента другой суверенной ядерной сверхдержавы. Китайские товарищи вынуждены объяснять американским партнёрам азы дипломатического этикета и признаки хоть сколько-нибудь конструктивной повестки в двусторонних отношениях первых экономик мира. Наш министр иностранных дел, признанный мастер красного и точного словца, припечатывает всю творящуюся несуразицу очередным афоризмом для учебников будущего: «фейковая, а порой – и фриковая дипломатия».

    Ничего, увы, удивительного. Как этикет – обёртка нравов, так и дипломатия – выразительное средство тех или иных участников международной политики. Что в международной политике сегодня заложено? Никто никого не любит (особенно нас, но и друг друга не меньше), все напропалую строят козни и тычут чем попало в колёса конструктивного сотрудничества и мира во всём мире. Вот это всё дипломатия наших партнёров дисциплинированно и транслирует, блюдя трогательное стилистическое единство формы и содержания.

    Однако надо признать, что наблюдаемая горькая реальность – всего лишь проявление объективных закономерностей исторического развития, известных каждому советскому школьнику из конспектов классиков марксизма-ленинизма: обострение империалистических противоречий в суровую годину глобального системного кризиса. Дело-то житейское: кризисы заложены в саму природу капиталистического социально-экономического уклада, да и в процесс исторического развития тоже заложены. А напряжённость международных отношений – всего лишь внешнее проявление.

    Можно ли, научно понимая природу противоречий, регулировать напряжённость доброй волей, здравым смыслом и непротивлением сторон? Да. Был даже такой успешный опыт во второй половине ХХ века: Ялтинский миропорядок. Но он кончился. Не потому что плох, а ввиду печально, но объективно изменившихся обстоятельств. Ялтинские нормы и институты сегодня сохранились только в виде лозунгов и декораций. По факту вместо Ялтинского миропорядка мы имеем постъялтинский миробеспорядок, чреватый трагическими происшествиями всемирного масштаба.

    И вот президент России уже который год резонно втолковывает международным партнёрам: выход – там же, где был вход. Путин прямо апеллирует к успешному опыту Большой Тройки 1945 года в установлении послевоенного миропорядка. Да, говорит он, обстоятельства с тех пор известным образом изменились. Но ялтинские принципы согласия мировых держав по-прежнему технологичны и актуальны. Достаточно, мол, совместить одно с другим и расширить круг учредителей и гарантов нового мирового порядка за счёт народившихся новых центров силы (без Китая же не обойтись, правда?). Единственная процедурная поправка к инструкции отцов-основателей: сделать это не после разрушительной войны, в вместо неё.

    Фото: gkuna/YAY/ТАСС

    Но нет. Не слушают международные партнёры. Вот и минувшей осенью, когда Путин обстоятельно эту концепцию излагал на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, – тоже как бисером об стенку. Беда в том, что равнодушие международных партнёров к рациональной, казалось бы, «перезагрузке Ялты», – оно, увы, тоже объективно и закономерно. Ведь в чём суть первородной Ялты?

    Первое. Это сговор двух безусловных мировых сверхдержав своего времени с участием третьей – по факту уже бывшей, но всё ещё авторитетной и не выжившей из ума. Все трое лидеров – фигуры гигантского масштаба, способные мыслить историческими категориями, и в 1945 году они имели более чем глубокое и предметное понимание вопросов войны и мира.

    Второе. Это взаимопризнание состоятельности двух цивилизационных проектов мирового уклада – советского и американского. И определение минимально травматичных, зато конструктивных правил конкуренции.

    Третье. Две сверхдержавы, представляющие свои проекты глобализации и находящиеся в недосягаемом зените могущества, стали одновременно и конкурентами, и гарантами соблюдения правил конкуренции. Потому и мир ХХ века – «двуполярный».

    Все достоинства ялтинского мира – производная от этих трёх составляющих. Крах одного за другим обоих проектов глобализации – сначала СССР, а вслед за ним и модели однополярной глобализации – в конце прошлого-начале нынешнего веков и похоронил под собой ялтинский миропорядок. Мир просто лишился бодрящего шарма цивилизационной конкуренции и ухнул в архаику нравов, как до эпохи исторического материализма.

    Формально наши американские партнёры ещё не отказались от миража однополярной гегемонии. И нынешний Байден с новыми силами и не по годам молодецкой удалью взялся имитировать воскрешение этого исчерпанного проекта. Имея в виду даже не его обновление хотя бы, а максимум передекорирование. Но это имитация, в которой разумные, конкурентные, цивилизационные составляющие проекта давно подменены примитивной алчностью и манией мирового господства. И с этой колокольни те же Россия и Китай – на минуточку, два единственных дееспособных и эффективных государства на планете – видятся не конкурентами-соратниками по рациональному мироустройству, а изгоями, нежелательными и враждебными помехами глобальному грабежу.

    Именно эти симптомы кончины однополярной глобализации диагностировал Путин в незапамятной «мюнхенской речи». Ну ещё бы: он, как и товарищ Си, про исторические закономерности и обострение империалистических противоречий знает из первоисточников. А генетическая память безошибочно подсказывает, чем это заканчивается. Но… Рузвельт умер – и поговорить не с кем. Да и не о чем: алчность и мания величия по-хорошему не делятся.

    Таким образом, из трёх ключевых составляющих Ялты мы и близко не имеем первых двух – доброй воли и исторического мышления всех мировых держав и взаимопризнания равной суверенности. Остаётся только один убедительный аргумент, который способен удерживать нынешний миробеспорядок на грани войны и мира. Поэтому дай бог здоровья и отличных успехов в боевой и политической подготовке Вооружённым Силам Российской Федерации. А там, глядишь, и добрая воля со здравым смыслом подтянутся.

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