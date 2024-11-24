Три турецких банка заявили об отсутствии уведомлений по картам «Газпромбанка»

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», представители крупнейших частных банков Турции – Denizbank, Is bankasi и VakifBank – заявили, что не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка. По их словам, проблемы со снятием наличных в банкоматах этих банков носят системный характер.

Ранее в субботу Газпромбанк предупредил о возникших трудностях с использованием карт Union Pay за пределами России. Это произошло после того, как 21 ноября Минфин США ввел санкции против Газпромбанка и ряда его дочерних компаний за рубежом.

В Анкаре корреспондент РИА Новости выяснил, что ряд услуг можно оплатить картой Газпромбанка, однако снять наличные через банкоматы стало невозможно. До недавнего времени эти операции успешно проводились в банкоматах Denizbank, Is bankasi и VakifBank.

На вопрос корреспондента о получении уведомлений от властей о запрете операций с картами Газпромбанка, представители всех трех банков ответили отрицательно. В Denizbank сообщили о системной проблеме, посоветовав обратиться в Газпромбанк. В Is bankasi и VakifBank также отметили отсутствие уведомлений и предложили связаться с филиалами банка.

Проблемы с использованием карт Газпромбанка Union Pay зафиксированы как минимум в одиннадцати странах, включая Венгрию, Египет, Италию, Индонезию, Германию и другие.

Напомним, в четверг США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В результате, Газпромбанк предупредил своих клиентов о возможных проблемах с использованием карт Union Pay за границей. Одновременно с этим стало известно, что карты перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда.