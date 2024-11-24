Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.8 комментариев
Наемника из Британии взяли в плен на Курском направлении
На Курском направлении силовые структуры взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсена, служившего в 22-м полку связи Великобритании, сообщили в силовых структурах.
Сообщается, что он ранее служил в вооруженных силах Великобритании в 22-м полку связи с 2019 по 2023 год. После увольнения он принял решение вступить в украинский иностранный легион, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что суд заочно принял решение о заключении под стражу наемника из Грузии Алекси Бибичадзе, обвиняемого в терроризме и других преступлениях, совершенных на территории Курской области.