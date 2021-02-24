Как победить мертвого Гитлера

Взгляд
24 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
Разделы

Когда заработает «Северный поток – 2»

Украина назвала дату окончания «Северного потока – 2» Stefan Sauer/Global Look Press
Чем ближе завершение «Северного потока – 2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая российская партия поставила амбициозную цель

Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин объединили свои партии ради успеха на выборах в Госдуму spravedlivo.ru
«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». У альянса новое название и символика, а главная идея созданного союза – борьба с бедностью. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД разбиралась, о чем спорят между собой лидеры нового объединения и как они планируют работать с молодежью. Подробности...
Перейти в раздел…

Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему американская энергетика оказалась бессильна перед морозами

Морозы привели даже к проблемам с водоснабжением David J. Phillip/AP/ТАСС
В Соединенных Штатах подводят итоги чрезвычайных холодов, которые за несколько дней убили десятки человек и оставили без электричества и отопления миллионы домов. Виной тому стали, конечно же, не только морозы, но и элементарная безалаберность, экологические амбиции и специфика американского образа жизни. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Как победить мертвого Гитлера

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Дело в том, что существует одно-единственное научное доказательство внечеловечности нацистской идеологии и вредоносности политических практик фашизма: Победа советского народа в Великой Отечественной войне. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Путин предложил русский формат будущего

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев
Перейти в раздел…

Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

Перейти в раздел…

Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...

Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС
    Минобороны Армении отказалось комментировать слова Пашиняна о ракетах «Искандер» Генштаб США заявил о нежелании воевать с Россией Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2» Песков объяснил, почему Путин не надел шапку в 20-градусный мороз
    В Госдуме ответили на заявление США о «милитаризации» Крыма Крымские татары разоблачили ложь Киева об их жизни Киеву предрекли проблемы из-за санкций против «Спортмастера» Задержан танцевавший полуголым на Мамаевом кургане тиктокер
    Япония и США подписали соглашение об американских военных базах В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом Соловьев резко ответил на сообщения о зарплате в 52 млн рублей Названа причина смерти актера Писаренко

    Главная тема


    Почему американская энергетика оказалась бессильна перед морозами

    «оправдание за провал»


    Эксперты оценили заявление Пашиняна о неэффективности «Искандеров»

    угроза санкций


    В России отреагировали на выход 18 европейских компаний из «Северного потока – 2»

    «потраченное время»


    Нагиев заявил о бесполезности службы в армии

    Видео

    Симферопольский аэропорт


    На Украине разъяснили разрешение НАТО летать над Крымом

    «идеи превосходства»


    В США алгебру сочли расизмом

    начальная подготовка


    Болгары оценили «приступ патриотизма» и высказались о войне с Россией

    великая отечественная


    Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

    враждебные действия


    Тимофей Бордачёв: Чем прекрасна новая искренность НАТО

    крушение империи


    Владимир Можегов: Отмена крепостного права разрушила Российскую империю

    железный Феликс


    Петр Акопов: Может ли Андропов заменить Дзержинского

    на ваш взгляд


    Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?


    Андрей Сорокин

    Как победить мертвого Гитлера

    Андрей Сорокин
    Публицист
    		24 февраля 2021, 12:00

    В наше культурное сознание прочно и бесспорно вбито: нацизм – это зло, а восхвалять и пропагандировать его – постыдно. Так и в Конституции прописано, и в КоАП, и в специальном законе «о демонстрации символики». На днях юридический заслон, оберегающий нас от плохого, стал ещё прочнее: Госдума приняла в первом чтении законопроект, прямо запрещающий демонстрацию изображений нацистских военных преступников.

    При этом в практике правоприменения нередко случаются казусы – оттого, что несомненные нравственные ценности, прописанные шершавым языком юриспруденции, приобретают изрядную замысловатость. Год назад пришлось даже по сумме вопиющих прецедентов дописывать к законодательным актам уточнения – про научную деятельность, про исторические документы, про художественное творчество. И всё равно двусмысленности остаются.

    К примеру, заинтересованные граждане усмотрели в филигранно выверенной реплике телеведущего Соловьёва похвалу Гитлеру, вцепились в знакомое слово и устроили гвалт – понятно, не из-за Гитлера, а в видах своих пиарных интересов. Но непревзойдённой карикатурой на себя отличилась Латвия, где чествование легиона СС является государственным праздником и основой национальной идеологии: со всем этим своим багажом там обвинили Соловьёва в «глорификации нацизма». И как раз латышский прецедент именно этой своей уморительностью кристально показателен.

    Мёртвый Гитлер в сегодняшнем политическом обиходе – это яркий фантик, который подменяет содержание. Он как громоотвод, который принимает удар на себя и тем самым... выносит за рамки неприемлемости собственно идеологию и политические практики гитлеризма. Достаточно ритуально обругать мёртвого Гитлера – и ты уже в приличном обществе, теперь можно продвигать лютую бандеровщину и убивать людей в Одессе и в Донбассе. Достаточно с умным видом сказать, что солнцеворот – это не свастика, «это другое», это солярный символ древних славян, и легально исповедовать ту единственную идеологию, которая с середины ХХ века безошибочно и монопольно осеняется этим «древним символом».

    Суть, таким образом, очень удобно притаилась за чёрным-пречёрным ярлыком и неплохо там себя чувствует. Она же не Гитлер. И вот уже глава российского государства вынужден терпеливо разъяснять, что «пещерный национализм вредит России» – а то ведь это не вполне очевидно почему-то. В чём проблема? Дело в том, что существует одно-единственное научное доказательство внечеловечности нацистской идеологии и вредоносности политических практик фашизма: Победа советского народа в Великой Отечественной войне. Всё. И ничего больше.

    Фото: Images/ТАСС

    Без этого факта непреодолимой силы нацизм/фашизм – всего лишь, как изящно изложено в одном нашумевшем манифесте, «прекрасные ценности довоенной Европы» в зените своего совершенства: с доведёнными до безупречности расизмом, геноцидом, лицемерием, нравственным разложением. И да, к уничтожению этих ценностей Россия имеет самое непосредственное отношение: Красная армия размолотила их до щебёнки, намотала тонким слоем на гусеницы своих «тридцатьчетвёрок», выбила устои первородной европейской культуры. И это был действительно акт цивилизационного значения. Богу виднее, кого выбирать гарантом своего промысла: и вот именно советский солдат-атеист насильно загнал Европу в лоно христианской морали. По крайней мере, заставил сделать вид.

    Нам этого никогда не простят. Причём не только в плоскости культурной, но и в плоскости очень даже прикладной политики. Красный флаг над руинами Берлина – это также единственная гарантия особого статуса России в нынешнем миропорядке. Этот наш единственный морально-политический аргумент против нацизма как такового, против «фальсификаций истории» и «пересмотра итогов» – он абсолютен и неделим. Он либо есть весь целиком, либо никак.

    Что у нас с этим? К перечню ограничительных законов о пропаганде нацизма примыкает ещё один пакет «антивирусов»: запрет на «отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом», и на «распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне». Такой закон есть для традиционных СМИ, сейчас Госдума приняла в первом чтении дополнение для интернета. Да, это уместное подспорье для решительного отпора «фальсификациям» и «пересмотру итогов».

    Но простите за занудство: а где можно ознакомиться с «окончательной бумажкой», в которой исчерпывающе изложены «достоверные сведения»? На каком основании злоумышленникам до пяти лет выписывать? «Преступления советского режима», «сговор с Гитлером», «развязывание мировой войны», «оккупация Европы, Прибалтики и Украины» – это какие сведения, ложные или не очень? Нас ведь прорабы перестройки этому учили. Из официальных документов есть только рекомендательный «историко-культурный стандарт» для школьной программы, продавленный в 2012 году лично президентом, но и там эти сведения туманно относятся к числу «трудных», «неоднозначных» вопросов.

    В реальной же идеологической практике наш единственный монолитный и неопровержимый морально-политический аргумент захламлён – стыдливыми оговорками, фигурами умолчания, фигами в кармане, одноразовыми конъюнктурами дворцовых интриг давно минувших лет, реверансами в сторону международных партнёров и широким ассортиментом бутафорских фанерок. В этом хламе нет ответа на простой вопрос: а почему наши предки были вправе поступить именно так – со всем непримиримым конкретным гуманизмом? В чём природа несокрушимой мощи добра?

    В народном-то историко-культурном самосознании никаких таких фанаберий нет. Там как раз всё ценностно цельно и гармонично – как оно и есть в реальной истории реальной России. Но народное самосознание, выраженное в «Бессмертном полку», к делу не пришьёшь. А для придворных сословий (майданных по своей сути, к слову) и их крикливой челяди вся эта бутафория и есть духовная скрепа, оберегающая саму себя от несуществующего «раскола в обществе».

    В итоге получается какое-то необъяснимое членовредительство – отречение «молодого российского государства» от целых пластов собственного историко-культурного наследства, от целого советского ХХ века. Отказаться от этой насквозь выдуманной бутафории не велят «элитный консенсус» и «стремление к европейским ценностям». А чтобы хоть как-то уменьшить членовредительский эффект, бутафорию приходится гримировать другой бутафорией: а давайте всё сведём к мёртвому Гитлеру, так и в европах принято (где нас, повторяю, всё равно не простят, а любое заискивание резонно принимают как капитуляцию).

    Но у этой проблемы есть решение. Политическое. Оно записано в обновлённой Конституции, за которую мы всем народом проголосовали: «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях... Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды».

    Достаточно эту норму исполнять в повседневной практике государственного строительства и суверенной исторической политике. В практике школьного образования, художественного творчества и формирования в широком смысле культурной среды. Какими бы ущербными мифами самоотрицания ради этого ни пришлось пожертвовать – невелика потеря.

    Зато ничем нам тогда не опасен мёртвый Гитлер, доведённый до самоубийства великой русской цивилизацией в зените её совершенства. 

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •