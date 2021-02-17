Соловьев назвал депутата Рашкина лжецом из-за спора о Гитлере

Телеведущий Владимир Соловьев назвал лжецом депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, обвинившего его в реабилитации нацизма и восхвалении Гитлера.

«Он просто лжец. Послушайте полный текст, если хотите, я вам его отправлю. Там и близко нет никакого оправдания нацизма, а наоборот», – заявил Соловьев в беседе с Ura.ru.

Так телеведущий отреагировал на сообщения о том, что Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить Владимира Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности. По мнению депутата, телеведущий нарушил статью УК о реабилитации нацизма тем, что назвал Адольфа Гитлера «смелым человеком».

В свою очередь Рашкин заявил, что в словах Соловьева, сказанных во время эфира, было восхваление Гитлера. «Он весь расплылся, характеризуя Гитлера. И такой вот он смелый, и награды в Первой мировой (войне) имеет, и все остальное. Как не восхвалялся? Я так считаю и вижу, как он восхваляется», – отметил член партии КПРФ.

По словам Рашкина, он неоднократно пересматривал запись того эфира. «Мне позвонили и сказали, что якобы он его не восхвалял, а обвинял в преступлениях. Я там этого не нашел лично. Я пять раз посмотрел, не нашел. Вижу только восхваление Гитлера», – подчеркнул депутат Госдумы.

Как передает РИА «Новости», Соловьев в эфире телеканала «Россия 1», в частности, заявил, что Адольф Гитлер был «смелым человеком», так как «не косил от армии». Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего Рейха были нацистскими преступниками.