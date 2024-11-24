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    24 ноября 2024, 16:37 • Новости дня

    Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

    Путин и Эрдоган обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных тем.

    Ранее Путин заявил, что Эрдоган на саммите БРИКС в Казани передал России новые предложения по контактам с Киевом, касающиеся судоходства и других вопросов.

    24 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»

    Tекст: Максим Попов

    Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая якобы нанесла удар по военному объекту в Днепре.

    Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Нет никаких «Орешников» в России», – приводит РБК слова политика.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Подоляка. В своей публикации в Telegram, Захарова напомнила о предыдущих заявлениях Киева: «Многие годы они отрицали существование Крымского моста, но потом начали призывать его уничтожить,» – написала она.

    «Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», - задалась вопросом дипломат.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    23 ноября 2024, 19:38 • Новости дня
    Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»

    РБК: Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности командующего группировкой войск «Юг», сообщают СМИ.

    Как передает РБК со ссылкой на источник в Минобороны, знакомый с кадровыми перестановками, Анашкин снят с должности в рамках плановой ротации.

    «Анашкин – заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт – воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая миротворческие», – приводит агентство его слова.

    Ранее о возможной отставке генерала сообщили военкор Юрий Котенок и Telegram-каналы «Мир с Юрием Подолякой» и «Рыбарь». Официальных заявлений о назначении или увольнении Анашкина на данный момент не поступало.

    Анашкин родился в 1968 году в Куйбышеве (ныне Самара) и начал военную службу в составе Советской армии в 1987 году. В его карьере значится участие в Первой и Второй чеченских войнах, а также командование миротворческими силами в Боснии и Герцеговине.

    До назначения командующим войсками «Юг» Анашкин занимал ряд высокопоставленных должностей, включая пост заместителя командующего 58-й и 8-й армий Южного военного округа, а также командира воинского формирования в Нагорном Карабахе.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 18:12 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц заявил об отсутствии потерь на командном пункте в Курской области, опровергнув слухи о якобы гибели 500 корейских солдат и руководства группировки «Север».

    В Telegram-канале Коц заявил, что распространяемые заявления о массовых потерях и гибели 500 корейских солдат не соответствуют действительности.

    «Там, оказывается, 500 корейцев еще погибли. А что, простите, такому количеству корейских солдат делать на командном пункте? Где вы вообще видели командные пункты с таким количеством людей?», – подчеркнул он.

    Кроме того, Коц отверг утверждения о гибели руководства группировки «Север». «Ну и про гибель руководства группировки «Север» такая же брехня», – написал военкор.

    Ранее офицер украинской армии добровольно сдался в плен и раскрыл расположение командного пункта ВСУ, что позволило нанести по нему удар.

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    23 ноября 2024, 23:04 • Новости дня
    Ракета ВСУ стоимостью 2,5 млн долларов уничтожила пустые бочки в Бердянске

    ВСУ поразили в порту Бердянска бочки из-под топлива, которые не утилизировали

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара ВСУ в порту Бердянска были уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива, которые ранее не были утилизированы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По предварительным данным, порт был атакован британской крылатой дальнобойной ракетой Storm Shadow.

    До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что атака ВСУ на порт Бердянска не повлияла на его работу.

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    23 ноября 2024, 18:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Францию в желании «добить» Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении ударов дальнобойными ракетами по российской территории ведут не к поддержке, а к «добиванию» Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это не поддержка Украины, а ее добивание», – сказала Захарова, комментируя слова Барро о возможности использования Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Британия понесут ответственность за оказание помощи Украине в ракетных ударах по России, и Москва ответит на эти действия. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в управлении ракетными ударами по территории России.

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    24 ноября 2024, 01:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили две ракеты и 27 дронов над Курской областью

    Российская ПВО уничтожила две ракеты и 27 дронов Украины над Курском

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО успешно отразили атаку на Курскую область, сбив две украинские ракеты и 27 беспилотников, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    Смирнов также предупредил жителей о потенциальной опасности и призвал не приближаться к обломкам сбитых объектов, передает ТАСС.

    До этого сообщалось, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

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    24 ноября 2024, 06:21 • Новости дня
    ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией

    Пленный сообщил о минировании ВСУ всех дамб и мостов на границе с Белоруссией

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией для их подрыва в случае движения техники, сообщил военнопленный Александр Залесский.

    Как передает РИА «Новости», Залесский служил в 166 батальоне 119 бригады ВСУ. «Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в Белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», – приводит его слова агентство.

    Залесский подчеркнул, что все мосты и дамбы на маленьких речках заминированы. При этом у военных есть средства для их подрыва.

    До этого пленный рассказал об обучении ВСУ стрельбе по видео с Youtube.

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    24 ноября 2024, 01:04 • Новости дня
    Меркель призвала Киев начать диалог с Россией

    Меркель заявила о необходимости диалога Киева с Россией для урегулирования конфликта

    Меркель призвала Киев начать диалог с Россией
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, заявила о необходимости для Киева и его западных союзников начать диалог с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что военного решения не существует, передает ТАСС.

    Также Меркель поделилась мнением о том, как политикам следует выстраивать отношения с будущим президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, важно сохранять искренность и последовательность в общении с ним, прислушиваясь к его аргументам. Меркель отметила, что Трамп был прав, заявляя о недостаточных расходах европейских стран на оборону.

    Кроме того, экс-канцлер прокомментировала свою политику в отношении сирийских беженцев. Она заявила, что не сожалеет о своих решениях, даже если это привело к росту популярности правопопулистских партий в Германии, таких как «Альтернатива для Германии». Меркель подчеркнула, что нельзя идти на поводу у противников демократии и выразила надежду на ослабление «Альтернативы для Германии».

    Напомним, накануне Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте.

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    23 ноября 2024, 19:29 • Новости дня
    Путин утвердил штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, вводящий штрафы до 5 млн рублей за пропаганду идеологии чайлдфри.

    Закон добавляет изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, приравнивая популяризацию отказа от деторождения к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола, передает ТАСС.

    Теперь за продвижение чайлдфри гражданам грозит штраф до 100 тыс. рублей, должностным лицам – до 200 тыс. рублей, а юридическим лицам – до 1 млн рублей. Последним также может грозить административное приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

    Наказание усиливается, если идеология продвижения отказа от деторождения осуществляется через интернет, СМИ или направлена на детей. В таких случаях максимальный штраф для граждан составляет 400 тыс. рублей, для должностных лиц – 800 тыс. рублей, и для юридических лиц – 5 млн рублей.

    Отмечается, что распространение сведений о монашестве и монашеском образе жизни, о соблюдении обета безбрачия (целибата) и о связанном с ними отказе от деторождения не относится к пропаганде чайлдфри.

    Принятый закон не затрагивает «решение женщины отказаться от рождения ребенка», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что документ направлен на защиту подрастающего поколения от деструктивного влияния, но не затрагивает права женщин на личный выбор.

    Спикер Госдумы подчеркнул, что необходимо обеспечивать ориентацию будущих поколений на традиционные семейные ценности. Закон предусматривает включение сайтов, распространяющих идеи отказа от деторождения, в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Владельцы соцсетей обязаны отслеживать и удалять такие материалы.

    Пропаганда чайлдфри в СМИ теперь будет считаться злоупотреблением свободой информации, а в рекламе – нарушением требований. В кино идеи чайлдфри могут стать причиной отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм.

    В октябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение штрафов до 5 млн рублей за пропаганду отказа от деторождения с ужесточением наказаний в случае пропаганды среди несовершеннолетних.

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    23 ноября 2024, 21:47 • Новости дня
    Писториус: Конфликт на Украине перестал быть региональным
    Писториус: Конфликт на Украине перестал быть региональным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский конфликт перестал быть региональным, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус считает, что конфликт на Украине больше «не является региональной войной», сообщает DPA, передает ТАСС. Такое заявление министр сделал на мероприятии, организованном Фондом имени Фридриха Эберта, близким к Социал-демократической партии Германии. По словам Писториуса, Россия перешла на военную экономику и производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз производит за год.

    Он подчеркнул, что безопасность Европы находится под угрозой и потребовал от Германии активнее инвестировать в оборонные возможности страны. «Наша безопасность – хрупкое благо», – отметил министр, акцентируя внимание на необходимости усиления военных мощностей.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям.

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    24 ноября 2024, 07:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона над территорией России

    Средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА в течение ночи

    Tекст: Максим Попов

    В ночь на воскресенье средства ПВО успешно уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины.

    Как сообщило Минобороны, над Курской областью было уничтожено 27 дронов, в Липецкой - четыре, в Белгородской - два. Еще один беспилотник был сбит в Орловской области, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей.

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    23 ноября 2024, 18:05 • Новости дня
    ВСУ признали утрату значительной части территории в Курской области

    Reuters: Киев утратил контроль над более чем 40% территории в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев утратил контроль над значительной частью территории в Курской области, ранее занятой ВСУ, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, Киев потерял контроль над более чем 40% территорий в Курской области, которые ранее удерживались Вооруженными силами Украины, передает ТАСС. Источник в Генштабе ВСУ уточнил, что в лучшем случае Украина контролировала около 1376 кв. км, но сейчас эта цифра сократилась до 800 кв. км

    Подчеркивается, что главной целью атаки Киева на Курскую область было замедление наступления российских сил в Донбассе. Контроль над территорией предполагалось использовать как рычаг в будущих мирных переговорах. Однако российские войска продолжают активно продвигаться, усложняя планы Украины, говорится в материале агентства.

    Ранее экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Кроме того, сообщалось, что в результате ударов группировки «Север» в Сумской области потери вооруженных сил Украины составили до 360 военнослужащих.

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    23 ноября 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин утвердил ответственность добровольцев за утрату материальных средств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий материальную ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.

    Документ распространяет действие Федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих» на добровольцев, передает РИА «Новости». Им теперь предстоит возмещать ущерб от утраченного или поврежденного имущества в ходе выполнения контрактных обязательств.

    Согласно документу, добровольцы будут нести ответственность на условиях, аналогичных военнослужащим по контракту, но с некоторыми особенностями. В частности, для расчетов к гражданам-добровольцам применяется 50% денежного содержания за календарный месяц.

    Ежемесячные удержания из денежного содержания и других выплат для возмещения ущерба составляют 20% от начисленных за месяц средств. Максимальный общий размер удержаний не должен превышать 50% от денежного содержания и других выплат.

    В октябре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение ущерба по неосторожности или намеренно вооружению, военной технике или военному имуществу при выполнении своих обязанностей.

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    24 ноября 2024, 00:10 • Новости дня
    Россия назвала всеобъемлющим готовящийся договор с Ираном

    Россия и Иран заключат договор о сотрудничестве, включая оборону и безопасность

    Tекст: Максим Попов

    Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, включающем сотрудничество в обороне и безопасности, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

    Руденко подчеркнул, что документ будет охватывать практически все актуальные и перспективные сферы сотрудничества, включая оборону и безопасность. По его словам, детали пока раскрывать рано, но документ будет отвечать современным вызовам и требованиям, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что аналогичные положения уже содержались в документе 2001 года, но за прошедшие два десятилетия характер взаимодействия заметно изменился. Он добавил: «Не стала проще и региональная обстановка. Плотно координируем подходы с нашими иранскими друзьями и предпринимаем необходимые совместные меры для упрочения мира и безопасности».

    Напомним, накануне Иран подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией.

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    23 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Путин упростил регистрацию машино-мест в паркингах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности паркинга.

    Этот документ призван защитить права владельцев машино-мест и разработан во исполнение постановления Конституционного суда от апреля 2023 года, передает РИА «Новости».

    Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов пояснил, что новый закон позволяет владельцам долей в паркинге выделять свои машино-места в отдельные объекты недвижимости. Ранее для этого требовалось согласие всех собственников или решение суда, что было трудоемким процессом.

    Теперь собственник может пригласить кадастрового инженера для подготовки технического плана, в котором будут обозначены границы машино-места. Документы должны содержать контактные данные владельца, кадастрового инженера, номер и адрес паркинга, а также схему расположения машино-места. Остальные собственники могут выдвинуть возражения, если они обоснованы, например, если место блокирует проезд.

    После того как машино-место зарегистрировано, его владелец перестает быть совладельцем паркинга, а Росреестр уведомляет остальных собственников о пересчете долей. Если же в паркинге остались два участника, технический план готовится сразу на оба машино-места.

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