Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Путин и Эрдоган обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества

Tекст: Дарья Григоренко

«В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры обсудили ряд международных тем.

Ранее Путин заявил, что Эрдоган на саммите БРИКС в Казани передал России новые предложения по контактам с Киевом, касающиеся судоходства и других вопросов.