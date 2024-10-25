Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.0 комментариев
Путин: Эрдоган передал России новые предложения по контактам с Киевом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в Казани передал России новые предложения по контактам с Киевом, касающиеся судоходства и других вопросов, рассказал на канале «Россия 1» президент России Владимир Путин.
«Господин Эрдоган, с которым мы встречались вчера, очередной раз возобновил эти предложения [с украинской стороны] по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море, по некоторым другим вопросам», – передает ТАСС его слова.
Вместе с тем Путин указал на нестабильность украинской позиции. Он сообщил, что Украина уже дважды через Турцию выходила к России с инициативами, но затем отказывалась от них.
«Украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды. В конце концов, надо разобраться, они готовы или не готовы, к чему они готовы», — указал Путин.